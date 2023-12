Olga Portilla, asociación Feel: "Los médicos nos dicen que hay pacientes que no ingresan por no dejar solos a sus animales"

Con 80 años, sin ningún tipo de apoyo de familiares o amigos, acompañada únicamente de su también viejito y dependiente perro y sin poder operarse de la cadera porque no tiene a nadie con quién dejar a su compañero de cuatro patas mientras está ingresada en el hospital. ¿La solución? Dejar a su perro en una protectora de animales. ¿El resultado? Una mujer destrozada por haber abandonado a su compañero.

Este es un caso que Olga Portilla tiene grabado a fuego y tan solo un ejemplo de las muchas situaciones que la llevaron a ella y su compañera Conny Duarte a crear la asociación Feel, una organización dedicada a cuidar, proteger, preservar y promocionar el vínculo entre las personas y los animales con los que conviven.

"Nosotras venimos del mundo de la protección animal donde hemos visto muchos casos en los que con una ayuda temporal evitabas un abandono", expresa Portilla. "Nos dimos cuenta de que ayudar un tiempo con casas de acogida (para no ocupar espacios en las protectoras) podría ser un gran apoyo para permitir a las personas salir de problemas depresivos, pasar por ciertos tratamientos que estaban posponiendo...".

Con esta meta inicial, Portillo y Duarte se sumergieron en la creación de la asociación Feel que, a día de hoy, a pesar de ser pequeña, contempla muchos más objetivos y metas que aquella solitaria idea de las acogidas temporales.

Los animales de compañía son uno más de la familia

"Desde la administración no hay apoyos", sentencia Portilla. "Nos ha llegado a contactar médicos diciendo que los pacientes no ingresan porque sus animales se quedan solos y nadie estaba haciendo algo al respecto".

Al principio, Portilla y Duarte pensaban en personas mayores, pero la realidad es que su ámbito de trabajo se ha ido ampliando a todo tipo de personas en situación de vulnerabilidad. "Desde personas enfermas y gente con ingresos por tratamiento, hasta familias desahuciadas", ejemplifica.

"Estos últimos casos son muy comunes porque aunque es cierto que si se trata de una familia con niños, el Estado los recoloca, la realidad es que no les dejan ir con sus animales, algo que es bastante dramático, especialmente para los más pequeños, que notan muchísimo el no estar con sus compañeros de cuatro patas", explica Portillo. "A veces una parte de la familia se queda en el coche o en un cajero junto al animal, mientras el resto se va a o un piso o pensión".

Hay gente que vive con muchas estrecheces y que hacen lo que sea por cuidar de sus animales

La asociación también ayuda a personas que se encuentran viviendo en la calle, intentando apoyarles en la búsqueda de trabajo y nuevas posibilidades para salir de esa situación. "¿Dónde van a ir a trabajar si no tienen dónde dejar a su perro?", pregunta la fundadora. "Nosotros acogemos a los perros durante ese tiempo, al igual que durante sus visitas al médico, las cuales muchos cancelan por el mismo motivo".

"Otro colectivo al que ayudamos son las mujeres víctimas de violencia de género cuyos agresores utilizan al animal como amenaza para tenerlas atadas, por ejemplo", relata Portillo. "No se pueden ir solas porque en los pisos de emergencia no admiten a los animales, lo que dificulta que estas personas encuentren una vía de escape al negarse a abandonar a sus compañeros".

La asociación también ofrece atención a personas en situación de vulnerabilidad económica. "Recuerdo el caso de un señor mayor que revendía sus medicinas para alimentar a sus gatos", lamenta Portilla. "Hay gente que vive con muchas estrecheces y que hacen lo que sea por cuidar de sus animales, así que les ayudamos a atender a sus animales, proporcionándoles comida, por ejemplo".

Ayudar a personas ayudando a los animales y al revés

La asociación tiene la visión de trabajar por una sociedad más justa para todos y más respetuosa y comprometida con la relación que se establece entre las personas y los animales. "Vislumbramos una sociedad donde se reconozca el valor y la importancia del vínculo, de los lazos afectivos entre las personas y los animales y donde se promuevan medidas tendientes a reforzarlos y conservarlos", detallan en su página web.

"Tenemos un área de trabajo de cara a las instituciones, para que entiendan lo que es una familia multiespecie ya que los animales son para muchas personas igual de importantes que otros miembros de la familia", agrega Portilla.

La fundadora de la asociación detalla esto con un ejemplo: las familias ucranianas que se van junto a sus perros y que llegan al centro de refugiados y se encuentran con que no se permite la entrada de perros o gatos. "Es lo que queremos que entienda la administración, no se trata de que te gusten o no los animales, se trata de que para esa persona su animal es vital", defiende.

Cune y Michel, de la asociación Feel. ASOCIACIÓN FEEL

"Antes de lanzar Feel hicimos un poco de estudio, reuniones con hospitales, con atención al paciente, instituciones de trabajo social... Al principio cuando planteábamos el proyecto nos miraban con cara de 'vaya locas', negándonos que los casos que ejemplificábamos no ocurrían", recuerda Portilla. "Sin embargo, cuando continuábamos hablando se empezaban a dar cuenta de que, efectivamente, sí que pasa".

Ahora, la asociación quiere ir más allá y está intentando que se pongan indicadores. "Que en los casos que hemos comentado (ingreso hospitalario, refugiados, víctimas de violencia de género...), cuando se hacen los cuestionarios, que incluyan también preguntas sobre los animales, empezando por si se tienen o no, ya que hasta ahora depende de si das con una persona con sensibilidad animal, cuando no debería ser así", declara.

"Para nosotras es importante el perro, pero la base es la persona, por eso nuestra misión es ayudar a las personas ayudando a los animales, y ayudar a los animales ayudando a las personas", continúa. "Imagina que despiertas en un hospital tras un accidente y no sabes qué ha pasado con tu perro y decides quitarte la vida por ello".

Por muchas razones, nos estamos quedando con más animales de los que pensábamos

Desde hace un tiempo, la asociación Feel necesita casas de acogida, ya que su principal misión es acoger de forma temporal a los animales; y adoptantes. "Por muchas razones, nos estamos quedando con más animales de los que pensábamos y por ello ahora contamos con un apartado de adopciones".

"De hecho, son perros perfectos", asegura Portilla. "Están acostumbrados a niños, educados, que saben cómo dar los paseos, porque son animales que han vivido en pisos, con una familia".

Otras formas de ayudar a que la asociación Feel continúe adelante es colaborando económicamente con donaciones. "En forma de socios, donaciones puntuales, a través del grupo de Teaming, comida para animales, cualquier ayuda es bienvenida", concluye la fundadora.