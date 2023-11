El euríbor sufre su mayor caída mensual en tres años aunque la hipoteca media subirá casi 100 euros con la revisión de noviembre

La presión del euríbor sobre los hipotecados se aminora, aunque no cesa. A poco más de 24 horas para que acabe el mes de noviembre, todo apunta a que el índice de referencia para calcular los intereses de la inmensa mayoría de créditos hipotecarios a tipo variable en España cerrará el mes ligeramente por encima del 4% tras experimentar su mayor caída mensual en más de tres años. Aun así, quienes revisen su mensualidad con este último dato tendrán que hacer frente a una subida que rozará los 100 euros en el caso de la hipoteca media.

El euríbor ha bajado en noviembre a una media mensual del 4,027%, más de una décima por debajo del 4,16% de octubre. Aunque el dato es provisional —a falta de conocer en qué cota se situará el indicador este jueves, último día de noviembre—, no se espera que varíe significativamente, salvo sorpresa mayúscula. De este modo, el euríbor ha roto con su tendencia alcista, que en los últimos meses lo había llevado a estancarse en torno al 4,1% con un ritmo de crecimiento cada vez más lento.

La caída de noviembre no solo supone un cambio de tendencia en la evolución del euríbor, sino que además supone su mayor caída desde julio de 2020, cuando el índice pasó del -0,15% al -0,28%, todavía en negativo y afectado por el parón económico de la pandemia. Se trata del segundo descenso mensual anotado por el euríbor en lo que va de 2023. Ya menguó en agosto del 4,15% al 4,07% tras más de año y medio de alzas consecutivas. "Con la vuelta del verano ha cambiado la tendencia y estamos volviendo, poco a poco, a un cierto nivel de estabilización del euríbor", explica Simone Colombelli, director de hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

Pese a la bajada, las cuotas de las hipotecas que se actualicen con el dato de noviembre subirán, ya que el índice es superior al 2,828% anotado hace un año. Para un préstamo medio de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99%, la actualización hará que la letra mensual pase de 691,35 a 790,81 euros, lo que supondrá una subida media de 99,45 euros al mes. En el caso de una hipoteca de 300.000 euros con las mismas condiciones, el alza llegaría a los 198,91 euros, pasando de 1.382,7 a 1.581,61 euros.

Estas subidas son menores a las del año pasado, pero llueve sobre mojado, porque los incrementos se acumulan. La revisión de noviembre implicó en 2022 una subida media de 242,37 euros para una hipoteca de 150.000 euros y 484,74 euros para una de 300.000. De este modo, en dos años ambos supuestos acumulan respectivamente un encarecimiento medio de 341,82 y 683,65 euros.

Por el momento el euríbor ha roto con los pronósticos que apuntaban a que se acercaría al 4,5% a lo largo de 2023. De hecho, el dato diario ha llegado a bajar del 4% este miércoles. En concreto, se ha situado en el 3,983%, una cota que se aleja de los máximos anuales anotados en septiembre, cuando llegó a rozar el 4,23%. No obstante, los analistas piden prudencia. "Esta tendencia es llamativa, pero no deberíamos venirnos arriba. Es una buena noticia, eso está claro, sobre todo para los hipotecados, pero todavía es pronto para decir que el euríbor ya no va a volver a subir. De hecho, es probable que lo haga", señala Colombelli.

El indicador utilizado como referencia en la mayoría de hipotecas variables refleja el cambio de tono del Banco Central Europeo (BCE), que en octubre levantó el pie del acelerador tras diez alzas consecutivas de los tipos de interés. La institución presidida por Christine Lagarde dejó el tipo oficial en el 4,5%, una cota sin precedentes desde la entrada en circulación del euro. No obstante, la autoridad monetaria ya ha avisado de que los tipos seguirán altos durante el tiempo que sea necesario con el objetivo de devolver la inflación por debajo del 2%.

La subida del euríbor en el último año y medio —en el que ha pasado de tasas negativas a superar el 4%, alcanzando así niveles máximos desde 2008— ha contribuido a enfriar el mercado de la vivienda. Según los últimos datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la firma de hipotecas se redujo en septiembre un 29,6% con respecto al año anterior, acumulando ocho caídas interanuales consecutivas.