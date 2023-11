Podemos pide a sus bases luz verde para apoyar la investidura de Sánchez pero avisa: "Le votaron para algo más que la amnistía"

Podemos celebrará entre este sábado y el próximo martes una consulta entre su militancia para determinar su posición en la sesión de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que con toda probabilidad se celebrará la próxima semana. La secretaria general morada, Ione Belarra, pidió este viernes el voto favorable a esa investidura, si bien lo hizo en un un discurso enormemente crítico con el PSOE, del que dijo que "se equivoca despreciando" la presencia del "motor Podemos" en el Gobierno y al que avisó de que "la gente les votó para hacer algo más que amnistías, por necesarias que sean".

Belarra anuncio la puesta en marcha de esta consulta en una comparecencia sin preguntas en la que cargó contra los socialistas asegurando que están "determinados a conformar un Gobierno en el que solo manden ellos". "Prácticamente ninguna de las peticiones de Podemos ha sido atendida", y "en todo este tiempo el PSOE ha sido completamente incapaz de algo tan básico como contestar a las cinco propuestas que les hemos enviado para formar un Gobierno que se tome en serio la próxima legislatura", se quejó la líder morada, que insistió en que los socialistas han "decidido comenzar esta legislatura con muy mal pie" excluyendo a Podemos del futuro Ejecutivo.

En realidad, aún no está confirmado que los morados no vayan a mantener a ninguno de sus ministros en el próximo gabinete de Sánchez, pero Belarra lo dio por hecho durante todo su discurso. "Necesitamos más altura de miras, que todos los partidos del bloque democrático entiendan que nos jugamos muchísimo y que todos somos necesarios, especialmente el motor Podemos, que es quien aporta valentía y la capacidad de transformación necesarias", espetó en este sentido la líder del partido morado, que sin embargo afirmó que en su "opinión, y pese a todo, el voto en la investidura tiene que ser sí para respetar el mandato de la ciudadanía progresista".

La consulta que celebrará Podemos entre sus bases se limitará a preguntar si los cinco diputados morados deben "apoyar la investidura de Pedro Sánchez". El partido no preguntará a sus afiliados por su opinión sobre el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar, ya que Podemos no se siente concernido por dicho pacto al no haber participado directamente en las negociaciones, a pesar de que sí lo hizo la líder de la coalición en la que están incluidos, Yolanda Díaz. De hecho, Belarra insistió en que la decisión será "exclusivamente" sobre si apoyar o no a Sánchez, lo que significa que, durante la legislatura, Podemos negociará su voto por separado a cada decreto, ley o iniciativa que presente el Gobierno.

