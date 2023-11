José Antonio Rovira: "Revisaremos los libros de texto; las aulas no están para hacer política"

Nacido en Sant Vicent del Raspeig (Alicante) en 1962, José Antonio Rovira es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor titular en la Universidad de Alicante. Ha sido diputado en Les Corts, concejal del Ayuntamiento de Alicante, director general de Personal en la Conselleria de Educación y gerente de Personal en la Diputación Provincial. Persona de la máxima confianza del presidente Carlos Mazón, asumió tras el cambio de gobierno la cartera de Educación, Universidades y Empleo, la segunda con mayor presupuesto de la Generalitat.

El curso empezó con problemas en el transporte escolar . ¿Cómo ha evolucionado la situación?Parece que ya está normalizada. Esto fue una adjudicación que hizo el Botànic de uno de los seis lotes a Monbus, que tuvo problemas de personal y de autobuses. A mí me enfadó mucho porque también afectó a centros de educación especial en algún caso puntual y con la educación especial no se puede jugar.

¿En qué consiste su idea de "sacar la ideología de las aulas"?Por ejemplo, haremos una revisión de todos los libros de texto. De toda ideología. No se trata de sustituir la que ha impuesto el Botànic por la mía, sino de sacar la ideología.

¿Qué tipo de contenidos entrarían en ese supuesto?Hay muchos, hay noticias constantes. El otro día leía un libro de texto de Cataluña que hablaba del antiguo Reino de Cataluña, que no ha existido nunca. O si nos llegan denuncias de algunos docentes que estén hablando de política en las aulas. Las aulas no están para hablar de política ni para hacer política.

¿Afectará la revisión de criterios lingüísticos que trasladó a la Acadèmia Valenciana de la Llengua al estándar que se utiliza en la educación?Debería. Había una normativa del valenciano que el Botànic cambió, lo catalanizó un poco. No olvidemos que la política lingüística la dirigía Compromís. Nosotros queremos valencianizar, que sea otra vez valenciano, nada más.

¿Tienen respuesta de la AVL sobre el uso en la Generalitat?No. Tuvimos una reunión muy cordial en la que explicamos que queríamos dar un rango de normalidad al valenciano que se habla en la calle, y eso suponía ampliar en algunos casos algunas palabras para que se acepten. Ahora lo estarán estudiando y habrá reuniones a nivel técnico en las que yo no estaré.

¿Cómo se ha encontrado la Conselleria?En términos generales está bien, pero nos hemos encontrado muchas cosas que no esperábamos. Por ejemplo, estos señores presupuestaban 300 millones cada año en el Plan Edificant y se gastaban 100. También nos hemos encontrado un acuerdo de incremento de plantillas sin ningún informe de intervención y otro de 65 millones para incluir una serie de centros que no estaban en Edificant. Y, casualmente, todos los ayuntamientos menos uno gobernados por el PSOE y Compromís.

¿La modificación de la Ley de Plurilingüismo consistirá en una vuelta al sistema de líneas?Estamos estudiando esta cuestión. La política educativa en general no puede girar solo en torno al valenciano o a su imposición como en los últimos ocho años. El valenciano es muy importante, es bueno el conocimiento de nuestra lengua cooficial, incluso en zonas castellanas, pero no puede ser el eje central.

Implementar un modelo u otro tendrá implicaciones presupuestarias.La idea es la libertad de elección de tu lengua base, que puede ser el valenciano, pero eso no quita que debas conocer bien y tengas una parte en castellano, o puede ser el castellano y conozcas bien y tengas una parte en valenciano.

¿También entraría el inglés?Indudablemente tiene que entrar, pero no es lengua cooficial. Otra cosa es que se pueda hacer en un centro un proyecto experimental. Pero extenderlo como vehicular a corto plazo no es realista.

¿Lo ve factible?Vamos ahora a constituir la mesa de 0-3 con todos los sectores afectados. De 0 a 1 no hay excesiva demanda por los permisos de maternidad y paternidad, el 2-3 está bastante cubierto y en el 1-2 es donde tenemos el agujero y donde más esfuerzo hay que hacer.

¿Cómo lo harán?El objetivo es pagar directamente a los centros, como se hace ahora, que cubra el 100%. Si esto se implantará en un año o en dos, o poco a poco, no se lo puedo decir.

¿Seguirán los bancos de libros?Todo esto continúa por ahora. Tengo un planteamiento y es que, si algo funciona, lo mejor es no cambiarlo, y si algo no funciona es cuando hay que tomar medidas para mejorarlo. Yo no tengo taras ideológicas como tenía el anterior Gobierno en muchos asuntos.