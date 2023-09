Roberto Suárez, presidente de la CNSE: "Allí donde haya una persona sorda, debería estar presente la lengua de signos"

Del 18 al 24 de septiembre se está llevando a cabo la Semana Internacional de las Personas Sordas, una semana que el colectivo aprovecha para reivindicar sus derechos, especialmente sus derechos lingüísticos, educativos, de comunicación y a contar con unas adaptaciones que les permitan acceder a la información y a su inclusión y participación plena en la sociedad. Para que estos derechos de cumplan, es necesario que, como explica Roberto Suárez, presidente de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) en esta entrevista, se potencie, proteja el uso de las distintas lenguas de signos.

Aseguran que ‘Limitar los derechos lingüísticos de la población sorda es limitar su existencia’. ¿Con que dificultades os encontráis las personas sordas para comunicaros cada día?Son muchos los frentes abiertos. Las personas sordas carecemos de entornos accesibles e inclusivos en los que la presencia de la lengua de signos , de información visual y de subtitulado sea una práctica generalizada. Por poner un ejemplo, en el ámbito educativo, año tras año se repite la misma situación: llega septiembre y el alumnado sordo -en todos los niveles educativos- y sus familias se encuentran con que no hay intérprete de lengua de signos, no se le cubren todas las horas lectivas, les cambian de intérprete… y la gran mayoría de centros aún no cuentan con especialistas en lengua de signos, ni con profesionales sordos que puedan servir de referente lingüístico para los menores sordos. Las familias deben poder elegir para sus hijos sordos una educación equitativa, inclusiva y de calidad que ponga a su disposición intérpretes, asesores sordos especialistas en lengua de signos y las ayudas técnicas que requieran. Otra constante es la falta de accesibilidad de los servicios sanitarios. Las barreras comienzan en las salas de espera con la megafonía, y se agravan en la interacción con los sanitarios. Aunque buena parte de los pacientes recurrimos a un intérprete de lengua de signos, en ocasiones nosvemos obligados a comunicarnos de forma oral, leyendo los labios, por escrito o a través de los acompañantes. Y también falta lengua de signos en los medios de comunicación, espacios culturales…

El acceso a la educación es especialmente preocupante. Hace unos días el actor Carlos Soroa, nos contaba que, al llegar a la enseñanza no obligatoria, no podía seguir las clases…Se debería tener en cuenta la diversidad del alumnado sordo de todas las edades y en todos los niveles de escolarización. Está ampliamente demostrado que los niños aprenden mejor en su lengua materna. Sin embargo, al alumnado sordo se le siguen negando sus derechos lingüísticos en todas las etapas educativas. A ello cabe sumar que existe un gran desequilibrio entre comunidades autónomas, incluso entre provincias de la misma comunidad, así como una enorme falta de recursos.



Muchas de estas situaciones se reflejaron en el 'Estudio sobre la Situación Educativa de la Juventud Sorda en España' que la CNSE publicó en 2021. Se sigue intentando dividir a las personas sordas entre “oralistas” y “signantes” y se sigue pensando que el alumnado sordo no tiene capacidad para realizar estudios superiores, imponiendo adaptaciones y recursos sin atender a nuestras demandas.



Hacen falta apoyos técnicos y humanos, intérpretes de lengua de signos, profesionales sordos, especialistas en lengua de signos… Y sobre todo, que se escuche al alumnado sordo y a sus familias porque nadie mejor que ellos sabe cuáles son sus necesidades. A una alumna en estudios superiores que tiene claras sus preferencias comunicativas, conoce los recursos y sus capacidades, no puedes negarle ni imponerle soluciones en materia de accesibilidad, y, sin embargo, se sigue haciendo.