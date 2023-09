Northius contratará a personas con discapacidad a través de Inserta Empleo de Fundación ONCE

La Fundación ONCE y Northius han alcanzado un acuerdo para promover la contratación de personas con discapacidad en el grupo educativo de formación especializada durante los próximos tres años. Así lo han rubricado el presidente y fundador de Northius, Carlos Javier Díaz Sanz, junto a la secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo y a la directora de Transformación y Excelencia de Fundación ONCE, Virginia Carcedo.

Según ha explicado Díaz Sanz, "en nuestra compañía tenemos un firme compromiso con la igualdad de oportunidades". "Estamos orgullosos de hacer más tangible esa igualdad a través de la formación, que es un motor para el cambio en la vida, y conseguir que cada día más personas sean lo que siempre habían deseado", ha apuntado.

Asimismo, ha reconocido ser consciente de que "cuando nos unimos a distintas entidades e instituciones, somos capaces de avanzar con mayor firmeza hacia la igualdad y, en consecuencia, hacia la integración en ámbitos como el laboral". "Por ello, nos satisface enormemente tener la posibilidad de incorporar a personas a través de este convenio Inserta en nuestra organización", ha aseverado.

Por su parte, Carcedo ha destacado la importancia que tiene para Fundación ONCE firmar un acuerdo con una compañía como Northius, tanto por su compromiso de incorporar a personas con discapacidad en su plantilla, como por las posibilidades que abre de colaboración en el ámbito de su formación.

De este modo, Northius contará con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido, e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

En nuestra compañía tenemos un firme compromiso con la igualdad de oportunidades

Este convenio conlleva la adhesión de Northius al Foro Inserta Responsable, una plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el eficaz desarrollo de las políticas de inserción laboral de talento con discapacidad.

El acuerdo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.