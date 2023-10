Terapias celulares: ¿El futuro frente a las enfermedades autoinmunes?

Se estima que las enfermedades autoinmunes afectan a entre un 3 y un 5% de la población, lo que significa que sólo en España convivirían con ellas cerca de dos millones de personas. Se trata de patologías muy complicadas de abordar, ya que no es un elemento externo al propio organismo el que las provoca sino que son sus propias defensas las causantes.

Ahora, un grupo de investigadores ha encontrado que un revolucionario tratamiento para el cáncer podría también lograr tratar y 'resetear' el sistema inmune del organismo, de manera que logre una remisión durante mucho tiempo o incluso la cura de ciertas enfermedades autoinmunes.

Un nuevo uso para un tratamiento establecido

Concretamente se trata de un enfoque de inmunoterapia llamada terapia de células T receptoras de antígenos quiméricos (CAR T-Cell), una innovación en el tratamiento de los cánceres hematológicos desde 2017. Según reporta el portal de noticias sobre medicina Medscape, varios reportes de caso parecen sugerir que podría emplearse también frente a las enfermedades inmunes mediadas por las células B.

Estas experiencias (que documentan remisiones en pacientes con lupus sistémico eritematoso refractario durante hasta 17 meses y con síndrome antisintetasa durante hasta seis meses) han motivado que dos compañías farmacéuticas estadounidenses, Cabaletta Bio y Kyverna Therapeutics, reciban designaciones de desarrollo rápido por parte de la autoridad competente en el país (la administración de alimentos y medicamentos o FDA) respecto al uso de terapias CAR-T para el lupus sistémico eritematoso y el lupus nefrítico. Investigaciones similares están teniendo lugar en China.

La idea de terapias que se dirigen a las células B no es nueva, y algunos ejemplos llevan en uso desde la década de los 2.000. Sin embargo, esta aplicación de las terapias de CAR-T es novedosa, y resulta mucho más potente. Mientras que tanto la generación anterior como las CAR-T logran 'vaciar' la sangre de células B, estas últimas también logran eliminarlas en otras clases de tejidos.

¿Qué son las enfermedades autoinmunes?

Lo que tienen en común todas las enfermedades autoinmunes es que existe un fallo en el sistema inmune que hace que este ataque a las células y tejidos del propio organismo. Una respuesta inadecuada, desconcertante y que hace que los pacientes tengan que visitar a varios especialistas antes de poder recibir un diagnóstico adecuado sobre la enfermedad que padecen.

Se sabe que existe una serie de factores que actúan como desencadenantes o agravantes, tales como el estrés, ciertas condiciones ambientales, el sexo biológico o ciertos componentes de la dieta, en función de cada condición y de cada persona.

Por ello, a menudo las intervenciones sobre estas condiciones incluyen limitar la exposición a este tipo de elementos, reduciendo en la medida de lo posible el estrés por ejemplo.

Referencias

Lucy Hicks. Are Cellular Therapies the Future of Autoimmune Disease?. Medscape (2023). Consultado online en https://www.medscape.com/viewarticle/996883 el 29 de septiembre de 2023.

