¿Qué es el plasma frío y para qué se usa en medicina?

La medicina ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, gracias a la investigación científica. Entre estos avances, uno de los más fascinantes y prometedores es la aplicación del plasma frío en la práctica médica tanto de España, como del resto del mundo. El plasma frío, conocido también como plasma no térmico o plasma atmosférico, es una forma peculiar de la materia que ha abierto nuevas perspectivas en diversas áreas de la medicina, ofreciendo soluciones revolucionarias para una amplia gama de desafíos médicos.

Desde la esterilización de instrumentos médicos hasta el tratamiento de heridas y afecciones dermatológicas, en este artículo, nos sumergiremos en el intrigante mundo del plasma frío, desentrañando su naturaleza esencial y explorando en detalle sus múltiples aplicaciones en el ámbito de la medicina.

¿Qué es el plasma frío?

Plasma caliente o termonuclear encontrado en el Sol. Andrew McCarthy

Para comprender el plasma frío, es esencial primero tener un conocimiento básico del plasma en sí. El plasma es uno de los cuatro estados fundamentales de la materia, junto con los sólidos, líquidos y gases. A diferencia de los sólidos, líquidos y gases, el plasma es un estado en el que los átomos o moléculas han perdido electrones y se han ionizado. Esto crea una mezcla de partículas cargadas, como iones y electrones libres, que exhiben propiedades únicas.

El plasma frío se caracteriza por mantenerse a temperaturas cercanas a la ambiente, lo que lo diferencia del plasma caliente o termonuclear, que se encuentra a temperaturas extremadamente altas, como las que se encuentran en el núcleo del Sol. El plasma frío se crea en condiciones específicas, utilizando fuentes de energía como campos eléctricos o láseres para excitar los átomos o moléculas en un gas, lo que provoca la formación de plasma en la fase fría, haciéndolo seguro y manejable para diversas aplicaciones.

¿Para qué se usa en medicina?

Imagen de archivo de un fonendoscopio médico. EUROPA PRESS

El uso del plasma frío en medicina es un campo de investigación en rápido crecimiento que ofrece una amplia gama de aplicaciones prometedoras. A continuación, se describen algunas de las áreas en las que el plasma frío ha demostrado su utilidad:

1. Descontaminación y esterilización

Una de las aplicaciones más fundamentales y cruciales del plasma frío en medicina es la esterilización de instrumentos médicos y superficies. El plasma frío es altamente efectivo para eliminar bacterias, virus y otros patógenos, lo que lo convierte en una herramienta esencial para prevenir infecciones nosocomiales en entornos de atención médica.

2. Terapia de desinfección de heridas

El plasma frío se ha empleado con éxito en la desinfección y el tratamiento de heridas. La aplicación controlada de plasma frío en heridas crónicas o difíciles de tratar acelera la cicatrización, reduce la inflamación y elimina microorganismos perjudiciales.

3. Oncología

En el campo de la oncología, el plasma frío se está investigando como una herramienta potencial en el tratamiento del cáncer. Algunos estudios como el publicado bajo el título: Exploring the Use of Cold Atmospheric Plasma to Overcome Drug Resistance in Cancer, han sugerido que el plasma frío puede inducir la apoptosis (muerte celular programada) en células cancerosas, lo que podría abrir nuevas vías en la terapia contra el cáncer.

4. Odontología

La odontología ha adoptado el plasma frío como un método eficaz para esterilizar instrumentos dentales y tratar infecciones bucales. Su aplicación en la eliminación de bacterias y virus en la cavidad bucal ha demostrado ser un enfoque prometedor.

5. Modificación de superficies y biomateriales

En la fabricación de dispositivos médicos y materiales biomédicos, el plasma frío se utiliza para modificar la superficie de implantes y prótesis, mejorando su biocompatibilidad y la adhesión celular. Esta aplicación es crucial para garantizar que los materiales utilizados en la atención médica sean seguros y eficaces.

Referencias

Murillo, D. et al. (2023) Exploring the Use of Cold Atmospheric Plasma to Overcome Drug Resistance in Cancer. [Tesis Doctoral en Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias] Consultado online el 30 de septiembre de 2023 en https://www.mdpi.com/2227-9059/11/1/208

