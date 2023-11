España e Israel cruzan convocatorias de embajadoras entre "acusaciones falsas" y "malestar" ante la guerra en Gaza

España e Israel se encuentran medio de una crisis diplomática que de momento avanza entre llamadas a consultas de embajadores para censurar las posiciones de cada uno de los lados. Israel ha acusado a España de "apoyar el terrorismo" de Hamás, al igual que ha hecho con otros países de la UE como Bélgica e Irlanda. Esa posición se dio después de que Pedro Sánchez expresara ante Benjamin Netanyahu que la cifra de palestinos muertos en la guerra es "insoportable".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora ante estas "acusaciones falsas e inaceptables". Mientras, la diplomacia israelí hizo lo propio, y trasladó este domingo a la embajadora española su "malestar" por las palabras del presidente del Gobierno. Hamás, de hecho, llegó a agradecer la posición del Ejecutivo español en un comunicado. Israel hizo lo propio con los representantes belgas. Esta situación, con todo, no preocupa en exceso en la UE porque, dicen fuentes consultadas por 20minutos, tanto Sánchez como su homólogo belga, Alexnder de Croo "trasladaron la posición de los 27, pactada hace semanas".

Albares todavía no ha puesto fecha a la reunión con la embajadora israelí, y ha defendido en el marco del Foro Mediterráneo celebrado este lunes en Barcelona (sin Israel) que "es el momento ideal" para trabajar en la solución de dos Estados, la cual defiende la UE desde hace décadas. Con todo, el ministro pedirá a la embajadora "garantías" para que "no se produzcan más críticas" contra el Gobierno.

"Debemos unir nuestras voces para urgir a todos, a la comunidad internacional, a no perder más tiempo para el establecimiento de un Estado palestino junto a Israel que, con el respaldo y la garantía de toda la comunidad internacional, contribuirá decisivamente a garantizar la paz y la seguridad en toda la región", resumió por su parte Albares, al tiempo que condenó de nuevo los ataques de Hamás: "Solo sabe destruir", sostuvo sobre el grupo terrorista.

Este tipo de encuentros, esgrimió el ministro, tienen que servir para "mandar un mensaje hacia la paz" y para abrir una vía "diplomática" que permita resolver el conflicto. En este sentido, Albares considera clave "alargar el alto el fuego" entre las partes para que la ayuda humanitaria "pueda entrar en cantidad suficiente para aliviar el insoportable sufrimiento de la población de Gaza". Con todo, concluyó avisando de nuevo a Israel de que "la muerte de decenas de miles de palestinos inocentes en Gaza no es aceptable" como respuesta a la ofensiva terrorista.

Por su parte, el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, fue especialmente crítico con Israel en plena escalada de la tensión de Israel con algunos Estados miembros. "Me horroriza saber que en medio de una guerra, el Gobierno israelí está dispuesto a comprometer nuevos fondos para construir más asentamientos ilegales", avisó ante más de 40 países. "Esto no es defensa propia y no hará que Israel sea más seguro. Los asentamientos constituyen una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y constituyen el mayor problema de seguridad de Israel", concluyó el jefe de la diplomacia europea.

Por otro lado, y en pleno conflicto diplomático con España, el dirigente comunitario aseguró que esta reunión "no es un complot" contra el Gobierno israelí, tal como apunta en una entrevista en La Vanguardia. Borrell, con todo, ha incidido en que Israel "tiene su lugar" en este foro, por lo que la ausencia es simplemente una decisión suya. El Ejecutivo de Netanyahu aduce "un cambio en la agenda original" de la cumbre para apoyar su falta.