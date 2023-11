El PP sospecha del pacto de PSOE con Bildu y ve a Sánchez "huidizo" con la amnistía y sin una "hoja de ruta definida"

La ley de amnistía podría ser tan solo la punta del iceberg de la investidura de Pedro Sánchez. Los populares ponen ahora el foco en el único acuerdo del PSOE que no ha salido a la luz y que, no obstante, también marcará la próxima legislatura. Se trata del texto sellado con Bildu, sobre el que los populares siembran dudas. A la falta de información, que se antoja relevante para la investidura que se votará este jueves, suman la "huida" del candidato al abordar su medida estrella para ser investido. Los de Alberto Núñez Feijóo no ven siquiera que el socialista, que previsiblemente volverá a ser reelegido presidente, tenga una "hoja de ruta definida" para la nueva legislatura.

"La ley de amnistía está hecha y cortada por trozos", comienzan a explicar desde la dirección nacional. Y es que consideran que el texto que envió el PSOE a la Comisión Europea está incompleto, ya que aún falta que se incluyan las enmiendas del resto de los grupos. Sobre todo las de Bildu, pues los populares sospechan que pueden incluir la amnistía para los etarras del País Vasco: "Es extraño que no se haya hecho público el acuerdo entre PSOE y Bildu". Y no solo apuntaban a ello en privado, sino que el propio Feijóo lo incluyó en su intervención. Y lo aseveró desde la tribuna del Congreso.

"¿A Bildu qué le encargará? ¿O de verdad piensa que somos tan ingenuos como el PNV y nos creemos que el voto de Bildu es a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegui además de intercambiarse Gobierno Foral y presidencia de los ayuntamientos navarros? ¿La Alcaldía de Pamplona? ¿Recuperar el Plan Ibarretxe? ¿La amnistía etarra? ¿También? ¿Hacerle la campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco? ¿Conformar Euskal Herría? ¿Todo junto?".

Tras ello, el líder popular concluyó que el candidato socialista no acudió a su sesión de investidura con "un programa común" y si bien tendrá la Presidencia, todos los españoles "sufrirán un Gobierno imposible". Fuera del hemiciclo también se abordó el proyecto de Sánchez. Varios dirigentes entraron a valorar la falta de "una hoja de ruta definida" para la próxima legislatura, al tiempo que tildaban de "huida" hacia adelante de las explicaciones que ofreció Sánchez en la tribuna cuando se le preguntó por los pactos "ocultos" a los que ha llegado para ser presidente.

En la salida de la sesión, fuera en el patio o en los pasillos, varios dirigentes del PP coincidían en el diagnóstico y sobre todo en el antídoto. Desde los territorios y la dirección nacional dijeron haber asistido a una sesión bronca por parte del candidato. Creen que el tono "chulesco" de Sánchez y su "desprecio" a las comunidades autónomas marcarán los próximos cuatro años "si es que dura" ese tiempo. Sánchez estaba incómodo hablando de la amnistía, incómodo con su propio discurso y optó por un tono falsete con el que ha superado Óscar Puente". Otros diputados le vieron "tenso y crispado".

Las críticas hacia el presidente en funciones saltaron también hasta la formación de Santiago Abascal. Pedro Sánchez empleó el comodín de Vox para combatir al PP en el Congreso, como hizo en la pasada campaña electoral. Tras una larga sesión en la que Sánchez metió en el mismo saco a la derecha y a la ultraderecha, los populares dijeron no sentirse amenazados por su mayor escollo electoral. Todo lo contrario, varios dirigentes transmitieron que Vox está "fuera de juego", sin saber qué hacer después de haber perdido apoyo el 23-J.

Así se despidieron los populares de la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez. Satisfechos por la intervención de su líder y "preocupados" por el tono, el contenido y las formas del candidato socialista. "Veremos si Puigdemont le hace presidente a Sánchez o no", culminó Feijóo a la salida del Congreso.