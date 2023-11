Cayetana Guillén Cuervo: "Las Artes Escénicas son insustituibles, mientras haya una palabra y un actor que la pronuncie"

Cayetana Guillén Cuervo preside la Academia de las Artes Escénicas de España con una determinación altruista, trazando el rumbo que debe tomar la institución y consciente del compromiso que ha adquirido, casi por vía genética, para dignificar las profesiones artísticas que trabajan sobre cada escenario de nuestro país. Nos recibe ilusionada por los múltiples proyectos que quiere poner en marcha y agradecida a los medios de prensa que transmitimos esa labor.

Comencemos hablando de los Premios Talía , otorgados por primera vez este año. ¿Qué supusieron para la Academia de las Artes Escénicas?Llevábamos tiempo trabajando en ello con las anteriores juntas directivas, sobre todo la de Jesús Cimarro, pero la pandemia paralizó todo. La Academia es una institución absolutamente independiente, y desde esa independencia, hemos conseguido que el Ayuntamiento de Madrid, ahora con Marta Rivera de la Cruz, está volcado. Mariano de Paco, que además fue gerente de la Academia y la conoce perfectamente, desde la Comunidad de Madrid, también lo está. La relación con Joan Francés Marco, al frente del INAEM, también es estupenda. Realmente es el único sitio donde las ideologías se paran y las instituciones consiguen darse la mano por las AAEE. Los Premios Talía son oficiales y en esta legislatura lo hemos podido poner en pie, gracias también a 'partner' como Iberia , ONCE , CaixaBank , sin quienes habría sido imposible

¿En 2024 también se celebrarán en el Teatro Español?Vamos a repetir fórmula en el Teatro Español, porque salió muy bien. Serán el 22 de abril de 2024. TVE necesita tiempo para ensayar y hay que parar una semana entera el Español, algo que en el Teatro Real no sería posible, por ejemplo. Vamos a extender de nuevo esa alfombra roja que iba de Calderón de la Barca a Lorca , en la Plaza de Santa Ana. Además hemos trabajado en los estatutos y subsanando algunos errores que pudieron cometerse el año pasado. Se va a ajustar el funcionamiento de los grupos de trabajo y los jurados, para que no reciban presión de ningún tipo. Contaremos además con ayuda del Ayuntamiento de Madrid , porque sacaremos durante una semana entera los Premios Talía a la calle. Al día siguiente, el 23 de abril, es el Día del Libro y vamos a unir fuerzas porque todo tiene que ver.

Además el glamour no está reñido con la excelencia.¡Es bonito lucir vestidos largos y peinados maravillosos! Ponernos guapos para aplaudir a los que lo han hecho bien y han aportado cosas. Se trata de celebrar los grandes trabajos que nos han hecho reír, o levantar el vuelo del alma con la danza, el circo, la zarzuela o la ópera. Al día siguiente, te quitas el tacón y el vestido, y vuelves a los problemas, a seguir ensayando.

La Academia está haciendo un esfuerzo por trabajar con transparencia, ¿no es así?Hay transparencia completa porque no hay nada que ocultar. Una cosa que nos libera es que aquí nadie cobra nada, excepto cuatro técnicos. Yo lo único que hago es ofrecer mi tiempo por pura vocación, y si me equivoco es porque estoy aplicando mi criterio. No cobro ni por subir a presentar los Talía, que sería una labor diferente a mi presidencia.