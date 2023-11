Madrid amplía la ayuda para coches ECO a los conductores en lista de espera desde marzo

Tan solo tres horas y media después de que el pasado marzo se abriese el plazo de la nueva línea de Ayudas Cambia 360, ya no quedaba ni un euro de los fondos para subvencionar la adquisición de vehículos de bajas o nulas emisiones a la atmósfera. Cientos de madrileños se quedaron así a las puertas de recibir hasta 6.000 euros por sustituir su coche contaminante por otro más eficiente. Por eso, este jueves la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una ampliación del crédito de 4 millones para dar respuesta a la masiva cantidad de solicitudes registradas.

Huelga aclarar que este aumento de la partida que gestiona el Área de Medio Ambiente y Movilidad no supone, en todo caso, la ampliación del plazo para la solicitud de la subvención por parte de los ciudadanos, sino que tiene como objeto hacer frente a las demandas ya registradas y que cumplen los requisitos necesarios, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz. Dicho de otra forma, no pueden acceder a ella conductores nuevos, que no pidieran la contribución.

La cuantía de las ayudas sigue siendo la misma: 6.000 euros para la compra de un vehículo nuevo CERO emisiones, 3.000 euros si se trata de un ECO y 2.500 euros para un C (siempre que se entregue un vehículo para achatarrar). Además, el importe puede elevarse si, en el caso de los ECO y CERO, se entrega un vehículo sin distintivo ambiental para desguace (2.500 euros más) y, en todos los supuestos, si se dan circunstancias personales como pertenecer a una familia numerosa o acreditar que el destinatario tiene movilidad reducida.

"Las ayudas Cambia 360 tienen como fin fomentar la movilidad sostenible y la eficiencia energética para lograr que Madrid lidere la transición hacia la sostenibilidad. Para ello es necesario involucrar a todos los sectores y ciudadanos con herramientas que les permitan sumarse a este cambio", ha explicado la vicealcaldesa en rueda de prensa.

Esta ampliación de cuatro millones de euros se sumará a la dotación de 10 millones que ya lanzó el Consistorio en el primer semestre de año. En total, en las tres convocatorias lanzadas desde 2021, 33 millones de euros, para facilitar la compra de 8.640 vehículos (6.763 ECO, 1.363 CERO y 514 C).