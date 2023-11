Podemos culmina su alejamiento de Yolanda Díaz y avisa a Sumar y PSOE: no tienen sus votos asegurados más allá de la investidura

Si aún quedaba algún puente que unía a Podemos y Sumar más allá de lo estrictamente organizativo, este sábado voló por los aires. Los morados han aprobado definitivamente su nueva hoja de ruta política con el apoyo de sus bases, y tanto el acto público con el que se escenificó el inicio de este nuevo camino para Podemos como el propio contenido del documento aprobado dejan muy claro que la ruptura ya no tiene vuelta atrás. Los morados se mantendrán en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, pero no tienen ninguna intención de volver a concurrir con Yolanda Díaz a las elecciones salvo en circunstancias muy tasadas, y, además, han dejado muy claro que no piensan respetar la disciplina de voto que ella marque durante la legislatura si no la comparten.

Podemos quiso que el mitin de este sábado, convocado para finiquitar la conferencia política que ha tenido lugar estos dos últimos meses con reuniones con los militantes por todo el territorio, simbolizara una "vuelta a empezar", en palabras del diputado Javier Sánchez. El acto fue un evento de elogio de un partido sin el cual, según aseguró Sánchez Serna, "no hay transformación" posible. Y, de manera implícita y también expresa, la dirección morada identificó a Sumar con la "izquierda histórica" que no ha conseguido nunca llegar tan lejos como Podemos o, incluso, con una organización "servil" y cómoda para el "régimen".

Esas palabras reflejaban el estado de ánimo de un auditorio en el que se pudieron escuchar desde el inicio del acto gritos en contra de Díaz. Pero la ruptura de Podemos con Sumar no son solo palabras: el documento político aprobado este sábado deja claro que los morados entienden que su "autonomía" no les obliga a respetar la disciplina de voto que establezca Díaz en el Congreso, como líder de la coalición en la que Podemos se presentó a las elecciones. "Los votos de los y las representantes de Podemos en las instituciones se deben negociar y nunca se regalan, y plantearán propuestas más allá de sus responsabilidades de Gobierno concretas", señala el texto.

La traducción de esa idea al reparto de fuerzas que existe ahora mismo en el Congreso es clara: Podemos no va a torpedear la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero si este Ejecutivo de PSOE y Sumar obtiene los votos suficientes como para ponerse en marcha, no contará con el apoyo fijo e inamovible de los morados. Podemos ya llevaba meses deslizando que piensa llevar su "autonomía" hasta el último término, y ahora ha dejado por escrito que su apoyo a cada ley, decreto o iniciativa parlamentaria que lleve a la Cámara Baja el Gobierno tendrá que negociarse con ellos de manera separada a Sumar.

El partido, además, entiende que para hacerse fuerte frente a Sánchez y Díaz debe acercarse a las formaciones de izquierda independentista, con quienes en la pasada legislatura ya hizo piña en muchas ocasiones para presionar al PSOE. De ahí que el documento aprobado este sábado señale que Podemos "seguirá cuidando sus alianzas con el resto de fuerzas del bloque democrático con el objetivo de impulsar transformaciones valientes y ambiciosas, siempre desde su autonomía". El objetivo, apunta el texto, es "maximizar" la "capacidad de cambio desde las instituciones".

"Sin ruido, una coalición es retroceso"

El texto aprobado este sábado también deja negro sobre blanco que Podemos no piensa someterse a la estrategia discursiva de Yolanda Díaz, que considera que presionar al PSOE en los medios de comunicación para tratar de arrastrarlo hacia la izquierda es contraproducente. "No debemos renunciar a alzar la voz ni a concretar un proyecto transformador y autónomo con capacidad para liderar sin doblegarse ni perder nuestra autonomía frente a otras formaciones", señala la hoja de ruta. Y otro párrafo es aún más claro al reivindicar "el ruido", tan denostado por Díaz pero que para Podemos "significa no callar ante las injusticias y levantar la voz con el objetivo de lograr los avances que necesita nuestro país".

Los morados, además, también contradicen a Díaz al asegurar en su documento que la batalla mediática es la única manera de evitar que la izquierda alternativa sea subyugada por el PSOE. "Sin ruido, un Gobierno de coalición es retroceso y asimilación de la fuerza más transformadora a la más conservadora", sostiene Podemos. Los morados admiten que "gobernar en coalición, especialmente en los momentos en los que toque ser la fuerza minoritaria, implica en ocasiones que las transformaciones no llegan tan lejos o tan rápido como querríamos", pero también avisan de que "para apoyar o formar parte de cualquier gobierno de coalición en el futuro debe incorporarse una parte sustancial del programa de Podemos".

El documento aprobado este sábado reivindica, asimismo, una regla que Podemos tiene aprobada prácticamente desde su fundación en 2014: la prohibición de la doble militancia. "Podemos respeta a las demás fuerzas políticas y a las personas que militan en ellas. Precisamente por ello, en Podemos no existe la doble militancia en ningún caso", establece la nueva hoja de ruta política.

Recordar tan taxativamente una norma ya presente en los estatutos en un documento político que, en principio, no tiene que ver con la estructura organizativa de Podemos tiene un significado muy claro: los dirigentes morados que actualmente tienen cargos en Sumar deben elegir uno de los dos partidos. Tras la reciente salida de Podemos de Alejandra Jacinto, que durante la campaña electoral de julio fue portavoz de vivienda de Sumar, a quien señala el texto es al secretario de Economía, Nacho Álvarez, que se ha destacado en los últimos meses como el jefe del equipo económico de Sumar mientras mantiene su puesto en la ejecutiva morada.