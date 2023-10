MásSueñosMenosLímites, el programa con el que Pedro, Alicia y Jorge, con discapacidad intelectual, tienen una oportunidad laboral

La inserción laboral de las personas con discapacidad, especialmente las personas con discapacidad intelectual, sigue siendo una tarea difícil. Sin embargo, muchas personas con discapacidad no sólo son perfectamente capaces de tener una carrera profesional, sino que tienen sueños, deseos y preferencias, como todos los demás.

Para que no pongan límites a sus sueños, la Fundación AMÁS, una entidad madrileña que lleva más de 40 años apoyando a las personas con discapacidad intelectual, dispone de #MásSueñosMenosLímites, un original proyecto de empleo y formación personalizado, con el que ayudan a personas con discapacidad, no solo a formarse, a conseguir trabajo y a crear su propio proyecto de vida, sino que lo hagan desde sus propios intereses y anhelos.

Hasta la fecha, el proyecto ha generado 152 oportunidades laborales y formativas para más de 109 personas, entre ellas Jorge, Alicia y Pedro, tres personas que, gracias a este programa, hoy están más cerca de sus sueños. Fundación AMÁS ha querido que estos sueños queden reflejados en Zoombados por un sueño, una campaña que ha reunido a las personas y a las empresas que les han dado la oportunidad de cumplir sus sueños en una cita muy divertida, al más puro estilo First dates.

Su objetivo: llamar la atención, de una manera muy original, sobre la importancia de que surjan más proyectos como #MásSueñosMenosLímites, tan importantes para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad, "devolvemos esta ilusión con una campaña chula, que refleja la visión de la persona que cumple su sueño y la que le ayuda a realizarlo", asegura Sergio Aguinaga, responsable del proyecto.

Crear sueños, no buscar ofertas

Buscar trabajo a través de los puestos que ofertan las empresas es una opción, pero, como explica Sergio Aguinaga, es un proceso más complejo para las personas con discapacidad, "estas personas nos pedían más y mejores oportunidades laborales, nos decían que no pasaban los procesos de selección y que siempre les ofrecían los mismos trabajos, como limpieza, jardinería, manipulados… Hicimos un estudio al respecto y decidimos crear una opción que conviviera con los métodos tradicionales de búsqueda de empleo, pero que le diera una vuelta al proceso", cuenta.

Jorge, junto con su compañera Paloma durante las prácticas en un comedor escolar. Cedida

Así nació #MásSueñosMenosLímites, un proyecto que convive con el proceso tradicional de búsqueda de empleo, pero que, en lugar de ser la persona la se adapta a la oferta o ve si encaja o no, son las personas las que, directamente, se ofrecen a las empresas que les interesan, "quisimos colocar a la persona primero, que nos contara cuál es su sueño y, a través de herramientas innovadoras, como el videocurrículum y un porfolio, ir directamente a las empresas, porque cuando las personas hacen lo que les gusta y están donde quieren estar, siempre funciona", asegura Aguinaga.

Colocamos a la persona primero, nos cuenta cuáles son sus sueños y vamos directamente a las empresas

Y eso es lo que hicieron con Alicia, Pedro y Jorge, tres personas con discapacidad, pero con sus sueños muy claros.

Alicia, por ejemplo, tiene 32 años y le encanta ayudar a que las personas resuelvan sus problemas, por eso a través de su videocurrículum explicó que le encantaría trabajar como recepcionista o como validadora de documentos en lectura fácil, para lo que se ha formado.

Pedro, junto a Santi, uno de los fundadores de Fisio LILS. Cedida

Jorge, con un gran don de gentes y un gran talento artístico, tenía dos sueños: trabajar en un colegio o en algo relacionado con el teatro; y Pedro, un hombre de 51 años meticuloso y ordenado, en su currículum confesó que buscaba desarrollar su proyecto de vida a través de la limpieza.

Como lo define Sergio Aguinaga, cada uno de estos videocurrículum no solo esconden unas ganas inmensas de trabajar en lo que les gusta, sino que son "píldoras concentradas de sueños".

Un camino enriquecedor para ambas partes

Para que los sueños de Alicia, Jorge y Pedro se cumplan no basta con hacer un videocurriculum, sino que tiene que haber alguien al otro lado que apueste por ellos, que es lo que hicieron NH Hoteles, Albi y Fisio LILS. Como explica, Raúl Ibeas, de NH Alcorcón, "nos llegó el curriculum de Alicia a varios hoteles, y nos interesamos varios. Nos tocó la lotería, porque nos eligió a nosotros", dice orgulloso.

Raúl sí había tenido la experiencia de trabajar con personas con discapacidad en otras ocasiones, pero la de Alicia le marcó especialmente por el gran impacto que causó en el resto de la plantilla, "estuvo en recepción y la experiencia fue increíble, se desenvolvió muy bien, con desparpajo y un poco de morro", se ríe, "era uno más del equipo. Hemos puesto nuestro granito de arena a nivel empresa y creemos que va a haber un antes y un después de las prácticas de Alicia. Ojalá Alicia se hubiera podido quedar, para nosotros ha sido un premio", recuerda.

Era la primera con atención al cliente, que es lo que quiero hacer, así que para mí ha sido un paso de gigante (Alicia)

Alicia, por su parte, no puede estar más orgullosa de su paso por el hotel, a pesar de que su experiencia fuera solo temporal, "era la primera con atención al cliente, que es lo que quiero hacer, así que para mí ha sido un paso de gigante. Mi experiencia en NH Alcorcón fue muy emocionante, muy gratificante, me acogieron muy bien, trabajar allí fue un lujazo porque me lo pusieron todo muy fácil", recuerda. Ahora está buscando otor empleo, pero lo hace con las mismas ganas y la seguridad de haber tenido ya una experiencia en lo que quiere hacer en la vida.

Muchos pensaban que Pedro, a sus 51 años, por su edad, ya tendría pocas oportunidades de incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, gracias a su capacidad, su esfuerzo y el programa #MásSueñosMenosLímites ha conseguido darle la vuelta a la situación.

Pedro, junto a Lidia, de LILS. Cedida

Lidia García, directora y fundadora de Fisio LILS, se dedicaba a lavar las toallas y su centro hasta que conoció a través de una paciente la existencia del programa Sufragio, de la Fundación AMÁS, un programa destinado a dar oportunidades laborales a las personas con discapacidad intelectual y que además, tenían un taller de lavandería.

Pensó que era la mejor forma de quitarse una tarea que ya le pesaba y ayudar a los demás a la vez. Después le presentaron el videcurrículum de Pedro, una persona muy perfeccionista a la que le gusta limpiar. Desde entonces, y tras un periodo de practicas que superó con creces, es, como afirma Lidia, 'uno más', pues ya está oficialmente contratado.

Para Pedro, que llevaba años en un centro ocupacional, ha sido la oportunidad de su vida, "cuando me dijeron que me iban a hacer un contrato, no me lo podía creer. Me emocioné mucho, porque he trabajado de prácticas en muchos sitios, pero nunca me había quedado en ninguno". Por su edad, ya se le había descartado en muchos círculos laboralmente, "llevaba mucho tiempo en un centro ocupacional, pero como veían que tenía capacidad me formaron en limpieza y lavandería".

Alicia posa junto a Raúl, de NH Alcorcón. Cedida

Desde que está en LILS, se deja la piel cada día, "pongo los cinco sentidos en lo que hago, me esfuerzo mucho…", cuenta.

Lo de Jorge con Miguel, de la empresa Albi, fue otro flechazo, "conocí el proyecto a través de uno de los colegios públicos con los que trabajamos. El director me dijo que le había llegado un proyecto de la Fundación AMÁS y quería presentármelo. Me enseñaron dos CV de dos personas (Jorge y Paloma) que tenían sueños muy concretos: trabajar en un comedor escolar. Mi empresa no solo me dio el OK a que estas dos personas trabajaran en prácticas en ese cole, sino que hemos conseguido crear un vínculo que espero que no se acabe nunca", cuenta Miguel.

Cuando me dijeron que me iban a hacer un contrato, no me lo podía creer. Me emocioné mucho, nunca me había quedado en ningún sitio (Pedro)

Tras el periodo de prácticas, Jorge y Palomo no se quedaron porque no había hueco en la plantilla, pero cuentan con ellos siempre que tiene un trabajo puntual y su intención es hacerle un hueco en cuento pueda. De hecho, dos compañeros de AMÁS sí han conseguido ser contratados en sus oficinas, "ya había trabajado ante de auxiliar de comedor, pero a Albi la considero mi segunda casa", asegura Jorge.

Alicia y sus compañeros en el hotel, en una imagen de la campaña Zoombados. Cedida

Miguel, por su parte, quedó maravillado de la forma de trabajar de Jorge, "el primer día que fui, había llegado una hora antes, había montado el comedor en tiempo récord y ya se llevaba bien con todo el mundo. Y el resto del tiempo, igual. Agradezco mucho a Jorge su actitud tanto profesional como personal, el equipo se juntó en torno a él…", dice Miguel emocionado.

Dan mucho más de lo que reciben

En todo este camino, tanto en la búsqueda como en la preparación del trabajo, las personas están acompañadas en todo momento por preparadores laborales como Sonia y Óscar, "somos personas de referencia, tanto para ellos como para la empresa, y somos los encargados de negociar con ambas partes, de ajustar las necesidades de cada uno. Nuestro objetivo en este programa es que se tengan en cuenta las características y la situación de vida de cada persona con discapacidad", explica Sonia.

"Tanto el horario como las funciones se pactan con la empresa y los usuarios, porque para que tengan éxito en su trabajo, este tiene que estar adaptado a sus necesidades en cuanto a horario, tareas… hay gente que lo necesita. Al final todo el esfuerzo que hacemos se compensa cuando ves cumplir los sueños de estas personas", reconoce Óscar.

Ya había trabajado ante de auxiliar de comedor, pero a Albi la considero mi segunda casa (Jorge)

Ellos cumplen sus sueños, están más cerca de tener una vida plena e independiente y las empresas se enriquecen, no solo con empleados que dan lo mejor de sí mismos, sino con los valores que aportan, como corrobora Santi desde LILS, "lo que Pedro nos aporta supera con creces lo que pagamos por sus servicios. Ha estado desaprovechado muchos años. Al principio, nosotros también teníamos reticencias, pero desde el primer día ha demostrado su valía lo hace increíble. Nosotros estamos muy contentos por haberle podido dar esta oportunidad. Es superordenado y supertrabajador. Y humanamente es un tío increíble, habla con todo el mundo… solo pone mala cara cuando le pisa ‘lo fregado’", bromea.

Jorge, junto a Miguel y dos de sus compañeros en Albi y la Fundación AMÁS. Cedida

Raúl, de NH, no puede estar más de acuerdo, "a las demás empresas les diría que no se pongan límites, que les den una oportunidad porque aportan mucho más de lo que nosotros podemos darles a ellos".

A las empresas les diría que se animen y que se dejen de prejuicios, porque, aunque hay una limitación, la compensan con su esfuerzo

"Al principio se tienen prejuicios porque, aunque sea internamente, pensamos que no van a ser capaces de hacer el trabajo, pero te demuestran desde el primer día que no es así, que pueden hacerlo. A las empresas les diría que se animen y que se dejen de prejuicios, porque, aunque hay una limitación, la compensan con su esfuerzo", añaden.

Al final, programas como #MásSueñosMenosLímites no hacen más que corroborar lo que desde fundaciones como AMÁS sospechan desde hace tiempo, "estamos en otro momento, la sociedad está cambiando muchísimo. En AMÁS nos encontramos en las empresas con personas con una mentalidad mucho más abierta e inclusiva de los que pensamos", reconoce Sergio Aguinaga.