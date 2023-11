Aural y Blanca Jewels lanzan unos pendientes para empoderar a mujeres con audífonos: "No se tienen que esconder, sino que presumir"

La red de Centros Auditivos Aural, en colaboración con la marca de joyería Blanca Jewels, acaban de lanzar la primera colección de joyas destinadas a mujeres con pérdida auditiva y usuarias de audífonos. El objetivo de esta colección, que consta de dos modelos, es el de acabar con el estigma que supone para muchas personas llevar audífonos, un estigma que produce reticencias a la hora de decidirse a usarlos.

"Estamos muy concienciados con una realidad que nos afecta de lleno, y es que sólo 3 de cada 10 personas con pérdida auditiva acceden a un tratamiento. Y eso ocurre porque todavía existe en nuestra sociedad mucho estigma y reticencia al uso de audífonos, llevarlos tiene una connotación peyorativa que la gente trata de evitar. Aceptar que uno tiene que llevar audífonos es como aceptar que uno da el paso a la vejez, y eso genera mucho rechazo", explica Juan Ignacio Martínez, director de Aural.

Desde Aural, que regalarán estas joyas a sus mejores clientes con motivo del 45 aniversario de su nacimiento, creen que iniciativas como esta pueden ayudar a derribar las reticencias que impiden que la gente recurra a los audífonos, "creemos que hay que fomentar la autoconfianza y la autoestima de las personas que tienen pérdida auditiva, pues son las personas con más autoestima las más capaces de superar las barreras y los estigmas que les impiden dar un paso que mejoraría mucho su calidad de vida".

Unos pendientes para sentirse guapa con audífonos

Sentirse guapa llevando audífonos, asegura Juan Ignacio Martínez, puede ayudar a mejorar esa autoestima, "la pérdida auditiva es algo con lo que hay que convivir, pero que no quiere decir que una no pueda estar guapa, verse bien, reconfortada en su imagen… llevando audífonos, por eso hemos lanzado, en colaboración con Blanca Jewels esta colección de joyas para mujeres que llevan audífonos. Nuestra prioridad es que las personas recuperen su audición, por supuesto, pero también nos importa potenciar su autoestima y su autoconfianza, que se sientan bien consigo mismas, y llevar audífonos no es algo que se tengan que esconder, sino que presumir".

Pendientes de la colección Aural by Blanca Jewels. Cedida

En cuanto a si lanzarán alguna iniciativa que les haga sentirse guapos con audífonos también a ellos, Juan Ignacio Martínez no lo descarta, "la colección no es más femenina porque exista más reticencia entre las mujeres a llevar audífonos, podríamos haber hecho otra campaña también más enfocada a los hombres, algo que no descartamos, pero más que hablar de sexos, nuestra intención era lanzar un mensaje a la sociedad. Además, ¿por qué no?, vamos a ofrecer los pendientes a nuestros clientes masculinos, hoy la diversidad es máxima", dice sonriendo, "pero con esta colección cápsula, no queremos hacer negocio, sino premiar a nuestros clientes más fieles en este 2023, que cumplimos 45 años y eliminar estigmas en torno a los audífonos".

La colección Aural by Blanca Jewels se ha presentó el martes 14 de noviembre en un desfile único en Madrid que ha congregado a más de 100 personas, entre ellas, el director de la compañía, Juan Ignacio Martínez; Blanca López, la fundadora y diseñadora de Blanca Jewels; el fotógrafo Sergi Pons o María de León, imagen de la marca.

Pendientes de la colección Aural by Blanca Jewels. Cedida

María de León, es además de usuaria de audífonos, "no puedo estar más satisfecha, tanto de la profesionalidad con la que trabajan como de la calidad de mis audífonos. ¡Que hasta me permiten oír directamente a través de ellos los audios del móvil! A mí, personalmente, me han cambiado la vida a mucho mejor", explicó.

La influencer quiso, además, compartir con los asistentes su experiencia personal con la pérdida auditiva, y subrayó la importancia de dar voz a este tema para eliminar el estigma que a menudo impide a muchas personas buscar ayuda cuando pierden audición y, por consiguiente, calidad de vida, "la pérdida auditiva es una característica más de nuestra belleza y que forma parte de lo que nos hace únicas".