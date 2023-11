Entrevista

El acercamiento de la izquierda española al nacionalismo y su alejamiento de los principios fundadores de igualdad y libertad son los dos principales pilares de su crítica. Guillermo del Valle (Madrid, 1989), abogado, director del 'think tank' político "El Jacobino" y abiertamente socialista, lanza su obra La izquierda traicionada: razones contra la resignación, un ensayo que examina "las contradicciones persistentes en las que caen los partidos progresistas españoles". Después del 'sí' definitivo a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de acuerdos con los grupos independentistas y en memoria del artista Agustín Ibarrola, fallecido este viernes, el analista político cuenta a 20minutos su indignación ante la realidad política actual.

Sánchez ha vuelto a ser investido, ¿cómo se siente?Siento mucho escepticismo, porque existe una ilusión por un Gobierno progresista cuando la gobernabilidad ahora mismo depende de partidos profundamente reaccionarios que sepultan la causa común y no tienen un proyecto para España más allá de su fractura. Esto no es una interpretación, es explícito; este es el proyecto que tiene Junts y ERC. No se puede gobernar un país chapuceando, lo decía Rubalcaba en algún momento. Yo, desde una perspectiva inequívocamente socialista, me pregunto: ¿Qué pasa con el principio de igualdad? ¿Cómo se pueden llevar a cabo políticas de progreso con aquellos que no creen en el Estado como instrumento para hacer esas políticas sociales? Y el precio que se ha pagado es completamente inaceptable.

¿Se refiere usted a la amnistía? ¿Qué le parece esta medida de gracia?Pues es la amnistía, pero no solo la amnistía. Son todos los pactos. La amnistía, por un lado, me parece un privilegio, un estatus de impunidad para unos pocos. Yo me dedico al Derecho y es curioso que al delincuente común que tiene todas las cartas marcadas en la vida o viene de un estrato social o económico bajo no se le concedan ni indultos, ni cambios de la ley. A nadie se le ocurriría cambiar la ley para acomodar a un delincuente cualquiera. Sin embargo, parece que con la amnistía va a haber delincuentes de cuello blanco, un estrato privilegiado, delincuentes de primera y de segunda. También la reforma del Código Penal...

¿Qué es lo que más le molesta de estas modificaciones?Que se haga en nombre de la democracia, del socialismo, de un proyecto de emancipación. Me cuesta bastante entenderlo. Este nacionalismo identitario de Junts, su antecesor Convergencia, y con ERC de cooperador necesario, es una oligarquía corrupta, que ha robado dinero, que se lo ha llevado a paraísos fiscales, racista, xenófoba... es un precio inaceptable. Y luego todo lo demás. Se abre la puerta a la ruptura de la Hacienda común, y a la ruptura de la caja única de la Seguridad Social con el PNV. ¿Cómo lo voy a aceptar como socialista? ¡Es una barbaridad!

Sostiene usted en su obra que ser de izquierdas y ser nacionalista no es compatible, ¿por qué?

Pues mire, rescato una frase de Antonio Muñoz Molina, que dice: "En España primero se hizo compatible ser nacionalista y ser de izquierdas y luego se hizo obligatorio". Y el nacionalismo identitario supremacista es una ideología antiuniversalista, anti-igualitaria, anti-internacionalista, antisolidaria... Lo contrario a los principios del socialismo. Pongo el ejemplo de la Liga Norte en Italia, ahora La Liga de Salvini, que gobierna con Meloni. Tiene un proyecto de autonomía diferenciada: la secesión de los ricos, del norte con respecto al sur, racismo, insolidaridad fiscal... De la extrema derecha lo puedo entender, de la izquierda no. El nacionalismo hay que entenderlo como un primo-hermano ideológico de la xenofobia, es decir, en nombre de una identidad, se plantea segregar a millones de personas.

¿No cree entonces en la concepción de España como un país "plurinacional"?España, como cualquier estado democrático es un país plural, igual que lo es Francia, Alemania, Italia... Lo de plurinacional es un cuento, porque quienes sostienen eso, al mismo tiempo sostienen un País Vasco o una Cataluña uniformes. Ellos consideran que España está conformada por 17 tribus. No, España está formada por ciudadanos y hay pluralidad cultural. Yo soy hijo de un vasco, y en el País Vasco hay pluralidad: nacionalistas, no nacionalistas, católicos, ateos... ¿Ellos qué se piensan, que como estás en una región piensas uniformemente? Ellos se piensan que España no existe y es una suma de pueblos, pero Cataluña una grande y libre.

Guillermo del Valle, director del 'think tank' político "El Jacobino". JORGE PARÍS

Existen tres regiones que tienen una la lengua cooficial propia, ¿qué opina de este aspecto?Yo creo que la lengua no da una singularidad especial. Estados plurilingüísticos hay muchos y la diversidad cultural es inherente a cualquier estado democrático. Si analizas la presunta distinción cultural en Cataluña y ves los diez primeros apellidos, el catalán más común es García, Martínez, Pérez... los mismos que en Madrid. Pero eso está bien, a mí me gusta el mestizaje. Yo soy hijo de una zamorana y un vasco ¿y qué más da eso? Este es el universalismo que defiendo, frente al nacionalismo como proyecto político de fractura, de discriminación, de diferentes derechos en base a esa identidad cultural. Yo no tengo ningún problema con la diversidad cultural, tengo un problema con que invocándola se estatifique y no podamos tener un servicio público común.

Sánchez esgrime que gracias a los acuerdos con los nacionalistas España tenderá al "reencuentro" y la "convivencia". ¿Cree que será así?No. ¿Al encuentro con quién? Porque como los representantes legítimos de Cataluña, según su visión, son los nacionalistas catalanes... esto es el abandono, es la negación de la pluralidad. ¿Qué hay de todos esos padres y madres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano? Ni que en Cataluña el legítimo representante del presunto pueblo fueran los nacionalistas. Esto es comprar su marco, entonces ¿reconciliación con quién? Hay mucha gente que se siente olvidada. ¿Cómo se quedaría el Partido Socialista si dijéramos que los representantes legítimos de España son los nacionalistas españoles de Vox? A mi me parece una aberración, España es más plural que eso. Esto no es reconciliar, esto es un chantaje. Me preocupa el 100% de la recaudación de los impuestos para Cataluña.

¿Qué le parece esta cesión de tributos?Es la medida más reaccionaria, más neoliberal, más ultra, más antisocialista, más antiprogresista. Esta es la clave del asunto y es lo que preguntamos desde El Jacobino. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué tiene que decir Yolanda Díaz? Me gustaría saber qué piensan. Que lo expliquen. ¿Están en contra del dumping fiscal de Ayuso? Yo también. ¿Están a favor de un pacto fiscal en Cataluña? Yo no. Son ellos los que tienen una contradicción incabalgable.

A este distanciamiento del progresismo que sujetas, ¿contribuyen PSOE y Sumar de igual forma?Eso es una buena pregunta, me gustaría calibrarlo. Sumar o esa parte a la izquierda del PSOE, que en principio debería tener mayor credibilidad en las cuestiones sociales, laborales, productivas... la veo sacando pecho de su coherencia con el privilegio. "Nosotros no somos como el PSOE que por conveniencia está defendiendo esto, nosotros creemos en un Estado confederal", lo decían claramente. Su modelo es el de Jaume Asens yendo a abrazarse con Puigdemont y presentando en todas las televisiones que Junts es un partido demócrata y progresista. Me parece que el delirio es mayor en Sumar, todavía más contradictorio. El PSOE ahora mismo es un proyecto personal, de mantener el poder a cualquier precio.

¿Personal... de Pedro Sánchez?Sí. En Pedro Sánchez no hay mayor trasfondo ideológico. Yo me río mucho cuando la derecha habla de socialcomunismo. No, no hay ningún proyecto de transformación ni de reforma, es un proyecto personal. Pedro Sánchez ha defendido lo contrario de lo que ahora hace. El Sánchez de 2018 decía cosas que suscribiríamos hoy en El Jacobino. "Torra es el presidente de la Generalitat y es un racista", decía antes. ¿De qué Pedro Sánchez hablamos? Porque el de ahora, como para cada frase hay una contradicción...

Presenta su libro como "una crítica de la izquierda desde la izquierda". ¿En qué aspectos se distinguen esta corriente originaria de la hegemónica actual?Pues hay tres bloques principales. Hay una parte social-económica, en la que verifico las medidas de la izquierda hacia el neoliberalismo y el abandono a los ejes de la socialdemocracia clásica. Comparo los sistemas fiscales que defiende la izquierda con los que defendía la UCD en 1978 y veo que las izquierdas de hoy están a la derecha. En segundo lugar, reivindico el laicismo consecuente e identitario, el universalismo. Ahora tenemos una izquierda particularista, que exalta la diferencia y mira con complicidad a algunas religiones o a los nacionalistas. Y en tercer lugar aplico esto al caso español y a la exaltación a la descentralización a toda costa, que no creo que sea progresista. Ayuso está combatiendo a la baja porque quiere y porque puede. Estamos comprando el marco franquista y cualquier defensa de la unidad de España parece reaccionaria y de Vox.

¿Defiende usted la centralización de competencias en torno al Estado?Sí, sobre todo la revisión del modelo territorial con un criterio de bien común. Lo saben los economistas de Podemos: si todas las regiones tienen competencias fiscales, la dinámica es a la baja. Esto lo han escrito Zucman, Piketty... pero Yolanda Díaz o no lo lee o no lo cuenta. Piketty dice que España ha llegado más lejos que los estados federales y que tenemos transferidas hasta el impuesto sobre la renta o el de sucesiones. Y luego el tema de la sanidad o la educación. Un servicio público, un servicio común, me refiero... un poco de coherencia. El poder económico es global, internacionalizado, y aquí estamos fracturando los espacios de soberanía democrática.



A nivel estatal, dice usted que las políticas económicas del pasado Gobierno "cuestan distinguirse" de las de la derecha. ¿En qué sentido?

Martín Seco, que fue Secretario General de Hacienda con el PSOE en los 80 y escribe un fantástico prólogo en el libro, habla de que este Gobierno no llega ni a las políticas socialdemócratas clásicas. Es un Gobierno populista, que señala a los ricos y a los empresarios. No hay que señalar a nadie. ¿Quieres hacer una política totalmente reformista? Coge el IRPF, refórmalo y haz que las rentas del trabajo y las rentas del capital tributen lo mismo. Ahora mismo las rentas del capital tributan bastante menos que las rentas del trabajo. Curioso. Un 10% de personas muchísimo más privilegiado que un 90%. Ahora dicen: "Se va a hacer". Bueno, habéis gobernado. Poca cosa y mucha retórica. Mucha estridencia.

GUILLERMO DEL VALLE ALCALÁ Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y diplomado en la Escuela de Práctica juídica en la Universidad Complutense. Se dedica al libre ejercicio de la abogacía desde 2012. Abogado procesalista, especializado en las jurisdicciones civil, laboral y penal, así como del turno de oficio. Es el director del 'think tank' político "El Jacobino", un proyecto que persigue la difusión y defensa pública de "una izquierda socialista, igualitaria y laica, igual de crítica con el neoliberalismo que con los nacionalismos identitarios".