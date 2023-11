Gira Mujeres premia a cuatro emprendedoras de la España vaciada para que pongan la semilla de negocios justos, verdes y solidarios

Muebles de oficina producidos por personas con discapacidad, forraje hidropónico para alimentar ganado, noticias digitales para habitantes de los pueblos salmantinos y alimentos en polvo reciclando vegetales desechados por su aspecto. Estas cuatro ideas han resultado premiadas este martes por la iniciativa Gira Mujeres, con la que Coca cola impulsa el emprendimiento femenino en España.

Las ganadoras de la séptima edición de Gira Mujeres —iniciativa a la que se presentaron 1.171 candidatas y de las que se seleccionó a diez finalistas— recibirán ahora un 'capital semilla' de 8.000 euros para emprender o para ampliar sus negocios en Cuenca, Córdoba, Salamanca y Valladolid. Buena prueba que no es necesario vivir en grandes ciudades para poner en marcha ideas de negocio con futuro, tal y como ha resaltado en su discurso la secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, madrina de la gala.

Rafaela Herrera, veterinaria e hija de ganaderos, ha ganado uno de los dos premios de la categoría 'Quiero emprender'. La idea con la que ha obtenido los 8.000 euros de financiación y un curso de formación le vino de observar la preocupación de su propia familia, ganaderos cordobeses, ante la sequía pertinaz que arruina las cosechas y el grano del que se tienen que alimentar sus ovejas. "Lo que quiero es producir hierba con hidroponía, que hace que desde que el grano entra en el módulo de producción en siete días haya forraje y ahorra muchísima agua", ha explicado tras la gala, ya con el premio en la mano.

Rafaela Herrera, ganadora de Gira España. Jorge París | PREVISIONES 20M

"Aspiro a que los ganaderos no tengan que vivir preocupados por el tiempo, por si llueve, mirando continuamente al cielo y viendo que no hay nubes, que no llueve", ahonda, "quiero que sientan que no pasa nada, porque el forraje verde es un alimento genial para el ganado", dice quien desea empezar a fabricar forraje verde hidropónico "cuanto antes" en el valle de los Pedroches, Villaralto (Córdoba).

Marta Garrido, por su parte, es una de las dos galardonadas de la modalidad 'Tengo un Negocio', quienes buscan un impulso. Esta joven conquense está detrás de Mobhu (Mobiliario Humano), donde se diseña y fabrica mobiliario y artículos de madera para negocios. El jurado ha valorado su propósito del negocio, que es dar trabajo a personas con discapacidad en talleres y centros ocupacionales "a las que estamos ayudando a sentirse útiles, empoderados y visibles", explica Garrido.

Marta Garrido, ganadora de Gira Mujeres Jorge París | PREVISIONES 20M

La inspiración de Garrido fue su hermano con discapacidad, "que nunca ha tenido la ocasión de sentir que es capaz de aportar valor a otros y yo quise poder llegar a personas como él", reconoce, feliz porque el premio de Gira Mujeres le permitirá ahora formarse para ampliar las colaboraciones porque su prioridad es aprender a llegar "a empresas que compartan nuestro propósito social".

"Mujeres que derrochan talento"

La gala ha sido el broche final de la séptima edición de Gira Mujeres, que este año ha buscado hacer hincapié en las competencias digitales y transición verde dentro del programa de formación por el que han pasado más de un millar de emprendedoras de 465 pueblos y 155 ciudades españolas, en el que también han recibido formación en financiación, gestión y empoderamiento.

"Lo que queremos es acompañar a mujeres en todo el proceso de emprendimiento, pero además generar impacto en las poblaciones en las que se fundan los proyectos", explica Carmen Gómez Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Durante la gala, Gómez Acebo destacó que, en su conjunto y desde 2016, han dado mentoría a más de 20.000 mujeres y el 86% sigue adelante con sus negocios "gracias a su constancia, esfuerzo, resiliencia y pasión" de todas las emprendedoras, rasgos que ha concretado comparten las finalistas y las ganadoras, de quienes ha destacado que son "mujeres inspiradoras, que derrochan talento y ganas de emprender".

En el acto se ha subrayado "el poder transformador del emprendimiento femenino", se ha constatado que la durabilidad de los negocios emprendidos por mujeres es dos veces superior a la de los negocios de los hombres, y la importancia de referentes para que no sean solo unas pocas "valientes" las que apuesten por la aventura del emprendimiento.