Marta Garrido, creadora de Mobhu, muebles elaborados por personas con discapacidad: "Mi objetivo es que se valore lo que hacen"

Hasta hace un de años, Marta Garrido era periodista, vivía en Barcelona y trabajaba en una empresa inmobiliaria. En la actualidad, vive en Cuenca y su trabajo es hacer muebles. Este giro de 180 grados que ha dado a su vida se lo debe a su fascinación por la madera, pero sobre todo a las ganas de ayudar a personas como su hermano, con discapacidad. Tras agitar estos dos ingredientes nació Mobhu (Mobiliario Humano), una empresa encargada de hacer muebles, pero no unos cualquiera, sino unos muebles hechos con madera sostenible y con el cariño, la ilusión y las manos de 17 personas con discapacidad de varios centros ocupaciones de la provincia.

Tras poco más de un año en los montes de Cuenca, el empeño de Marta además le ha valido para hacerse con uno de los galardones con los que Gira Mujeres de Coca-Cola premia a emprendedoras de la España vaciada.

Enhorabuena por el premio en Gira Mujeres. ¿Qué significa para usted?El reconocimiento a todo el trabajo, porque partíamos de cero y esto está siendo toda una aventura. Empezamos hace poco más de un año, en septiembre del año pasado, y que nos hayan dado este premio es un chute de energía, ilusión y motivación para seguir, y una gran oportunidad para darnos a conocer. Además, la parte económica me ayuda mucho a hacer algunas cosas que quería, como un curso de formación, y bueno, para ir a cenar con las personas de los talleres en Navidad, que también será una buena manera de celebrarlo.



El usuario de un centro ocupacional trabaja la madera para Mobhu, Cedida

¿Cómo acaba una periodista haciendo muebles en Cuenca?Yo vivía en Barcelona y llevaba 10 años trabajando en una mediana empresa inmobiliaria, pero ya había perdido un poquito la motivación. A esto se sumó que, durante uno de los confinamientos por el covid, hice un curso sobre la ciencia de la madera, y me fascinó, porque además había empezado a estudiar arquitectura. A partir de ahí empecé a buscar trabajos que tuvieran que ver algo con la madera, ya fuera en los forestal como en estudios de arquitectura. En esa búsqueda de empleo, que no fue muy fructífera, encontré que en Cuenca había un programa de emprendimiento, cofinanciado por el ayuntamiento y la Unión Europea, relacionado con la bioeconomía forestal. Eran seis meses con todo pagado, así que lo vi una oportunidad. Me seleccionaron, dejé el trabajo, capitalicé el paro y me fui para Cuenca. Mientras me formaba, empecé a darle vueltas sobre qué quería y podía hacer con la madera…



Y lo que quería, estaba relacionado con la discapacidad…Sí, porque yo tengo un hermano con discapacidad y, aunque ha tenido alguna oportunidad laboral, nunca ha tenido realmente la ocasión de que lo valoraran, de sentirse útil. Así que siempre tuve claro que tenía que aunar las dos cosas: madera y discapacidad. La primera opción que pensé fue crear directamente un centro especial de empleo donde trabajar la madera, pero me enteré de que en Cuenca había un centro ocupacional de una asociación que ayuda a personas con discapacidad que tenía un taller de madera. Fui a verlos, me encantó y me comentaron que había otra asociación también en Cuenca que tenía otro taller.

Eran talleres que tenían el equipo humano, la maquinaria y muchas ganas de trabajar, así que, en lugar de montar un taller y contratar a una o dos personas, estoy dando trabajo a 10 personas en un centro y 7 en otro. El impacto generado es mayor, y así hemos ido creciendo… También colaboramos con tres centros más, y estoy muy contenta, porque mi objetivo es que esta red crezca para crear más oportunidades, porque seguro que hay más talleres de este tipo, sólo tengo que ir descubriéndolos.



¿Cómo ha sido este primer año?En la empresa como tal, de momento, estoy yo sola, es una SLU que monté tras capitalizar el paro. Este primer año ha sido de arranque, así que lo primero que hicimos fue contactar con empresas con las que veíamos que teníamos cosas en común en cuanto a compromiso social. Y esto nos enseñó mucho, porque nuestra idea inicial era trabajar por catálogo, pero al empezar a hablar con estas empresas lo que empezamos a pensar es en cosas que podíamos hacer para ellas, qué podíamos crear que necesitaran en un momento concreto, para un espacio, un evento… Por eso, lo que hacemos ahora es codiseñar el mueble desde cero entre las empresas y los centros ocupacionales, pero uno de nuestros objetivos es crear además un catálogo propio con productos icónicos nuestros.



Marta Garrido, junto a los usuarios del taller de carpintería de uno de los centros con los que trabaja. Cedida

Los usuarios del los centros hacen los muebles para Mobhu, trabajan... pero ¿qué otras cosas cree que les aporta?Ellos son directamente los que hacen los muebles, los crean… La fabricación la encargo a estos centros ocupaciones y les pago por ella. Yo les aporto la dinamización del taller, les llevo trabajo para que hagan, y, muy importante, les damos visibilidad, porque el cliente quiere ver quién hace los muebles, y yo también quiero que lo sepan. Y los que los hacen saben para quién los están haciendo, para lo que lo van a usar… Saberlo les da fuerza a lo que hacen, les hace valorar lo que hacen y sentirse valorados.



¿Y las empresas lo valoran?Sí, muchísimo. Son empresas comprometidas que lo que buscan es ese valor añadido a los productos que compran. Nosotros hacemos muebles que van a usar, pero este tipo de empresas comprometidas comprarían también otras cosas, porque lo que les gusta, lo que buscan, es el valor añadido que aporta la historia que hay detrás. Pero además es que los artículos que hacemos son muy bonitos, los cuidamos mucho… artesanales, de madera maciza de los bosques de Cuenca…

Háblenos de su hermano.Mi hermano tiene discapacidad, tanto física como intelectual, y problemas de salud en el riñón, pero la discapacidad que más le ha frenado a la hora de encontrar trabajo con regularidad es la intelectual, porque en los trabajos en los que ha estado nunca han entendido realmente sus limitaciones, pero tampoco sus capacidades. Tuvo la suerte de poder trabajar en un centro especial de empleo, y en esa época estuvo muy bien, muy acompañado… pero el centro cerró y no ha vuelto a tener una oportunidad así. Eso le ha afectado mucho, está desmotivado, más desconectado a nivel social… pero él sigue siendo capaz de hacer muchas cosas… Ver su situación es lo que me motivó a querer crear algo así, para impactar positivamente en las vidas de personas como él.



Dado que conoce bien la discapacidad, ¿qué le diría a las empresas para que se animaran a confiar en ellos?Que se aprende un montón de ellos, a nivel de humanidad es de lo mejor que yo he vivido. Todas las personas con las que yo he colaborado en los centros son transparentes, expresan siempre lo que sienten, y para mí es muy enriquecedor trabajar con ellos. He aprendido mucho por la manera en que se expresan porque no tienen tapujos y se expresan libremente, algo que los trabajadores muchas veces no hacemos. Además, a la discapacidad intelectual hay que apoyarla, porque cuesta mucho más que entre en el mercado laboral ordinario que la física o incluso que la sensorial. De hecho, si vas a los centros ocupacionales, la mayoría de las personas tienen discapacidad intelectual y del desarrollo, por eso creo que debería tener un enfoque distinto.



¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos?Nuestro próximo objetivo es crear el catálogo del que te hablaba, para el que he recibido una subvención de Castilla-La mancha, y estamos colaborando con diseñadores profesionales. Además, queremos crear un web, vender on line, trabajar con clientes particulares…