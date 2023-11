El embrujo de Sevilla

No puedo dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a una de las ciudades más bonitas de España, y también más enriquecedoras a nivel cultural del planeta. El motivo, un artículo de opinión del diario británico Daily Mail donde catalogan este lugar como muy turístico, un poco vulgar y donde destacan que no está fuera de lo común. Su autor es un escocés especializado en cultura popular que recomienda no visitar la capital hispalense. Al ser una opinión, no cabe hacer otra cosa más que respetarla. Ahora bien, no la comparto. Se nota que verdaderamente no conoce Sevilla.

Lo cierto es que el problema turístico es una realidad a la que se enfrentan muchísimas ciudades del mundo. Cuanto más grande, bonito o mágico sea el lugar; más masificado estará. Somos más de 8.000 millones de personas en una tierra globalizado donde cualquier destino está al alcance de unas horas de avión. Habrá que aceptarlo y legislar en función de la demanda. Ahora bien, no se puede menospreciar en público por simple gusto personal.

Sevilla es la Torre del Oro, la Feria, la Giralda, la Plaza de España o el Parque María Luisa. También es el Betis, el Sevilla, Triana, Los del Río o María Jiménez. Pero si alguien quiere vivir la ciudad, impregnarse de sus encantos más profundos quizá no deba perder de vista las croquetas que sirven en la antigua Casa Ovidio, probar el paloduz de la puerta de Zara de La Campana, comprar lotería en el Gato Negro, saber que los viernes es el día de acercarse al Gran Poder o los lunes a San Pancracio, que en La fresquita como buen lugar de cofrades es Semana Santa todo el año o que en la Calle Tetuán huele a adobo del Blanco Cerrillo. En fin, cosas que hacen disfrutar de esa maravilla de Andalucía un poco más de lo habitual. Merece la pena visitarla, y también atiborrarse a montaditos de pringá. Porque como ya cantaba Miguel Bosé, la pasión de Sevilla te enamorará y te embrujará.