Qué hacer si nuestro perro o gato se clava algo y comienza a sangrar abundantemente

Todo aquel que haya convivido con perros sabe lo alocados que pueden llegar a ser, especialmente cuando juegan y disfrutan al máximo tanto en el parque, de paseo, como en casa. De hecho, a veces pueden ser torpones o algo brutos, lo que puede dar lugar a algún que otro accidente.

En este sentido, conviene que aprendamos a reaccionar ante algunos posibles problemas que surjan en estas situaciones, como cortes o sangrados abundantes. Sabemos que debemos acudir al veterinario lo antes posible pero, ¿sabríamos cómo actuar en esos primeros instantes cuando se produce el accidente?

A veces, precisamente cómo reaccionemos y lo que hagamos en esos primeros momentos tras un corte, por ejemplo, puede llegar a salvar la vida de nuestro compañero peludo. Por eso, Laura González, veterinaria y divulgadora a través del canal de YouTube 'Tu Veterinaria', explica algunos consejos de primeros auxilios para que sepamos qué hacer en esas circusntancias.

"Existe mucha información sobre primeros auxilios a personas, sobre cómo actuar, pero ¿y nuestras mascotas?", se pregunta. "Obviamente debemos acudir al hospital ante cualquier emergencia, pero muchas personas no saben cómo socorrerles en un primer momento o incluso cómo trasladarles".

Sangrados por cortes, heridas y objetos punzantes

Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, la experta en salud animal nos detalla qué podemos hacer. La primera situación que nos plantea es que nuestro perro se haga un corte y esté sangrando de forma abundante.

"Estas situaciones se suelen dar en extremidades y en el rabo", afirma. "Para estos casos siempre recomiendo tener un botiquín de primeros auxilios donde guardemos vendas, aunque hay qué tener cuidado porque hay dos tipos: las de algodón y las de gasa".

González detalla que para los casos de cortes y sangrado abundante es recomendable utilizar las que son de algodón. "Si las apretamos nunca vamos a producir necrosis en la piel o daños en los tejidos y estamos protegiendo la zona del corte", explica. "Tenemos que hacer presión, vendar el corte y nunca jamás hacer un torniquete, ya que así cortamos el riego sanguíneo y puede llegar a producirse la necrosis".

Ante cortes y sangrados abundantes nunca jamás debemos hacer un torniquete

¿Y por qué no podemos utilizar las vendas que son de tipo gasa? "Son las que se utilizan en ortopedias pero si las utilizamos cuando tenemos un sangrado activo pueden producir daños en la piel y en los tejidos circulantes", advierte. "Por este motivo no se recomiendan".

No obstante, también debemos saber que las vendas (aunque recomendables) no son imprescindibles, también podemos utilizar una toalla en caso de no disponer de nada más. "La humedecemos en agua fresquita y presionamos la herida para frenar la hemorragia hasta llegar al centro de urgencia", aconseja la veterinaria.

"Además, si está sangrando por alguna patita o por el rabo, algo que puede ayudar es que lo levantemos a mayor altura de donde se encuentra el corazón, para favorecer la reducción del riego sanguíneo y, por lo tanto, del sangrado", agrega.

Especialmente si están las vísceras expuestas, hay que mantener la zona húmeda con una toalla

Por otro lado, si lo que tiene nuestra mascota es una herida penetrante en tórax o abdomen, casos que González se ha encontrado con más frecuencia en clínica, la toalla nos va a ser muy útil. "Cogemos una que esté limpia, la humedecemos bien y presionamos la herida", expresa.

"Hay que mantener la zona húmeda, especialmente si están las vísceras expuestas, de modo que tapamos el hueco", continúa. "Después, al animal se le tumba de lado (con la herida bocabajo para que haga presión) y se le traslada lo más rápido posible al centro de urgencia".

Por último, si a lo que nos enfrentamos es a algún objeto clavado en el cuerpo de nuestro compañero, la experta veterinaria insiste en que "nunca jamás intentemos cogerlo y tirar hacia afuera, especialmente si se trata del ojo". "Si hacemos eso, en la gran mayoría de los casos vamos a provocar muchas lesiones graves en los tejidos de alrededor", advierte.

"Además, es posible que profundice más", asegura González. "Le ponemos una campana a nuestro animal para que no se frote y, sin tocar la zona, hay que llevarlo de urgencias al veterinario".