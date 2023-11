Feijóo acusa a Sánchez de "corrupción política" por "anteponer su interés personal" y de dividir España "en dos" con la amnistía

"Esta investidura nace de un fraude porque lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas y propiciará una corrupción política por tomar decisiones en contra del interés general a cambio de beneficios personales". Alberto Núñez Feijóo ha sacado toda su artillería contra Pedro Sánchez en una bronca sesión en la que el líder popular ha acusado al socialista de dividir España "en dos" con sus pactos con los independentistas y ha dado lectura de todas las declaraciones que hizo el socialista en contra de la amnistía. "No lo hago para sonrojarle, sino para decirle a los españoles que tenemos que aprender. Este no es el trago final: no tiene limites éticos, ni políticos, porque el fin justifica cualquier medio, ni legales porque si no los adecúa a sus intereses, cambia la ley. ¿Qué será lo siguiente?", ha preguntado Feijóo tras pedir la vuelta a las urnas.

Habrá ampliación.