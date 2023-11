Jesús Duva: "A través de los crímenes, se puede reconstruir la vida de un país"

Jesús Duva (Valladolid, 1955) podría estar horas contando los numerosos sucesos que no solo ha redactado sino protagonizado. Sencillo, criado en tierra de vinos y apasionado de "contar la historia de un país a través de sus crímenes". El periodista ha mirado a los ojos a algún que otro asesino y ha descubierto a criminales antes incluso que la policía. Así vivió anclado a una maleta cuando era redactor de sucesos en medios relevantes, aunque se permite vivir su jubilación haciendo una de las cosas que más le apasionan: escribir.

Como escritor supo ver una gran historia donde nadie más lo hacía en Emboscada en Fago, donde se produjo el asesinato del alcalde de ese idílico pueblo pirenaico. Además, no dudó en revivir los dramas de bebés sustraídos a sus madres en Vidas robadas. Con El crimen de la niña Melchora, libro que vio la luz hace tan solo unos meses, Duva reconstruyó la misteriosa muerte de una niña de 6 años en un pueblo de Valladolid, Cigales, en 1905 y el posterior juicio penal contra los principales acusados.

El autor ahora nos presenta su último libro, El puñal de los celos, una historia real sobre una joven que es asesinada por otra al verse envuelta en un extraño triángulo amoroso del que formaban parte su expareja, Mario, y la nueva compañera de este, Rocío, la cual estaba obsesionada con que su pareja seguía viéndose con su anterior novia. El periodista, que hasta ahora ha estado 'enganchado' a contar crímenes, ahora se plantea tomar un nuevo rumbo como escritor y narrar, en pequeños relatos, cómo se vivía en los pueblos de Castilla, en Nava del Rey, su pueblo natal.

¿Por qué decide escribir sobre este caso?

Inicialmente, quería escribir para esta colección. En todo momento, lo que tenía claro es que quería que la víctima fuera mujer. De hecho, el primero en el que pensé fue en el de las chicas de Cuenca. Fui a las fuentes para ver si podría escribir sobre ello, pero el padre no quiso revolver lo que había sucedido. Fue entonces cuando comencé con el caso de la profesora de Zamora que al sacarse la plaza se fue a Niebla (Huelva) y un vecino la violó y la mató, un crimen terrible. Pero su familia estaba muy impactada por este caso, de hecho, estaban querellados contra media prensa de Huelva y no quisieron que se publicase nada. Fue muy complicado conseguir que las familias se abriesen. Al final me llamó la atención este, lo llamaban el caso de la 'Golosina' y entonces llamé a Daniela, la madre de Denisa, que era la chica a la que habían matado. Hablé con ella, con su abogado, Marcos García, y al final cedieron. De hecho, no me valía con el sumario, sino que tenía que terminar el juicio y tuve que esperar a la resolución del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La incógnita en este asunto era saber si el chico, Mario, era declarado o no culpable como cooperador necesario.

¿Qué fue lo más complicado de reconstruir la historia?Con Daniela, la madre de Denisa, que es una madre coraje, me he pasado muchas horas y, en varias ocasiones, estaba destrozada, llorando. También he hablado con una de las testigos claves, Silvia, que en un principio no quiso hablar y es vital para la resolución del crimen. En este caso, una de las cuestiones más interesantes es que se resuelve por una absoluta casualidad. También es muy interesante el hecho de cómo los adolescentes, el medio que utilizan para comunicarse son las redes sociales. Las redes nos han cambiado la vida y Denisa conoce a Mario por este medio. De hecho, siempre digo que, "a través de los crímenes, se puede reconstruir la vida de un país y del mundo". La delincuencia actualmente nada tiene que ver con la de hace cincuenta años. Actualmente, todo se mueve por internet, por las redes sociales. El tráfico de drogas, los asesinatos por encargo, las amenazas, la gente se conoce a través de las redes sociales. Todo gira en torno a la tecnología.

¿Cree que a los jueces a veces se les juzga sin conocer la complejidad de sus decisiones?Sí, se cuestionan mucho sus actuaciones. Esto está bien, puesto que es un ejercicio democrático. Antes no se les podía criticar, pero ahora se ha entendido que los jueces son parte del sistema democrático. Todas las sentencias son criticables, pero también hay que hacer la crítica con conocimiento de causa y muchas veces la gente no conoce los entresijos. Por ejemplo, en este caso ha sido objeto de debate la absolución de Mario. La madre, Daniela, al final lo terminó entendiendo, pero hay que entender que a la gente para poder condenarla tiene que haber indicios, pruebas o testimonios. El principio básico es que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tú tienes que desvirtuar la presunción de inocencia, si no desvirtúas eso, la ley prefiere que un culpable esté en la cárcel a que un inocente esté preso. Al final, Daniela lo entendió.



¿Por qué cree que los sucesos y crímenes generan tanto interés público? Siempre impactan mucho los sentimientos primarios, los sentimientos básicos de la gente. La compasión, la piedad, el miedo, el temor. Todo el mundo entiende que una persona ha matado a otra y se interesa por lo que ha sucedido para llegar a ello. Estos son los casos de interés humano y en los que la gente se pone en la piel de la víctima. Los que más impacto generan siempre son los asesinatos de mujeres y en este caso, además, la asesina es una mujer. Eso sí que es algo insólito. Lo más insólito es lo que atrae mucho más porque las mujeres matan poco. Y además, para cerrar el triángulo, hay un hombre de por medio que es el nexo de unión entre las dos. A mí el crimen por el crimen no me ha interesado nunca, me ha interesado como hilo conductor del que vas colgando una serie de historias como reflejo de la sociedad. De hecho, en mi anterior libro, La niña Menchora, se puede comprobar cómo ha cambiado la sociedad respecto de ahora.



El periodista durante su entrevista con nuevo libro, 'El puñal de los celos'. José González Pérez

La figura del Jurado Popular cobra especial relevancia en el caso, ¿cree en ella?Soy fiel defensor del Jurado Popular. Es una institución que la gente no conoce. Es una institución recogida en la Constitución y además, me parece perfecto que el pueblo pueda participar en los casos de justicia. Yo estaría encantado de ser jurado, me encantaría vivir esa experiencia desde dentro. Una de mis películas favoritas es la de Doce hombres sin piedad. He estado al lado de los miembros del jurado en la cafetería y se lo toman muy en serio. Además, se puede ver en los juicios cómo se empapan de la historia.



¿Algún caso sobre el que le habría gustado escribir o que le haya marcado?Uno de los casos en los que trabajé mucho y que nos golpeó a todos fue las tres niñas de Alcàsser. Fue un crimen brutal, de una brutalidad que yo nunca había conocido. Es un caso que a mí personalmente me impactó y sobre el que escribí mucho. También A sangre fría nos ha marcado a todos de Truman Capote, que además logra hablar con los asesinos. Yo en este caso escribí un par de cartas a Rocío (la asesina) y me contestó su madre que la dejase en paz. Para mí habría sido fundamental que me contasen la vida de esta chica para tener todos los datos. Capote logra hablar con los asesinos y eso es increíble para un periodista. Asimismo, una película que me encanta es Los Ángeles confidencial o Doce hombres sin piedad.

¿Nuevos proyectos a la vista?Me gustaría contar pequeños relatos de mi infancia y juventud sin ser una autobiografía. De hecho, yo no sería el protagonista. En este sentido, contar cómo se vivía en España en los años 60 - 70, que es mi infancia. Cómo se vivía en los pueblos de Castilla, en Nava del Rey (al lado de Rueda) que produce vinos blancos. No el vino blanco que se hace ahora, sino vino blanco envejecido en uva de roble.

¿Cuál de sus libros es su preferido?Yo creo que es el primero. Emboscada en Fago, con ese quedé muy contento y lo disfruté mucho. Además, es que lo cogí desde el principio. En un pueblo tan pequeño que maten a un alcalde y que, a pesar de lo que podía parecer, yo tenía la intuición de que no iba a estar relacionado con ETA, vi una historia. Contra el criterio inicial de los grandes jefes de El País, me cogí un billete, fui allí y nada más llegar me encontré con el asesino. Desde el primer momento me metí en la historia. Estuve un año investigando ese caso.

¿Este fue el acontecimiento más llamativo que le ha sucedido o qué otros hay?Sí, ese fue el más directo porque estuve frente al asesino cuando sucedió y al entrevistarle ya comprobé que había sido él. En otra ocasión me pasó algo similar cuando se produjo un triple crimen en la Calle Sainz de Baranda (Madrid) en el que mataron a un matrimonio y a la chica que trabaja en su casa. Vi claro quiénes eran los asesinos y se lo dije a la policía.

¿Barreras que se ha encontrado en mitad de un caso?Muchas veces empiezas a investigar, pero tropiezas con las familias, que lo último que quieren es que se vuelva a revolver todo y menos hablar con un periodista. Cuando desaparecieron las chicas de Alcàsser y ya llevaban varios días, lo primero que pensé es que estaban muertas y no que habían huido. Me parecía que al ser tres es raro que una de ellas no intente volver o ponerse en contacto con alguien después de tantos días. Una fuga de unas quinceañeras no se mantiene más de 3 días.

El escritor cuenta en su nuevo libro quién cometió el asesinato de Denisa. José González Pérez

¿Cómo ha sido pasar largos períodos de tiempo en el lugar de los hechos?Depende, en el caso de Mélodie Nackachian que lo he trabajado mucho, que fue un caso de mucho impacto, puesto que supuso el secuestro de una niña de 8 años en Marbella. La secuestraron unos mafiosos marselleses que la tuvieron 9 días secuestrada. En esa ocasión me pasé 9 días sin dormir en la entrada del chalé donde vivían los padres y los secuestradores les llamaban para chantajearles. Yo pensaba que en cualquier momento podía aparecer muerta, pero llegó la policía a rescatarla en un apartamento en San Roche (Cádiz). Lo que está claro es que la educación y la infancia marcan mucho a un niño, sobre todo sus primeros años. Yo que estuve con Manuela Carmena (fue su jefe de prensa cuando estuvo como alcaldesa de Madrid), ella se empeñó, con muy buen acierto, en que el Ayuntamiento se quedase con la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años que era de la Comunidad de Madrid. Manuela siempre dijo que ese período de 0 a 3 años era el más importante. De hecho, consiguió que la Comunidad cediera al Ayuntamiento esa competencia.



"Recuerdo que llevaba a mis hijos al colegio y me aseguraba de que no hubiera una bomba debajo del coche".