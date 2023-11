"Hoy es siempre todavía": La cita de Machado que ha enfrentado a Sánchez y Feijóo... y que Ismael Serrano reclama como suya

Durante la mañana de este miércoles 15 de noviembre, Pedro Sánchez ha ofrecido ante el Congreso de los Diputados su discurso de investidura. En él ha citado un verso del poeta Antonio Machado con el que ha hecho referencia la amnistía.

"'Hoy es siempre todavía', como dijo Machado", ha expresado el presidente de Gobierno en funciones desde la tribuna para después desarrollar su acuerdo con los partidos independentistas catalanes. "Las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud", ha añadido al respecto.

Esta cita, perteneciente al verso VIII de Proverbios y Cantares, ha generado cierta controversia en la Cámara Baja. Cuando ha llegado el turno de intervención de los demás representantes parlamentarios, Alberto Núñez Feijóo ha recuperado las palabras expuestas por Sánchez y ha completado el supuesto verso entero de Machado.

"Diga la cita completa. Dice 'hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora'. Y omite 'y ahora es el momento de cumplir las promesas que hicimos", le ha replicado el presidente del PP, refiriéndose al acuerdo de la ley de amnistía entre PSOE y Junts y acusándole de "mentir" hasta citando a Machado.

#EnDirecto | Feijóo dice que Sánchez "miente" hasta citando a Machado y la bancada del PP se pone en pie para aplaudirle: "Diga la cita completa. Dice 'hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora'. Y omite 'y ahora es el momento de cumplir las promesas que hicimos'" pic.twitter.com/ZzuETakJtJ — Europa Press (@europapress) November 15, 2023

"Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora"

Por su parte, la polémica ha ido a más cuando el cantante Ismael Serrano ha publicado un tuit en el que afirma que el añadido de Feijóo no es de Machado, sino suyo. "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción Ahora en la grabación de un concierto en vivo".

No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción “Ahora” en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre). 🤷🏻‍♂️https://t.co/Q5jClGd7bk https://t.co/vlPSLY6K2s — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) November 15, 2023

De hecho, Pedro Sánchez ha respondido a Feijóo afeándole que la frase a la que el líder del PP se ha referido que faltaba es de Ismael Serrano y no de Antonio Machado, como bien ha expuesto también el cantante en sus redes. "El añadido que usted ha hecho es una adaptación del cantautor Ismael Serrano. Es lo que tiene buscar las cosas en Google", ha asegurado.

Según la grabación, que está disponible en Spotify, Serrano dice lo siguiente en referencia a las palabras del poeta: "Crecer, recordando aquel verso de Machado: 'Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora'".

No es la primera vez que Sánchez utiliza esta cita

Sin embargo, no es la primera vez que Pedro Sánchez utiliza este poema. Ya lo hizo en 2015 para conmemorar la muerte, precisamente, de su autor.

"Hoy es siempre todavía". Nos queda su obra y su compromiso con la libertad #76añossinMachado pic.twitter.com/ON8vbRkH0g — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 22, 2015

"'Hoy es siempre todavía'. Nos queda su obra y su compromiso con la libertad. #76añossinMachado", fue el mensaje que escribió en su perfil de X (antiguo Twitter).