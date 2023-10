Los musicales 'El Rey León' y 'Aladdín' ya son accesibles para la discapacidad auditiva: "Queremos que los disfrute todo el mundo"

Más de 40 personas con discapacidad auditiva ha podido disfrutar ya de las funciones de El rey León y Aladdin, pues desde hace unas semanas estos musicales disponen -en los teatros Lope de Vega y Coliseum de Madrid- de un sistema que los hacen tan accesibles para ellos como para cualquier persona, "nuestro objetivo, nuestra ilusión, es que nuestros musicales lleguen a todo el mundo, que todos puedan disfrutarlos", asegura Susana Casas, directora de teatro de ambos musicales, "además de un tema de accesibilidad es un tema de acercamiento al público, para que todo el mundo, sin distinción, sean cuales sean sus circunstancias, tenga acceso a la cultura y disfrute en igualdad de condiciones de los momentos mágicos que se crean en los musicales".

Para llevar a cabo estas medidas de accesibilidad, la empresa Stage Entertainment España, responsable de los musicales, se ha apoyado en APTENT, empresa experta en tecnología y accesibilidad en la comunicación y antes de implementarlos, Susana Casa explica que "se invitó a personas con problemas de audición para chequearlo".

Las medidas de accesibilidad consisten en:

Un bucle magnético individual: Las personas mayores o con discapacidad auditiva usuarias de prótesis auditivas (audífono o implante coclear) pueden escuchar el sonido de la obra de teatro de una forma nítida mediante la utilización de un sistema FM conectado a un lazo de inducción o bucle individual.

Sonido amplificado con auriculares: Los usuarios que tengan pérdida auditiva-como las personas mayores-o simplemente quieran oír mejor la obra, pueden escuchar el sonido con unos auriculares que se entregarán previo a la función.

Para acceder a estas medidas, las personas que los necesiten deberán informarlo en el momento de adquirir la entrada. Una vez en el teatro, deberán preguntar en la sala, "tenemos un espacio en el que se encuentran estas medidas de apoyo. Cuando llegan al teatro, se acercan a este espacio y una persona encargada les explicará cómo es el funcionamiento y le acompaña a su butaca para comprobar que funciona. Se trata de dispositivos muy pequeños, que no incomodan al usuario. En el intermedio, la persona encargada se vuelve a acercar para comprobar cómo va a experiencia, si ha tenido algún programa de interferencia, etc."

Medidas para personas con discapacidad visual

Susana Casas nos adelantó que ya están preparando nuevas medidas para que sus musicales sean accesibles también para personas con discapacidad visual, que esperan que estén disponibles a finales de octubre.

Los dispositivos y el modo de proceder es similar a los disponibles para personas con discapacidad auditiva, pero el sistema es más complejo, pues requieren más preparación, pues hay que preparar una audiodescripción, "al sonido que ya acceden gracias a los dispositivos anteriores, tenemos que añadir una audiodescripción, que estamos preparando ahora mismo, de los libretos de ambas funciones".

Se trata una descripción para que las personas con discapacidad visual sepan lo que está pasando en el show, pero, aunque se prepara previamente, no se trata de un audio enlatado, sino que es una persona que está en la sala, una persona de APTENT, la que 'retransmite' en directo lo que está ocurriendo en el show, "este un audio se transmite en directo a través de las personas que tienen estos dispositivos para que, aunque no lo pueden ver, lo recreen en su mente tal y como es. Ahora mismo estamos transcribiendo los libretos de ambas funciones, ya no solo con los diálogos, sino con descripciones de cómo van vestidos, cómo gesticulan, se mueven...", explica la directora de teatros.

Durante la función, una persona se encargará de la correcta sincronización de la audiodescripción. El usuario podrá escuchar la audiodescripción con unos auriculares conectados a un sistema FM que se entregarán previo a la función.

La audiodescripción se realiza de acuerdo con la norma UNE 153020.