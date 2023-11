Sumar eleva el tono contra la judicatura y la acusa de formar un "partido judicial" para intentar torpedear la investidura de Sánchez

Las maniobras judiciales de los últimos días contra la eventual ley de amnistía han hecho saltar todas las alarmas en Sumar. La coalición liderada por Yolanda Díaz, habitualmente muy comedida en sus declaraciones públicas, cargó este martes contra lo que llamó "el partido judicial", un colectivo en el que Sumar incluye a buena parte de la cúpula de la judicatura. Y no solo eso, sino que acusó a estas altas instancias de la justicia de "actitud sediciosa" y las acusó de ser responsables de "una operación para impedir un gobierno con mayoría parlamentaria democrática".

El cambio de tono de Sumar se produce después de que la semana haya comenzado con la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de una declaración institucional en la que se alerta de la "degradación, cuando no abolición, del Estado de Derecho" si se aprueba una amnistía, pese a que la propuesta legal aún ni siquiera se ha hecho pública. Además de eso, el juez Manuel García Castellón decidió también este lunes investigar a Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira, por un supuesto delito de terrorismo durante la protesta del colectivo Tsunami Democràtic que bloqueó el aeropuerto de El Prat en 2019.

Sumar ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace cinco años, opine sobre una iniciativa que ni siquiera se ha presentado aún. Y la coalición también ha condenado las concentraciones multitudinarias que se celebraron este lunes y martes frente a varias sedes del PSOE, incluida la central de la calle Ferraz de Madrid que tuvo que ser disuelta por la Policía tras el intento de un grupo de manifestantes de romper el cordón policial.

"Lo que estamos viendo con el acoso a las sedes del PSOE es propio de somatenes ultraderechistas", y "está claro que la derecha española está intentando incendiar la sociedad porque no acepta la realidad: que no hay mayoría para que pueda gobernar en España", denunció este martes el portavoz de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago. "A todo esto le añadimos la actitud de ese partido judicial, que es escandalosa", criticó además Santiago, que aseguró que el CGPJ, con su comunicado, está intentando "sentar doctrina sobre que no es democrático que gobierne alguien diferente al PP".

"El CGPJ, con su mandato vencido hace cinco años, incumple sistemáticamente la Constitución y, sin tener competencias para ello, emite acuerdos sobre un anteproyecto de ley ¡que no existe!", censuró el diputado de Sumar, que reprochó que el órgano de gobierno de los jueces, en lugar de mantener su neutralidad política, se dedique a "criticar al presidente del Gobierno en funciones" por escrito. "Es absolutamente inaceptable lo que está pasando", espetó Santiago, que aseguró que los responsables de estos movimientos "son los mismos que, a lo largo de la historia de España, cada vez que han visto amenazado su poder, no han dudado en acabar con la democracia".

El diputado de Sumar, que también es secretario general del PCE, aludió a además a otro movimiento de los tribunales de los últimos días que, a su juicio, es una buena muestra de la existencia de un "partido judicial" que trata de torpedear la investidura de Pedro Sánchez: la decisión de un juzgado de primera instancia de Madrid de estudiar la semana que viene la petición de un particular de tomar medidas cautelares para paralizar la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso cuando se presente. Santiago aseguró que ese juzgado de instrucción "ni siquiera tiene competencias" para tomar esta decisión, y afirmó que lo único que pretende es "prohibir al poder legislativo que haga su trabajo".

Santiago no fue el único dirigente de Sumar que elevó el tono contra la cúpula judicial tras las decisiones de los últimos días. El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de la coalición, Gerardo Pisarello, denunció este martes que "las derechas de este país intentan ganar con jueces afines y con algaradas organizadas de los barrios ricos lo que no ganan en las urnas", mientras la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Sumar, Aina Vidal, sostuvo que "la derecha sigue utilizando a la justicia y los altos tribunales para torpedear la investidura y socavar la democracia" e incluso acusó a las formaciones conservadoras de instigar "a una rebelión para impedir la investidura" de Pedro Sánchez.

La rebaja de mayorías para elegir el CGPJ

En respuesta a estos movimientos de los últimos días, Sumar ha recuperado una antigua propuesta de Podemos para rebajar las mayorías reforzadas de las Cortes Generales que, actualmente, son necesarias para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Actualmente, tanto en el Congreso como en el Senado los vocales deben recibir al menos tres quintos de los votos para ser designados para el órgano de gobierno de los jueces, pero Unidas Podemos planteaba durante la pasada legislatura que pudieran ser escogidos por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos de las cámaras.

En la práctica, esa nueva normativa supondría dejar al PP sin capacidad de seguir bloqueando la renovación del CGPJ, puesto que el PSOE y Sumar junto al resto de sus socios independentistas y nacionalistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG) sumarían más de la mitad de los votos del Congreso y, por tanto, podrían elegir a los vocales del órgano que corresponde escoger a la Cámara Baja. Inicialmente, el PSOE abrazó esa iniciativa para intentar forzar al PP a renovar el CGPJ, pero en abril de 2021 renunció a reformar la norma tras las críticas de la oposición y asociaciones judiciales y los recelos que había suscitado en Bruselas.

Sumar no ha registrado aún texto alguno en el Congreso para reactivar esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero, este martes, la portavoz adjunta Vidal aseguró que ya se han "agotado todas las vías de reforma" que pasan por reducir competencias al CGPJ cuando su mandato está caducado y se mostró proclive a estudiar la reducción de las mayorías para elegir a los nuevos vocales. "El PSOE debe entender la importancia de conseguir una renovación que permita que se refleje la pluralidad de nuestro país, porque el CGPJ lleva cinco años fosilizado y bloqueado, eso es antidemocrático, anticonstitucional y ahora está amenazando nuestra democracia", sostuvo.