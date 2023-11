El PSC pierde peso en Madrid pese a ser la segunda federación que más diputados da a Sánchez

El triunfo del PSC en las elecciones del pasado 23 de julio fue sobresaliente. Ganaron, de nuevo, unos comicios en Cataluña y se quedaron cerca del resultado de 2008 dándole al PSOE de Pedro Sánchez hasta 19 diputados -el 15% de los escaños con los que cuenta el presidente en el Congreso de los Diputados-. No obstante, eso no le ha valido a los socialistas catalanes para aumentar su peso en Madrid. No, al menos, numéricamente, puesto que han 'perdido' un ministerio, la Presidencia de la Cámara Baja y, ahora, la Portavocía en el Senado.

"Francamente, estoy sorprendido", comenta en privado a este periódico uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva del PSC. En este sentido, dice "no entender nada" porque el PSC aporta "más escaños y más senadores", pero "pierde peso". El motivo es que los socialistas catalanes dejarán de ocupar espacios que sí ostentaban en la legislatura pasada. El último movimiento en este sentido ocurrió ayer, cuando la Ejecutiva Federal del PSOE aprobó el nombramiento de Juan Espadas, líder del PSOE de Andalucía -la federación que más escaños aporta al Congreso, con 21- en detrimento de Eva Granados, del PSC. En julio, el PSC logró 12 de los 16 senadores posibles.

"Ha sido un honor liderar el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado hasta hoy. Seguiré sirviendo al proyecto socialista y poniendo todo mi bagaje y experiencia donde estén mis responsabilidades", apuntó ante sus compañeros la ya exportavoz del PSOE en la Cámara Alta, que tuvo un agradecimiento expreso a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y a Salvador Illa, primer secretario del PSC. Granados llegó a dicho puesto en octubre de 2021 tras haber sido 'azote' del independentismo en el Parlament catalán. Élia Tortolero, portavoz del PSC, apuntó que seguirá desarrollando su trabajo en el Senado y restó importancia a la pérdida de ese puesto: "Esto no va de cuotas o de personas, sino de proyectos políticos".

No obstante, cierto es que llega después de que la pasada semana se confirmara que el PSC dejaría de ostentar un ministerio pese a que Sánchez mantuvo el mismo número de carteras: 22. El presidente del Gobierno prescindió tanto de Miquel Iceta, ex primer secretario del PSC que estaba al frente de Cultura y Deportes; y de Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavá que había sustituido a José Luis Ábalos al frente de Transportes. La cuota de los socialistas catalanes está ocupada ahora por Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona que tratará de devolver a Cataluña las empresas que se fueron por el procés desde el Ministerio de Industria.

A todo esto hay que sumarle la que quizá sea la pérdida más significada para los socialistas catalanes: la de la Presidencia del Congreso. El puesto de la tercera autoridad del Estado fue ocupado la legislatura pasada por Meritxell Batet, que fue la cabeza de lista del PSC el 23-J y que terminó dejando la política activa en agosto tras 19 años de servicio. Eso sí, antes dio un paso al lado por las presiones de los socios de los socialistas. Especialmente, entre ERC y Junts. También por parte de Unidas Podemos, cuyo ex portavoz Pablo Echenique tildó de "temeridad" la idea. Batet estuvo en el centro de algunas de las polémicas que vivieron los socios de Gobierno cuando, por ejemplo, retiró el escaño a Alberto Rodríguez, diputado morado condenado por el Tribunal Supremo por agredir a un policía en diciembre de 2014 en una manifestación en La Laguna. La elegida para sucederla fue Francina Armengol, expresidenta de las Islas Baleares.

En su despedida, Batet quiso reivindicar los "grandes resultados electorales" que obtuvo en Cataluña, con más de 1,2 millones de votos por delante de Sumar, que no llegó al medio millón. Además, se quedó cerca del mejor resultado histórico de la federación, que fue el cosechado en 2008 por Carme Chacón. Entonces, la otrora ministra de Defensa y de Vivienda logró dar a José Luis Rodríguez Zapatero 25 escaños con un millón y medio de votos. Además, el PSC también ganó las municipales de mayo y las autonómicas de 2021, aunque Illa no pudo formar gobierno, algo a lo que aspira en 2025 si no hay adelanto electoral.