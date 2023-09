Este es el medicamento que empeora la evolución del cáncer más letal

El mundo de la medicina está en constante evolución gracias a que nunca se deja de investigar. Esto hace que, de vez en cuando, se descubran nuevos medicamentos o nuevos usos para algunos ya existentes e incluso nuevos efectos que se desconocían de algunos de ellos. En España, el cáncer de páncreas no es uno de los tumores más frecuentes, tal y como afirma Asociación Española contra el Cáncer, pero sí que está considerado uno de los más letales.

Esto hace que los estudios en torno a este tipo de tumor, a su desarrollo y tratamiento, nunca cesen. Gracias a ello se llegan a nuevas conclusiones, como el estudio publicado por Clinical Cancer Research, revista de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, que estudia la relación entre el consumo de lorazepam y la evolución de esta enfermedad. Una primera toma de contacto que deja resultados sorprende e invita a continuar investigando.

La relación entre el lorazepam y el cáncer de páncreas

El medicamento que empeora la evolución del cáncer más letal. Getty Images/iStockphoto

El estudio, elaborado por investigadores del Roswell Park Comprehensive Cancer Center (Nueva York), ha concluido que los pacientes que durante su tratamiento contra el cáncer de páncreas tomaron lorazepam, tuvieron una supervivencia libre de progresión más corta que los pacientes que no lo tomaron.

La supervivencia libre de progresión es una tasa que mide la cantidad de tiempo durante y después del tratamiento en el que la enfermedad no empeora.

El equipo de investigación estudió el efecto de las benzodiacepinas en el tratamiento para el cáncer. "Cuando estudiamos la respuesta a la terapia, pensamos en tratamientos como la quimioterapia o la inmunoterapia, pero los pacientes también reciben muchos medicamentos para la ansiedad y el dolor”, explicaba Michael Feigin, el autor principal del estudio y profesor asociado de farmacología en el centro responsable de la investigación.

Los resultados obtenidos reflejaban que, si bien el uso de otras benzodiacepinas no se asociaban con resultados diferentes, el caso concreto del lorazepam era diferente. Su uso se correlacionó con una supervivencia significativamente peor en el caso del cáncer de páncreas, los pacientes que tomaban lorazepam tenían un riesgo 3,83 veces mayor de progresión de la enfermedad o muerte.

Tras obtener estos resultados, quisieron saber más y continuaron investigando para conocer el motivo por el cual esta benzodiacepina tenía este efecto y no las demás. Llegaron a la conclusión, estudiando el microambiente tumoral (los distintos componentes celulares y no celulares dentro y alrededor del tumor), de que esto era porque el lorazepam puede activar la proteína GPR68, que favorece la inflamación en el entorno del tumor potenciando su crecimiento. Otras benzodiacepinas producen el efecto contrario.

El medicamento que puede empeorar el cancer más letal. UNSPLASH

A pesar de sus descubrimientos, el equipo parece tener claro que todavía queda mucho camino por delante tras este primer estudio. "Creo que es demasiado pronto para decir que los pacientes deben dejar de tomar un fármaco o empezar a tomar otro", explicó Feigin. "Queda mucho por aprender en cuanto a las implicaciones clínicas".

El lorazepam en el tratamiento contra el cáncer

Como decía el propio Feigin, en los tratamientos contra el cáncer suelen emplearse más medicamentos y sistemas que los que usan para tratar el tumor como tal, no es raro recurrir a las benzodiacepinas, como el lorazepam, por sus propiedades ansiolíticas, amnésicas y sedantes. Estas pueden aliviar la ansiedad y el estrés en momentos puntuales, pero también otras como el insomnio, problemas derivados de la enfermedad o del tratamiento.

El lorazepam se usa para estos casos, pero también suele emplearse para tratar las náuseas y vómitos que ciertos tratamientos contra el cáncer provocan. Son medicamentos sujetos a receta y su eficacia y posibles efectos secundarios han sido aprobados por las autoridades competentes (como la Agencia Europea del Medicamento).

