Quién es Ismael Serrano, el cantautor de 'Ahora' que hace referencia al verso de Machado que enfrentó a Sánchez y Feijóo

El poeta Antonio Machado y el cantante Ismael Serrano se han convertido en los protagonistas del debate de investidura, que se está desarrollando durante este miércoles, 15 de noviembre, en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, citó un verso del poeta sevillano para hacer referencia a la amnistía y Alberto Núñez Feijóo le replicó con una frase del cantautor madrileño por error.

En concreto, Sánchez parafraseó el poema VIII de Proverbios y Cantares: 'Hoy es siempre todavía'. Feijóo, durante su intervención, le pidió que leyese la cita completa de Machado: "Dice 'hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora'. Y omite 'y ahora es el momento de cumplir las promesas que hicimos'".

El cantante Ismael Serrano no dudó en responder al Feijóo a través de una publicación en X (antes Twitter) en la que aseguraba que el añadido del líder del PP no era de Machado, sino suyo. "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción Ahora en la grabación de un concierto en vivo", escribió.

No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción “Ahora” en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre). 🤷🏻‍♂️https://t.co/Q5jClGd7bk https://t.co/vlPSLY6K2s — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) November 15, 2023

Quién es Ismael Serrano

Ismael Serrano (1974) es un cantautor madrileño con una amplia carrera musical, que comenzó en la década de los 90 con el lanzamiento de su primer disco, Atrapados en azul. En su discografía se pueden encontrar otras piezas como La traición de Wendy, que incluye la canción Ahora, el tema al que le hizo una presentación con la cita de Machado.

Hijo del poeta y periodista Rodolfo Serrano, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, pero abandonó la carrera para centrarse en la música. Con su primer álbum musical consiguió un disco de platino en España, que lo lanzó a la fama en América Latina, donde se hizo con un disco de oro en Argentina.

Estos no fueron sus únicos logros. Volvió a hacerse con el disco de platino en España en dos ocasiones más: la primera de la mano de su álbum La memoria de los peces y el segundo con Los paraísos desiertos, con el que también consiguió una nominación a los Premios Goya a Mejor Canción Original por Km 0. También sumó dos discos de oro con La traición de Wendy en España y Argentina.

También hizo colaboraciones con otros artistas, como Pablo Guerrero, Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat o Pablo Milanés. También participó en canciones de Luar Na Lubre, Fran Fernández, Nach o Manuel Cuesta.