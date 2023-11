Una 'vacuna inversa': así es la nueva esperanza frente a las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple

Se estima que las enfermedades autoinmunes afectan a entre un 3 y un 5% de las población mundial, lo que significa que sólo en España hay entre un millón y medio y dos millones de pacientes con estas patologías. Se trata de un grupo de enfermedades especialmente complejo de abordar, teniendo en cuenta que en ellas es el propio organismo el que reacciona contra sí mismo sin que se produzca una invasión externa como sucede en las enfermedades infecciosas.

Por ello, la búsqueda de estrategias para combatir este tipo de afecciones es un importante objetivo de la investigación en medicina desde hace muchos años, y gracias a ello en tiempos recientes los científicos están dando con varias técnicas nuevas muy prometedoras. Una de ellas es la 'vacuna inversa'.

¿Qué es una 'vacuna inversa'?

Normalmente, explica la Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid en el Área de Inmunología Narcisa Martínez Quiles en el medio de divulgación The Conversation, una vacuna consiste en la inyección de un suero que, por diferentes medios en función del objetivo, induce precisamente una respuesta inmune contra una sustancia (llamada técnicamente antígeno) concreta. Tradicionalmente, esta técnica ha sido de vital importancia en la lucha contra infecciones, y recientemente se han comenzado a desarrollar vacunas contra otras clases de patologías como el cáncer o incluso trastornos de adicción.

Con todo, en el caso de las enfermedades autoinmunes el objetivo es justamente el contrario: inhibir una respuesta inmune que resulta excesiva o inadecuada, y por ello dañina. Es por ello que, desde hace más de una década, los investigadores buscan desarrollar las llamadas 'vacunas inversas': sueros que, en lugar de inducir una respuesta inmune frente a un antígeno, la reduzcan o la eliminen.

Ahora, un grupo de científicos ha publicado en el medio académico Nature Biomedical Engineering un artículo que describe una de las primeras pruebas exitosas de un suero de estas características. Se trata de un experimento llevado a cabo sobre modelos murinos (ratones) con una forma de encefalitis autoinmune inducida que se considera equivalente a la esclerosis múltiple humana. En esta condición, las células del sistema inmune atacan la mielina, una sustancia que recubre las fibras nerviosas, impidiendo que estas últimas transmitan la información correctamente y causando un amplio abanico de síntomas neurológicos y motores.

Un futuro brillante y ciertas limitaciones

Tal y como describe el artículo, lo que hicieron los autores fue tomar la mielina como antígeno (autoantígeno, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad autoinmune y modificarla químicamente) y modificarlo químicamente, de manera que al inyectarlo en el receptor esa 'edición' molecular funcione como una marca de 'no ataque' para el sistema inmune.

Un efecto similar se logró con un modelo de simios infectados con el virus de inmunodeficiencia en simios (VIS, similar al VIH humano) y posteriormente vacunados. En este caso, lo que se buscaba era detener la respuesta inmune inducida por la vacuna, demostrando así que es posible utilizar 'vacunas inversas' para frenar reacciones inmunes ya iniciadas frente a la presencia de antígenos o autoantígenos.

Esta clase de terapias todavía está en fases experimentales, y aún están lejos de una realidad clínica en humanos. No obstante, ofrecen una importante promesa frente a los tratamientos actuales a base de medicación inmunosupresora: de resultar eficaces, estos sueros bloquearían sólo las acciones dañinas del sistema inmunológico y no las que protegen a los pacientes frente a otras amenazas.

Igualmente, estas vacunas tendrían una importante limitación: debido a su naturaleza tan precisa, para poder elaborarlas es preciso conocer el autoantígeno concreto que es el objeto de la reacción inmune anómala en el caso específico de cada enfermedad, lo que no siempre es el caso. Por ello, Martínez Quiles aboga por la promoción de la investigación básica en el área de las enfermedades autoinmunes, lo que ayudaría a lograr que avances como las 'vacunas inversas' puedan ayudar al mayor número posible de pacientes.

Referencias

Narcisa Martínez Quiles. La “vacuna inversa”: una nueva esperanza para las enfermedades autoinmunes. The Conversation (2023). Consultado online en https://theconversation.com/la-vacuna-inversa-una-nueva-esperanza-para-las-enfermedades-autoinmunes-216112 el 07 de noviembre de 2023.

Tremain AC, Wallace RP, Lorentz KM, Thornley TB, Antane JT, Raczy MR, Reda JW, Alpar AT, Slezak AJ, Watkins EA, Maulloo CD, Budina E, Solanki A, Nguyen M, Bischoff DJ, Harrington JL, Mishra R, Conley GP, Marlin R, Dereuddre-Bosquet N, Gallouët AS, LeGrand R, Wilson DS, Kontos S, Hubbell JA. Synthetically glycosylated antigens for the antigen-specific suppression of established immune responses. Nat Biomedical Engineering (2023) DOI: 10.1038/s41551-023-01086-2.

