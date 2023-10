Marta Vázquez, creadora de un asistente virtual para personas con sordera: "Si tienes que llamar al 112 y estás solo, estás vendido"

Marta Vázquez se quedó sorda con cuatro años. Para poder escuchar lleva unos implantes cocleares, pero, como a ella le gusta recordar, son una máquina que le permite oír, pero no ha curado su falta natural de audición. Un día iba en coche y pensó que, si en ese momento tuviera un accidente y sus implantes salieran volando o se rompieran ¿cómo podría llamar a emergencias si no escucha nada? Así, pensando en ella y en casi 10% de la población que tiene problemas de audición, creó un asistente virtual para que las personas sordas puedan contactar con el teléfono 112 de emergencias.

Esta idea no ha pasado desapercibida y he resultado ser la ganadora del premio STEM Responsable, un galardón impulsado por Nestlé, la Fundación Randstad y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que reconoce trabajos de alto rigor científico de graduadas en el ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y que contribuyen a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Su próximo objetivo es que en el 112 se hagan eco de su idea y todas las personas con problemas de audición pueda acceder a sus servicios sin problemas de accesibilidad.

Enhorabuena por este primer premio STEM Responsable. ¿Cómo y por qué se te ocurrió la idea de crear un asistente para personas con problemas de audición?Yo tengo implantes cocleares, que ayudan mucho, pero en el momento que, por lo motivos que sean, no tienes los implantes puestos, tienes un accidente y se caen, etc. no oyes nada, no puedes usar el teléfono ni, por tanto, llamar a emergencias. Por eso pensé que el 112 debería ser más accesible para personas como yo.

La accesibilidad del teléfono de emergencias es un problema reconocido abiertamente por la Comisión Europea y, de hecho, España ha sido sancionada por no garantizarla. Esa accesibilidad es un derecho.

¿Desde cuándo llevas tú implantes cocleares?Llevo implantes desde pequeña. Me quedé sorda a los cuatro años y me operé como a los 7-8. Y claro, aunque ayudan mucho, no oigo todo el rato, me lo quito cuando duermo, pueden caerse, salir volando, pasarles algo… y yo sin ellos no oigo nada.

Según explica Marta Vázquez, "usando una tecnología de voz, tú puedes hacer una llamada y que el asistente te vaya transcribiendo" Cedida

¿Cómo funciona el asistente?Se trata de un asistente virtual para personas con discapacidad auditiva, pero más que un asistente en sí, porque no hay que instalarse nada, la idea es aprovechar los ya existentes en el móvil para que hagan un poco de intermediarios entre las personas con problemas de audición y las personas del 112. Todos tenemos instalados un asistente virtual en nuestro teléfono, por lo que, realmente, usando una tecnología de voz, tú puedes hacer una llamada y que el asistente te vaya transcribiendo. Es como un intermediario en las conversaciones entre los técnicos de emergencias y las personas sordas, adaptándola a lo que estas necesiten: hablar por escrito, usar la voz o recibir la información en lengua de signos.

¿Qué características tiene?El asistente tiene tres características. La primera, que está diseñado para estar disponible por defecto; la segunda: cuando dices 'hey, Google, llama al 112', ya reconoce cómo interactúas y adapta las respuestas a lo que necesitas y puede responderte con vídeos en lengua de signos (LSE), y la tercera: también pueden beneficiarse de ello las personas sin discapacidad, que podrían llamar a ese teléfono sin emitir ningún sonido.

El asistente de Marta Vázquez puede responder con vídeos en lengua de signos Cedida

¿También es útil para las personas que se comunican con lengua de signos?Esa es la idea, que también pueda ser muy útil para personas cuya primera lengua es la lengua de signos. Este asistente podría estar preparado para ‘traducir’ en lengua de signos, a través de un vídeo, lo que desde emergencias te están diciendo. ​La idea es que llames al 112 a través de tu asistente y le pidas que la interacción sea en lengua de signos. Desde 112 tendría que tener una serie de vídeos, con las preguntas habituales, ya en lengua de signos, y que la persona pueda responder, ya sea escribiendo o signando. Aunque esta parte es la que falta desarrollar, que el asistente pudiera interpretar la lengua de signos y traducir, que no solo disponga de unos vídeos estándar ya ‘traducidos’.

A día de hoy, ¿qué opciones tienes las personas con discapacidad auditiva cuando necesitan llamar al 112?Pues, aunque depende de la comunidad autónoma, lo más fácil es que llame otra persona por ti. O sea, que, si te pilla solo en casa, estás un poco vendido. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si eres una persona sorda, te puedes apuntar en una lista y, si tienes que llamar al 112, detecta que tu número es el de una persona de la lista y te puedes comunicar vía SMS. Sin embargo, por lo que me han contado, la interacción es muy pequeña, y si tu teléfono no está en esa lista, no vas a poder usar ese servicio.

No deberíamos esperar a que viniera una persona con discapacidad para decirnos que ese producto no les sirve

Como persona con discapacidad y problemas de audición aseguras que "la tecnología sigue evolucionando sin tenernos en cuenta". ¿Por qué ocurre esto?Porque somos minoría, y es más cómodo crear algo sin tener en cuenta a las minorías. Ese sesgo existe, porque las personas con discapacidad no sólo tenemos más problemas para acceder a la tecnología, también a la educación, por ejemplo. ​Todo esto pasa porque las personas que crean los productos tecnológicos no tienen una discapacidad y es más fácil diseñar algo para ti o para personas como tú. Hasta que no conoces a alguien que te dice ‘a mí esto no me sirve’, no se te ocurre, no se les tiene en cuenta. Es tan fácil y triste como eso, pero personas con discapacidad somos muchas, somos variadas y tenemos la oportunidad de ser diseñadoras, programadoras…, de liderar esos procesos y poner el foco en el ámbito profesional y universitario sobre un problema que no parece tan urgente a nadie.

¿Y qué deberíamos hacer para que no fuera así?Por un lado, que las personas con discapacidad estén ahí, y por otro, que haya la suficiente empatía para que no haga falta. No deberíamos esperar a que viniera una persona con discapacidad para decirnos que ese producto no les sirve. Cuando creas un producto, tienes que investigar antes, saber para quién lo estás creando, abrir un poco más las miras… Además, ya hay herramientas que ponen a prueba los productos y los ponen en distintas situaciones para ver si son útiles y funcionan en estos casos.

Marta Vázquez lleva implantes cocleares desde niña. Cedida