"Caminemos Con Chanclas", mucho más que la primera carrera solidaria por la esclerosis múltiple

Bajo el marco de la campaña "Caminemos por la Esclerosis Múltiple 2023", AEDEM-COCEMFE ha celebrado la 1ª carrera solidaria “Caminemos con Chanclas". Una iniciativa para trasladar a la calle la concienciación sobre esta enfermedad degenerativa. El pasado sábado 18 de noviembre, cientos de corredores se calzaron sus zapatillas o chanclas para poner su granito de arena en la campaña.

Como trasladan desde la organización, "esta carrera sin ánimo de lucro trata de concienciar a la sociedad y la ciudadanía sobre esta terrible enfermedad que padecen tantas personas y que les afecta de forma grave en su día a día". Además, reconocen que se trata de una ocasión única para lograr fondos para que la Asociación pueda seguir desarrollando la labor que lleva a cabo desde hace ya varios años.

La carrera se celebró en el marco incomparable de la Dehesa de Navalcarbón en Las Rozas (Madrid) con un recorrido de 4 km. Al evento acudieron numerosas familias que pudieron disfrutar de una mañana espléndida llena de sol y buena onda.

La salida de la carrera fue dada por el excelentísimo alcalde de Las Rozas Don José de la Uz y por el presidente de la asociación Española de Esclerosis Múltiple, Don Pedro Cuesta.

Tras la carrera los embajadores de la campaña, el grupo musical “No me Pises que Llevo Chanclas” brindaron a todos los presentes como cierre, una actuación fantástica llena de ritmo, talento y diversión. Los presentes pudieron rememorar todos los grandes éxitos del grupo.

La carrera conto también con la presencia de relevantes amigos como Jorge Garbajosa presidente de FIBA Europa o Jose “ Chechu” Biriukov.

"Esta carrera ha sido posible gracias al apoyo incondicional de AEDEM/COCEMFE promotores de la carrera, al Ayuntamiento de Las Rozas y al equipo de personas que hay detrás, con Don José de la Uz a la cabeza, a la Comunidad de Madrid y a todos los patrocinadores, que sin solidaridad no habría sido posible el desarrollo de esta jornada maravillosa, soleada, divertida y reivindicativa por los derechos de las personas afectadas por EM. Y Como no al inestimable e incondicional apoyo de 'No me Pises que Llevo Chanclas'", agradece la organización.

"No nos podemos olvidar y dar las gracias encarecidamente a todas las personas que participaron y han colaborado así con este fin solidario aportaron cada uno de ellos su granito de arena y de fomentar en nuestra sociedad un espíritu solidario y empático", concluyen los agradecimientos.

AEDEM-COCEMFE

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) se complace en presentar la campaña "Caminemos por la Esclerosis Múltiple", una iniciativa que busca visibilizar y concienciar sobre esta enfermedad neurodegenerativa. AEDEM-COCEMFE es una entidad sin ánimo de lucro que congrega a afectados por la Esclerosis Múltiple, sus familiares y personas sensibilizadas con esta problemática. Con sede en Madrid, su alcance es estatal, contando con 46 asociaciones miembro a nivel local, comarcal, provincial o autonómico, y colaborando activamente con entidades afines.

Campaña "Caminemos por la Esclerosis Múltiple 2023"

Caminemos por la Esclerosis Múltiple es una campaña paraguas de visibilización y concienciación de la Esclerosis Múltiple de ámbito nacional promovida por AEDEM-COCEMFE en coordinación y colaboración con sus 46 entidades miembro.

Como base de este proyecto, desde AEDEM-COCEMFE, se realizará una campaña de larga duración con el fin de provocar un foco de atención mediática y una mayor visibilización tanto en redes sociales como en la página web de la entidad. “Caminemos 2023” se desarrollará desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre, contando con la realización de diferentes acciones en coordinación y colaboración con las 46 asociaciones miembro de AEDEM-COCEMFE.

“Caminenos por la Esclerosis Múltiple” se plantea como una campaña continuista propia que, dado su grado de aceptación y participación, busca prolongarse y asentarse a lo largo de los años para su realización en futuras ediciones.

Caminemos por la esclerosis múltiple tiene como objetivos:

• Sensibilizar a la opinión pública sobre las necesidades específicas de las personas afectadas de esclerosis múltiple.

• Visibilizar los objetivos del colectivo mediante la actividad física y virtual de la campaña.

• Fomentar en la sociedad el espíritu solidario y la empatía.

• Fortalecer el sentimiento de pertenencia a AEDEM-COCEMFE en las entidades miembro.

• Propiciar relaciones y sinergias entre las distintas entidades sociales.

• Atraer la participación de las personas asociadas a las entidades miembro de AEDEM-COCEMFE, así como de las personas no asociadas.