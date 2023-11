Más de la mitad de los donantes de sangre andaluces se 'jubilarán' en 25 años y la Junta busca jóvenes que les den el relevo

La sangre es el único medicamento que no se puede fabricar, pero es indispensable para el buen funcionamiento de cualquier sistema sanitario. Bajo esta premisa, la Junta de Andalucía lanza constantemente campañas para concienciar a la población de la importancia de acudir a los puntos habilitados para donar, con especial énfasis en los más jóvenes, que son quienes podrán garantizar las reservas en el futuro.

La Consejería de Salud necesitará en los próximos 25 años un mínimo de 104.000 nuevos donantes de sangre, que equivalen al 57% de los que hay actualmente en la comunidad y que son los que en el mencionado periodo llegarán a los 65 años y no podrán volver a dar su sangre de forma altruista.

Aunque el horizonte temporal puede parecer lejano, hay otras circunstancias que invitan a la preocupación. Y es que a lo largo de la próxima década, la población mayor de 65 años crecerá un 30%, lo que previsiblemente hará aumentar las demandas de sangre. Sin embargo, al mismo tiempo, la población menor de 30 años descenderá un 14%, y con ellos, los potenciales nuevos donantes.

Es por ello que la Junta acaba de lanzar una nueva campaña, bajo el lema Abre tu corazón, dona sangre, enfocada precisamente a captar donantes de entre 18 y 30 años y convertirlos en "activistas digitales", es decir, que utilicen las redes sociales para recomendar la donación y ayuden con ello a "crear cultura y conciencia social" entre los más jóvenes. Para ello, la Consejería de Salud cuenta con el apoyo voluntario de celebridades e influencers andaluces, como el futbolista del Sevilla Juan Navas, el cocinero Enrique Sánchez, el periodista Julio Muñoz o el actor Juan Amodeo, que en las próximas semanas difundirán en sus redes un llamamiento a la donación.

Con esta campaña, Salud espera recuperar el número de donaciones previo a la pandemia. Y los últimos datos del pasado octubre invitan a la esperanza, con 24.508 donaciones en Andalucía tanto de sangre total como de plasma, casi un 1,5% más que en octubre de 2022, con 4.026 donantes nuevos.

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García (centro), en la presentación de una nueva campaña para atraer a jóvenes donantes de sangre. JUNTA

Balance de 2023

Los andaluces han realizado en el primer semestre de este año un total de 145.437 donaciones de sangre, de las que más del 93% (135.856) corresponden a sangre total, lo que supone un 3,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. El resto han sido donaciones de plasma y/o plaquetas, un 5,7% más.

Según los datos de la Consejería de Salud a los que ha tenido acceso 20minutos, un total de 159.284 personas se han ofrecido a donar en los primeros seis meses de este ejercicio en toda la comunidad, si bien un 8,7% no han podido hacerlo finalmente por diversas razones, como estar tomando alguna medicación incompatible.

Además, el 12% de las personas que han donado sangre en estos meses lo han hecho por primera vez, cifra cuatro puntos porcentuales por encima de la registrada en el primer semestre de 2022. Como en años anteriores, se mantiene la tendencia de una mayor incorporación de las mujeres como donantes nuevos (8.836 frente a 7.781 hombres), aunque en el cómputo general ellos siguen siendo mayoría.

Por provincias, la de Sevilla es la que aglutina el mayor número de donaciones de sangre (29.235), seguida de Málaga (23.443), Granada (18.764), Córdoba (15.505), Cádiz (15.353), Jaén (12.147), Almería (11.504) y Huelva (9.905). En el caso del plasma el orden es diferente, ya que la lista la encabeza Granada, con 2.498 donaciones, junto con Almería (1.623), Málaga (1.167), Jaén (1.012), Huelva (871), Cádiz (849), Córdoba (691) y Sevilla (663).

Las unidades móviles habilitadas por la Junta por todos los municipios de la comunidad son el lugar preferido de los andaluces para donar, con un 82% del total de estos seis primeros meses del año, mientras que un 18% eligió alguno de los nueve puntos fijos (las ocho capitales y Jerez de la Frontera) para dar su sangre de forma altruista.

Requisitos

Aunque la necesidad de sangre sea un hecho, no todo el mundo puede donar. Quienes quieran hacerlo deben tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, además de no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguar ni anemia, así como no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como la hepatitis, la sífilis o el sida.

El día de la donación es necesario acudir con el DNI y no conviene estar en ayunas. Además, es imprescindible abstenerse de hacer deporte dos horas antes de la donación y 24 horas después. Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres solo tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma sí pueden acudir cada 15 días.

En todo caso, desde la Consejería de Salud recuerdan que donar sangre "es un proceso seguro", atendido por personal sanitario especializado.