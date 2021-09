Juan Luis Castellví: "Saber de primeros auxilios ayudará a que tu perro llegue en las mejores condiciones al veterinario"

Reconocido profesional de las emergencias sanitarias - actualmente trabaja en la D.G. de Seguridad y Prevención del Parlamento Europeo en Bruselas - Juan Luis Castellví se ha curtido en todos los niveles dentro de su especialidad: ambulancias, hospitales, gerencia, asesoría a gobiernos... Otra de sus grandes pasiones son los perros. Su preocupación por el bienestar animal le ha llevado a especializarse en etología canina donde ha obtenido titulaciones como la de perito judicial en comportamiento canino o instructor de guías caninos por diversas organizaciones.

Fundador y autor junto con otros expertos del blog Etología Canina, acaba de lanzar el proyecto Cuida a tu perro. Manual de primeros auxilios y bienestar canino, un libro en el que aúna sus dos grandes especialidades - emergencias y perros - y que desea convertirse en el aliado perfecto para que los lectores descubran cómo proteger a sus compañero peludos y fortalecer los vínculos con ellos.

Durante este mes de septiembre se ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en libros.com para apoyar su edición. Además, con su mecenazgo todos los participantes hacen posible la donación de todos los beneficios derivados de la venta del libro a la Asociación Héroes de 4 patas y a la Cátedra de animales y sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.

¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

Porque no existía nada así. Cada vez que buscas información de primeros auxilios para perros te encuentras continuamente con diversas y muy distintas opiniones. Si pones cualquier cosa en un buscador, desde cómo curar una herida hasta cómo hacer una reanimación cardiopulmonar a un perro, te van a salir 40 páginas con 40 opciones diferentes. Esto me parece un desastre porque en primeros auxilios de humanos tenemos unas guías que se publican y que se actualizan con unos comités científicos cada cinco años y están disponibles para todo el mundo que se dedique a las emergencias sanitarias.

"Cuando buscas información de primeros auxilios para perros te encuentras con diversas y muy distintas opiniones"

En tema de perros no había nada de esto pero hay una corriente que se llama One Health (Una sola salud) que intenta unificar la salud humana con la salud animal, porque como hemos visto con el coronavirus la zoonosis está muy interrelacionada, así como el impacto que tiene el tipo de alimentación, cómo cuidamos a los animales, el uso de determinadas medicaciones... y la investigación, ya que los resultados de estudios sobre animales tiene mucha relación con lo que se puede aplicar a los humanos. Así que pensé que lo normal, teniendo en cuenta que casi todas las cosas que se aplican en primeros auxilios para perros están basadas en lo que se hace en humanos, sería seguir estas pautas.

He escrito el libro adaptando las pautas humanas, evidentemente con las salvedades necesarias, a los perros. Además en Bélgica había hecho los dos niveles de formación que se ofrecen allí de primeros auxilios para perros y gatos y me hice instructor de primeros auxilios por la Asociación de Emergencias Americana. Ha sido un poco la mezcla de todo unida a que he tenido perros a los que les ha pasado de todo: operaciones, cáncer, heridas....

"El libro tiene utilidad para todos los públicos, desde el que tiene un perro como mascota hasta el que es un profesional y trabaja con ellos"

El libro combina dos aspectos, por un lado los primeros auxilios y por otro el bienestar. ¿Por qué era importante para ti mezclar ambos? ¿Qué se va a encontrar el lector dentro?

Nadie había pensado antes en hacer un manual tan completo como éste y tenía ganas de compartir todos estos conocimientos que he ido aprendiendo, de sentar una base. Que sea un manual útil tanto si haces unos cursos como para que cualquier persona haga una búsqueda en él sin necesidad de recurrir a 20 páginas web diferentes para saber cuál será la mejor o la más actualizada. Aquí lo tienes todo hecho ya, es muy gráfico y está supervisado por dos veterinarios. Tiene un tono agradable porque además de las fotos contará con unos códigos QR con enlaces que te llevarán a vídeos realizados también por mí porque he pensado que hay cosas muy obvias sobre todo cuando las ves. Mostrándolo en un vídeo va a ser mucho más claro. Yo doy regularmente clases y el libro está pensado como si fuese 'una gran clase'.

Estamos acostumbrados a conocer y aprender sobre primeros auxilios a humanos pero, ¿cuáles son las principales acciones de primeros auxilios con perros a las que nos puede ayudar a hacer frente este libro?

El libro está dividido en varias partes. La primera es el bienestar en general, los cuidados básicos desde cepillado, limpieza, cómo acostumbrarlo a la visita al veterinario, la dieta, lo que no deben comer nunca, qué medicamentos no hay que darles jamás... Eso sí, recomendando constantemente al veterinario porque el objetivo es si son cosas muy leves tú puedas manejarte solo en tu casa con tu perro ya que nadie puede atender a perros ajenos más que un veterinario y, sobre todo, llegar en las mejores condiciones posibles al veterinario cuando tengas una emergencia. Desde la conducta básica de cualquier curso de primeros auxilios ‘proteger, alertar y socorrer’ explicar cómo funciona en España el tema, tener claro que debes conocer al veterinario que tienes más cerca, tener su teléfono de contacto, si estás de vacaciones con tu perro en cualquier sitio mirar qué veterinarios hay en esa zona...

"Éste es el libro para tener a mano y desear nunca tener que usarlo"

Y luego, absolutamente todo lo que puedas necesitar conocer sobre primeros auxilios: si el perro se atraganta cómo ayudarle a desobstruir las vías aéreas, cómo hacer las maniobras según el tamaño, los distintos tipos de heridas, cómo vendar correctamente éstas, los distintos tipos de torniquetes y cómo se usan, cómo tratar las quemaduras, la desparasitación cuando hay garrapatas o pulgas, cómo limpiar al perro y las zonas con las que ha estado en contacto... En definitiva, éste es el libro para tener a mano y desear nunca tener que usarlo. Salvo la parte de cuidados que sí conviene que todo el mundo la aplique en el día a día, las de primeros auxilios son esas cosas que necesitas conocer y esperas no tener que hacer nunca.

Dices que este es el libro que te hubiese gustado tener cuando adoptaste tu primer perro porque une tu experiencia como profesional de las emergencias con tu faceta de profesional del mundo del perro. ¿Por qué crees no se había escrito ningún manual así hasta ahora?

Yo vivo en Bélgica y allí sí he encontrado en otros idiomas libros que profundizan más en este tipo de cosas pero en español no hay nada así ni tan actualizado. Es cierto que en todos los libros generales que hablan sobre el perro siempre hay algún capitulito dedicado a los primeros auxilios de forma muy light pero nada tan completo. Yo que soy instructor de primeros auxilios humanos y soporte vital básico cuando me hice instructor del tema de perros también quería tener un manual para mis cursos, así fue como empecé a investigar y luego decidí ampliarlo y convertirlo en un libro porque me parecía que podía ser muy útil para mucha gente. El manual para cualquier otro profesor o veterinario que quisiera dar un curso más básico o más avanzado. De hecho, la última parte del libro incluye una adaptación de las guías TCCC (Tactical Combat Casualty Care) de cuidados tácticos de combate, en concreto, de la parte dedicada a guías caninos, para policías o militares que van con perros. Explican cómo actuar en el caso de que el perro sea abatido. En este caso las he traducido y adaptado.

Hoy en día en España la veterinaria de emergencias no es una especialidad en sí. 'Cuida a tu perro' aporta información a quien quiera formarse en este terreno"

Hay una parte de soporte vital básico que puede hacer prácticamente cualquiera con la formación adecuada y puede ser muy útil para formar a guías caninos de policía o protección civil. Y otra parte, de soporte vital avanzado que profundiza en medicación y otras técnicas invasoras como entubar, que son para veterinarios. Hoy en día en España la veterinaria de emergencias no es una especialidad en sí. Así que como esto lo ha hecho un comité experto me pareció interesante hacerlo accesible porque puede haber veterinarios que quieran formarse en este terreno. Esta parte, obviamente, es muy avanzada, el libro lo deja claro y está marcada en un color diferente y solo para veterinarios. Por lo tanto el libro tiene utilidad para todos los públicos, desde el que tiene un perro como mascota hasta el que es un profesional y trabaja con ellos.

A lo largo de estos años, tu pasión por los perros te ha hecho profundizar en la etología. ¿Por qué decidiste volcarte en este campo? ¿Y en qué está cambiando la etología nuestra manera de ver y tratar a nuestras mascotas?

Me metí más a fondo con el tema canino haciendo un curso de la universidad sobre perros de búsqueda y rescate, donde conocí al núcleo de gente que colabora conmigo en el blog. La mayoría de ellos eran educadores o adiestradores y en ese momento descubrí el campo del comportamiento canino y me enamoré de él. Hay una autora que se llama Jean Donaldson, autora del libro El choque de culturas: un punto de vista nuevo y revolucionario que ayuda a comprender la relación entre los humanos y los perros, que nos intenta explicar eso. Si nosotros nos despertásemos en una casa de unos extraterrestres, cuyo idioma no entendemos, nos tuvieran dominados, no tuviéramos ningún entretenimiento, nos pasearan con un collar desnudos... nuestras necesidades están cubiertas pero ¿con quién me comunico? Es una forma de verlo muy gráfica, que te hace darte cuenta de qué quiere realmente el perro y plantearte por qué tiene que ser siempre lo que tú quieras. Vale, lo voy a tratar sabiendo que es un animal y que tiene necesidades de animal pero, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Puedo satisfacerlas, puedo tenerlo feliz a su nivel, qué puedo aprender de mí mismo entendiendo un animal que ha evolucionado para vivir con nosotros?

"La etología te ayuda a darte cuenta de qué quiere realmente el perro y plantearte por qué tiene que ser siempre lo que tú quieras"

Y de unos años para acá se ha ido abriendo el estudio, porque se tenía al perro como un animal contaminado entre comillas, del que no podíamos aprender nada porque vivía con nosotros y que no era un animal ‘puro’ pero no es así. Los perros también tienen problemas por cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad. Antes iban sueltos ahora hay vallas, van con correas, tienen que ir con bozal, no pueden relacionarse correctamente entre ellos y eso genera más agresividad, más peleas, peor socialización. Aumentan el número de ataques entre perros y a personas sin que haya aumentado significativamente el número de perros en las zonas. Este campo está muy inexplorado todavía en nuestro país aunque ha avanzado mucho. Yo vivo actualmente en Bélgica y allí los perros pueden subir al transporte público, entrar en la farmacia, en casi todos los restaurantes, en los parques los puedes soltar... ¿Por qué aquí no? No hay que inventar nada solo hay que copiar. Allí funciona y la gente no es más civilizada que nosotros pero entienden que el perro forma parte de la familia. De hecho, está regulado que no puedes negarle el alquiler a alguien por tener perro y en cambio en España encontrar un piso cuando tienes uno puede ser una odisea, como llevarle en transporte público. Es ridículo, cuando un perro si está bien educado debería poder ir con nosotros a casi cualquier sitio.

El proyecto es benéfico. ¿A qué asociaciones u organismos irá destinado el dinero de los mecenas y por qué las has elegido?

La campaña la estoy haciendo con una editorial que es libros.com y ahora nos encontramos en la primera etapa de crowdfunding que dura todo el mes de septiembre donde la gente puede hacerse mecenas del libro, comprarlo de forma anticipada y elegir varias recompensas: libro dedicado y firmado, el libro más el libro digital... Siempre que te hagas mecenas tu nombre aparecerá en el libro y también se puede elegir que aparezca el nombre de tu perro. Una vez que se consiga el objetivo todo lo que esté por encima son beneficios que irán destinados a dos asociaciones. Una es la ONG Héroes de 4 patas que se encarga de buscarle casa a todos los perros que se jubilan de la Policía, del Ejército, de empresas de seguridad privada, Guardia Civil... Y la otra es la Cátedra de Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos que tiene proyectos y programas de terapia asistida con animales. Como me apetecía devolverle algo a los perros y ayudarles a mi manera no solo con los contenidos del libro decidí hacer esto. Me parecía más bonito que el proyecto completo fuese para ayudar a los perros.