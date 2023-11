Un 6,4% de coches son eléctricos en Madrid: a la cabeza en España, pero en la cola de Europa

Para saber cuántos coches eléctricos hay en la ciudad de Madrid basta con asomarse a los datos de vehículos bonificados medioambientalmente en 2023. Son, entre automóviles con motor eléctrico, híbridos con catalizador, enchufables, de gas o bioetanol: 116.106, según información del área municipal de Hacienda y Economía. Para conocer el porcentaje que representan sobre el parque de la capital, solo hay que compararlos con el número de personas que han pagado el IVTM este año: 1.813.313. Es decir, un 6,4%. ¿Muchos o pocos? Con respecto a otras urbes europeas, esta cifra sigue siendo modesta. En España, en cambio, Madrid representa una especie de 'microclima' para la movilidad sostenible.

"Es un caso excepcional en la Península. Por lo general, España está rezagada en el uso del vehículo eléctrico en Europa, solo por delante de Italia o Grecia, ni siquiera de Portugal. Es una cuestión del desarrollo de la infraestructura de puntos de recarga, de gestión en las ayudas y de poder adquisitivo", diagnostica el vicepresidente de AUVE, Álvaro Sauras. El dato madrileño es más esperanzador al de la compra de coches movidos por combustibles limpios en todo el país, que ha supuesto el 5% de enero a octubre.

A nivel de la Comunidad de Madrid, se han matriculado 27.309 turismos híbridos enchufables y 15.895 completamente eléctricos en lo que va de 2023. En otras palabras, se han comprado 43.204 turismos electrificados nuevos, lo que suponen el 46.8 % del mercado nacional, de acuerdo con guarismos recogidos por AEDIVE. "Somos muy optimistas viendo los incrementos respecto del año pasado, aunque España (y Madrid) están por debajo de la media europea", valora el Director Técnico de la asociación, Javier Izquierdo.

Aunque, Sauras advierte: "El reemplazo de la flota siempre es mucho más lento. Si, a partir de mañana, solo se vendieran eléctricos, tardaríamos 13 años en que constituyeran el 50% del total". Por de pronto, el impacto medioambiental de ese 6,4% madrileño es "mucho más beneficioso al que podría generar en Valladolid", por ejemplo, que cuenta con una población menos voluminosa, tanto en ciudadanos como en vehículos, explica.

Según un estudio que el Ayuntamiento de Madrid encargó a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para la modelización de Madrid Central, un vehículo sin distintivo emite de media para el municipio 1,6 veces más de gases que uno con clasificación ambiental B (matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005); 7,2 veces más que un coche con etiqueta C (de gasolina que echaron a rodar desde enero de 2006 y diésel desde 2014), y 47 veces más que uno ECO.

No obstante, a juicio del presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, el cambio de modelo de los vehículos no responde tanto a una "convicción de los usuarios con respecto a su emisión gases", como al "aumento de las zonas de bajas emisiones". Medidas, opina, que solo tiene "un afán recaudatorio" y que "no están logrando reducir el número de entradas" a dichos perímetros, como el Distrito Centro. En ese punto, Sauras, matiza que "la etiqueta cero o ECO puede darnos tranquilidad, como un seguro de cara a la siguiente ocurrencia del legislador". Pero no cree que, ni mucho menos, que la venta de electrificados obedezca a la necesidad de los conductores de circular por Gran Vía. "Si al de nada te quedas atascado...".

Desde el pasado 1 de enero, aquellos vehículos que no estén empadronados en la capital y sean de gasolina, anteriores al año 2000, o diésel, más antiguos de 2006, no podrán circular en la M-30 ni en su interior. En 2024, los mismos automóviles tendrán restringido el acceso a todo el término municipal. Y para 2025 se prohibirá la entrada a todos los conductores madrileños sin distintivo ambiental, lo que convertirá Madrid en una zona gigante de bajas emisiones.

"No hay que pagar zona SER"

Para David, conductor de un coche eléctrico desde hace 6 años, casi todo son ventajas. "El mes pasado pagué 18 euros de luz; cuando conducía el de gasolina, que estaba mucho más barata que ahora, me dejaba entre 170 y 250, dependiendo de si eran 2 o tres depósitos". Este vecino de Sevilla la Nueva cree que hay muchos "bulos" sobre los turismos ecológicos, especialmente sobre su autonomía. "La gente sigue teniendo miedo de que no hay cargadores, pero te vas de Madrid a Valencia y hay más de 30 puntos, con más de 80 cargadores. Existe mucha desinformación".

Javier, que emplea un coche eléctrico de empresa tres veces por semana, también considera que "es estupendo para moverse por Madrid. Si tuviera uno particular, lo usaría todos los días, encantado", dice el residente en Carabanchel. Además, celebra que "no hay que pagar por aparcar en zona SER". Eso sí, "si no tienes uno bueno, para hacer viajes más largos, no tiene tanta autonomía. Y al parar, debes esperar por lo menos 30 minutos a que se cargue. Si comes o te tomas un café, bien, pero si vas con más prisa, te puede limitar".

Ambos coinciden en que el handicap de estos automóviles es su precio. "Si no tienes 30.000 euros, difícil", comenta David. Para el vicepresidente de AUVE, "la llegada de nuevos modelos que reducían el diferencial de precio entre vehículos convencionales y eléctricos" sería el empujón definitivo. Mientras tanto existen ayudas públicas, pero "a veces son muy lentas", requieren de "mucho papeleo" y siguen "procedimientos distintos" para su concesión según la comunidad autónoma. "En la asociación hay casos de conductores que llevan 20 meses para cobrarla y otros que recibieron la transferencia al de dos meses".

Hasta 6.000 euros por cambiar tu coche contaminante

Para ayudar a que los madrileños cambien sus vehículos contaminantes por otros que emitan nulas o bajas emisiones, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida impulsó el pasado marzo la tercera convocatoria de Cambia 360, un programa dotado de más de 10 millones de euros, con el que se puede conseguir hasta 6.000 en caso de adquirir un turismo ECO y 2.500 euros más si se entrega a cambio un coche sin distintivo para achatarrar.

Por otro lado, la Ordenanza fiscal reguladora del IVTM, contempla bonificaciones del 75% con carácter indefinido desde la fecha de su primera matriculación para vehículos que no sean de combustión interna (eléctricos, de pila o de emisiones nulas), híbridos enchufables y eléctricos de rango extendido. En caso de tratarse de vehículos que utilicen gas o bioetanol e incorporen dispositivos catalizadores homologados, se aplica un 75% de descuento durante 6 años.

Como ejemplo, desde el área que lidera Engracia Hidalgo, explican que para un turismo de motor eléctrico con una potencia fiscal de 14 caballos fiscales, cuya cuota íntegra del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica sería de 129 euros anuales, la cuota líquida, o a pagar, es de 32, 25 euros. Dicho de otra forma, se ahorra anualmente 96,75 euros.

Asimismo, en los Presupuestos de 2024 para la capital, todavía en ciernes, el alcalde de Madrid anunció nuevas bonificaciones fiscales medioambientales en el ICIO (Impuesto de Instalaciones, Construcciones y Obras). Así, se aplicará una rebaja del 20 % en este tributo por la realización de las obras para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. De este modo, una vivienda donde se instale un punto de recarga con un coste de 1.200 euros tendría que pagar una cuota de 450 euros, pero al aplicar la bonificación del 20 % se ahorrará 90 euros.