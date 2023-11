Paolo Giordano, de 'La soledad de los números primos a 'Tasmania', su último libro: "Todos somos supervivientes de Hiroshima "

Paolo Giordano (Turín, 1983) hace muchos silencios cuando responde. No es que dude, es que da la sensación de querer encontrar la palabra exacta con la que contar algo, por insignificante que sea. La palabra es, precisamente, lo que le vino a enredar hace catorce años, cuando publicó una novela con connotaciones matemáticas que fue un exitoso experimento, La soledad de los números primos (reeditado por Tusquets recientemente) Esta fama merecida le ha perseguido y le persigue, pero Giordano es más cosas que un debut triunfal. Es un emigrado de la física teórica (ejerce solo de profesor ocasional y da conferencias) y un narrador ya 'maduro' que marida las grandes tragedias con las cotidianas. Eso es lo que hace en su último título, el primero editado en España por Tusquets, Tasmania. Un físico en horas bajas escribe un libro sobre los afectados por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, mientras a su alrededor se adivina un tsunami: el clima se tambalea, su mujer decide no tener un hijo con él, un profesor machista le habla de las nubes y un amigo cura se enamora de una feligresa. Puede que haya un lugar en el mundo donde no alcance la catástrofe, Tasmania, pero ¿cómo llegar a él? En sus adictivas páginas están el viaje y la respuesta. Este libro, merecedor de numerosos elogios en toda Europa, ha recibido en Francia la pasada semana el prestigioso premio André Malraux.

¿Ha estado alguna vez en Tasmania (Australia), ese lugar que da nombre a la novela donde uno de los personajes dice que hay que refugiarse si llega el juicio final?No, no he estado nunca.

¿Y conoce algún otro lugar donde el Apocalipsis, de llegar, no nos alcance?No conozco ninguno. Apocalipsis es para nosotros una simplificación, algo que de repente pasa y que de alguna manera hace cambiar todo. Pero también hace que, en cierta manera, sea un objetivo de nuestra seguridad y de nuestra responsabilidad, dado lo que estamos viendo. Y que sepamos que en años venideros esa desestabilización será muy fuerte para los que vengan, y mucho más difícil adaptarse a eso. Tasmania es el intento de vivir en estos cambios, no solo vivir una amenaza teórica de lo que va a pasar dentro de algún tiempo. Para mí, más importante que encontrar lugares donde vivir, es ir a los lugares donde los cambios se están dando ya y donde sus poblaciones están siendo golpeados por estas crisis. Por ejemplo, en África ya hay zonas donde el cambio climático ha provocado una emigración.

Y en Japón, ¿ha estado? Su libro concluye allí con un capítulo llamado ‘Las radiaciones’.Sí, ahí estuve para escribir este libro. El último capítulo es casi un reportaje, escrito cuando el resto del libro estaba ya escrito. Sabía que iba a ser el último capítulo, pero el viaje tenía como condición llegar en el aniversario de las bombas atómicas. Terminé en julio de escribir y esperé a agosto, en que se celebra la caída de la bomba atómica, para hacer el viaje, en un año en que estaba cerrado por la pandemia. Fue un viaje que tuve que cerrar con mucho tiempo de antelación, también por permisos. Es un riesgo que asumimos yo y la editorial para cerrarlo.

Tasmania, la última novela de Giordano, editada por Tusquets. CEDIDA

En ese capítulo al que se refiere, el narrador confiesa que escribe de las cosas que le hacen llorar. ¿Pretendía escribir un libro triste?Al revés, pretendía todo lo contrario. Para mí, es un libro acerca de la conmoción, pero la conmoción no es necesariamente triste. Es participar desde el punto de vista emotivo en algo común, como nos pasó en los últimos años, a pesar de nuestras voluntades. Lo que pasó en Japón forma parte de eso, significa vincularse a estos sentimientos que siguen vivos. Es una novela mucho más mundana e irónica, intento ser irónico hablando de estas crisis, porque si lo tomáramos de otra manera, sería una angustia paralizante. El libro intenta moverse de una manera por encima de la superficie del mundo. Pero de un modo más horizontal. Aunque los personajes, como el profesor Novellli, tiene facetas irónicas.

Me gusta la perspectiva: las grandes tragedias climáticas azotadas por las crisis más personales e insignificantes. Llegado el caso, ¿qué salvamos antes, el planeta o nuestra pareja?Si intentamos salvarnos a nosotros mismos ya es muchísimo, pero no. Yo creo que, hoy en día, como si alguien tuviera que escoger, está en su derecho de decidirlo, pero yo creo que uno está libre de hacer lo que considere. Pero en esta época actual, el radio personal se ha ampliado mucho, porque con el tema climático se nota mucho. Alguien puede decidir no ocuparse, pero luego hay algo que nos llama a cada uno de nosotros. Pero eso no es común en la historia, salvo la escala globalizada y entonces no sé si finalmente alguien puede escoger de manera privada. Son círculos concéntricos.

¿Usted trabaja de manera continua por evitar el cambio climático? ¿O solo teoriza?Soy muy malo porque viajo mucho en avión, con este trabajo viajas mucho. Podría decidir no viajar en avión, hay personas que no lo hacen. (Greta Thunberg, que no lo hace, tiene veinte años menos que yo). Son personas que han decidido asumir unas posiciones radicales. Yo intento mantenerme consciente para evitar emisiones de CO2. Mi manera de compensar es hablar, llevar este tipo de mensaje, pero no se compensa mi producción.

Giordano tiene 40 años y nació y vive en Turín. TUSQUETS

¿Por qué ha querido partir de las bombas atómicas que cayeron en Japón en 1945 para centrar este libro?Aquello fue el comienzo de la época en la que estamos. Es una reflexión sobre el fin del mundo, y ese ha sido un momento en que algunas personas han hecho algo parecido. Me interesaba la condición humana de los afectados. Todos somos unos supervivientes de aquello.

Algo induce a pensar que el protagonista es usted en al menos un 50%. De hecho, el narrador, cuyo nombre sale solo una vez, se llama Paolo. ¿Es usted inseguro, contradictorio, dubitativo, reflexivo...?Me gustan como definición todos estos adjetivos, pero tengo más. Yo creo que todo el mundo tiene un mundo inspirador. Y mucha curiosidad por el mundo de los demás. Yo me aburro mucho de mi vida, de contar sobre mí. Ya lo he hecho mucho en la primera parte de mi vida. En cualquier caso, es un juego, pero la estructura de pensamiento y también de espíritu y del narrador, quiere ser algo que se le parece a mí.

De todos los conflictos que aborda en este libro, ¿cuál es el que más le perturba; el clima, la paternidad, la amistad, el amor no correspondido, el fracaso, la física, la ciencia, la hipocresía…?En general no sabría qué decir. El más inesperado es la vida adulta y las muchas dificultades que surgen cuando se alcanza. Eso es uno de los aspectos centrales del libro.

Esta novela es feminista y muestra la masculinidad como algo a veces arrogante, vulgar

Su libro es muy feminista, a tenor de lo que proyectan sus personajes. Ellos van haciendo debates absurdos de la realidad. Ellas son coherentes y salvan sus objetivos.Seguramente, sí se trata de un libro que también le toma bastante el pelo a lo masculino y que muestra cómo la masculinidad no siempre es algo muy evidente. A veces es arrogante, vulgar. Me interesaba mostrar infinitas formas de machismo, aunque el narrador se considera un feminista, y así lo muestra ante unas estudiantes 20 años más joven que él. Reconoce tener unos comportamientos, que llevan consigo un aspecto sexista. Esto me parece interesante, hacer esta crítica, es un poco un desafío.

Tusquets edita también 'La soledad de los números primos'. CEDIDA

¿Es cierto que comenzó a escribir porque se sentía solo?

Al principio, sí. Pero ahora no es una actividad solitaria, incluso lleva a situaciones, como las de los últimos días, en que es increíble la cantidad de gente que hay alrededor de una. La escritura se hace muy cercana con mi mujer, ya no es una actividad que yo asocio a mi soledad. Mi mujer es editora, no es tan raro nuestro mundo. Hablamos muchos, nos confrontamos mucho.



¿Ha perdido algún amigo por escribir algo que no haya sentado bien?Con otros libros menos biográficos que Tasmania, sí. Con este, no. La manera en que las personas se ven a sí mismas es interesante.

Hace 14 años se dio a conocer con 'La soledad de los números primos'. Desde entonces ahora, ¿cómo ha sido el camino, duro, reconfortante...?Al final, se piensa que la gente cree que es la aventura del éxito o de la falta del éxito, lo que mueve a uno a escribir, pero la verdadera meta es la intelectual. Para mí, ha sido sorprendente, puede que más en los últimos años, en el sentido de que antes tenía compartimentos muy separados. La realidad, por un lado, la ficción por otro. Mientras que en los últimos años, estas barreras se han caído. Descubrí un lado mucho más libre de definiciones. Pero hay un reflejo de ello en la manera de enfrentarme a este trabajo. No hubiese llegado a ello sin la escritura.

La bomba atómica tenía que ser una garantía de paz futura y es una garantía de agresión

Si no pudiera ser las dos cosas, escritor y físico, ¿qué lado escogería para siempre?Seguiría escribiendo, hace años que lo escogí. No solo basada en la pasión, esto viene en la novela. De joven yo pensé que iba a ser experto en algo, mientras que con el tiempo, cuando fui escribiendo, ya no me interesa ser un experto en nada. Lo que me gusta de escribir, es una vocación que no te hace experto, pero es constantemente curiosa, en cualquier ámbito.

La política actual, en su país y fuera, ¿le interesa como asunto literario?Quizás, lo de las armas atómicas ha sido uno de los pocos movimientos de conciencia política que se han dado. Generó un pensamiento que fue más allá de lo esperable. De todo eso, nos habíamos olvidado, seguimos en ella, y los arsenales están llenos de bombas atómicas y cuando se dan situaciones como la invasión de Ucrania, esos fantasmas vuelven. Vuelven de forma muy viscosa. La bomba atómica tenía que ser una garantía de paz futura y puede que lo haya sido, pero en realidad, es una garantía de agresión.

Giordano era físico teórico antes de lanzarse a la escritura. CEDIDA

¿Ucrania en forma de novela es algo que le ronda por la cabeza?He escrito dos reportajes largos sobre esta guerra y estuve en Ucrania en julio. Pero, por el momento, todavía estoy apegado al plano de la realidad de lo que está pasando, y en cualquier modo, será el corazón de lo que voy a escribir, como lo fue Tasmania. Lo mismo pasará con Ucrania, eso no significa que quien escriba no tenga que seguir volviendo.

¿Y Lampedusa? Es ahora mismo el corazón herido de Italia.Es muy difícil escribir sobre eso. La migración es sobre todo la que vivimos de África a Europa, es una de las cosas de las que todos deberíamos escribir, y creo que es de las más difíciles de poder escribir. Reflexiono mucho sobre ello, pero, de momento, no tengo una clave que me conozca. Estoy muy contento cuando otra gente encuentra la manera de hacerlo.

Me gusta el escritor Javier Cercas porque ha roto las barreras entre escribir de memoria, de historia... él lo hace desde hace tiempo

Hablando de otros profesionales de la escritura, ¿sigue usted a alguno español?Yo creo que cada año encuentro muchísimos escritores que aportan algo de nuevo en continuación y al mismo tiempo busco alguien que me dé algo. Un autor que es bastante cercano es Javier Cercas, porque la ruptura de barreras entre maneras de escribir, memoria, historias, él lo hace desde hace mucho tiempo. Mi centro se ha movido mucho de EEUU a Europa, como lector. Hay mucha escritura interesante en Europa, Cărtărescu, Edouard Louis... En general, los escritores que saben expresar una total libertad en su estilo, en las definiciones, en salir de allí. Debo decir que esta libertad, en este momento, la encuentro más en Europa.