Ya lo decía Carl Sagan: "Si estamos solos en el universo, sería un horrible espacio malgastado". Pero de ahí a que la vida extraterrestre haya llegado ya a La Tierra hay, nunca mejor dicho, un mundo. Aun así hay personas que están plenamente convencidas de que han tenido experiencias en las que han intervenido los alienígenas porque, de otra forma, no pueden explicarlas.

Entre ese grupo de elegidos se encuentran, cómo no, varias celebrities, que nada tienen que ver con que hayan trabajado o no en películas, series o videoclips en los que intervenían seres de otro planeta. Por supuesto, no cuentan faranduleros del esoterismo, puesto que para los que repasamos no les va el sueldo en dichas visiones y vivencias.

Repasamos aquí una lista de famosos y famosas que aseguran haber haber tenido alguna experiencia con extraterrestres.

Goldie Hawn

Aunque no dijo con exactitud cuándo se produjo, la acriz Goldie Hawn sí detalló el lugar: echándose una siesta en el coche de un amigo tras un ensayo. Fue entonces cuando de repente escuchó un "sonido agudo", y miró por la ventana...

"Vi dos o tres cabezas de forma triangular. Eran de color plateado, con un corte en lugar de boca, una naricita diminuta y sin orejas. Me señalaban dentro del coche como si estuvieran hablando de mí, como si fuese su tema de convesación. No sabía si aquello era real o no. Y finalmente, salí despedida de ello [esa visión]. Fue como salir de un campo de fuerza. Y, claro está, me volví a mirar a mis hijos y les dije: 'Oh, Dios mío. Creo que he hecho contacto con el espacio exterior'", relató en un podcast.

Durante los siguientes años, la ganadora del Oscar estuvo investigando su experiencia y contactó con un experto que le ayudó a recordar que aquellos seres llegaron a tocarle la cara y que aquello fue "el sentimiento más bondadoso y lleno de amor y luz" de su vida. Si bien admite que "nunca sabrá" exactamente qué pasó, dice que "le gusta pensar que fue así".

Matt Bellamy

El vocalista y líder de la banda de música Muse, Matt Bellamy, siempre ha creído que tuvo un encuentro extraterrestre en mitad de la campiña inglesa. Ourrió mientras conducía de camino a casa tras una jornada de grabación en el estudio hasta altas horas de la noche. De repente, vio "una luz intermitente en mitad del bosque" y ya no recuerda nada más.

"Era [una luz] realmente inusual a esa hora de la noche, porque era algo así como la una de la madrugada. Sin embargo, recuerdo que después de aquello me desperté en casa y hasta el día de hoy jamás he recordado nada del viaje deesde allí a mi casa!", afirmó en una emisora de radio.

Por si acaso, ha admitido que también pudo deberse a algo que había fumado, si bien prefiere no descartar la opción de los alienígenas.

Demi Lovato

Quizá el caso más conocido, puesto que llegó a hacer una serie documental sobre su búsqueda de vida extraterrestre. Porque según la artista ella no ha tenido un único contacto con los seres del espacio exterior, sino varios, ya que los extraterrestres son "ángeles" que la protegen de ella misma.

Pero no solo eso. Para empezar, porque Demi Lovato ha vivido desde una experiencia en la que tres seres aparecieron en su habitación en medio de la noche. "Me dijeron: '¿Quieres ver tu planeta?'. Yo estaba como: '¡Joder, sí! ¡Vamos!'. Así que salí corriendo de mi habitación y estaba flotando sobre La Tierra. Y luego, de repente, me dijeron: '¿Quieres ver nuestro planeta?' Y luego me acerqué a ese planeta rosa y morado que nunca había visto", detalló.

Pero además, porque abogó porque sus seguidores se bajaran una aplicación para encontrar vida alienígena después de otros contactos que ha tenido desde el famoso Parque Nacional Joshua Tree, de los cuales ella aportó lo que en su teoría eran "evidencias" de su encuentro con aliens.

Bueno, con aliens no, porque según Lovato, el término "aliens" es "ofensivo" para aquellos que ella prefiere llamar "ETs". Hoy por hoy, ya ha borrado todas las publicaciones que hizo sobre el asunto de los extraterrestres.

Kesha

La cantante Kesha cree de una manera tan absoluta su encuentro con un OVNI que este le acabó inspirando su álbum Rainbow de 2017. En especial, una canción llamada Spaceship [Nave espacial]. Según recordó, estaba también en el Parque Nacional Joshua Tree de California cuando vio un grupo de ovnis en el cielo.

"Miro hacia el cielo y hay un montón de naves espaciales. Lo juro por Dios, había entre cinco y siete, y no sé por qué no intenté tomarles una foto. Simplemente me quedé mirando. Estaba sentada sobre una roca y pensé: '¿Qué diablos es eso?'. Y mientras trataba de explicármelo, se esfumaron. Y luego, como regresaron, pensé: 'Esos son malditos extraterrestres'. ¡Eran naves espaciales!", explicó.

Dan Aykroyd

Es bastante curioso que sea Dan Aykroyd, actor famoso por haber interpretado a uno de los protagonistas de Los cazafantasmas, una de las celebrities más involucradas promover e investigar la existencia de vida extraterrestre a lo largo de su carrera.

De hecho, tras el año 2015, en el que afirmó haber visto cuatro "construcciones aéreas", incluyendo una que se encontraba justo encima de él, ha hablado públicamente sobre la creencia de que varias especies han visitado la Tierra y que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos tienen conocimiento de ello, pero que no lo pueden dar a conocer porque provocaría una crisis entre la población.

Miley Cyrus

"La mejor manera de describirlo es como un quitanieves volador". Así definió Miley Cyrus el OVNI que ella y un amigo vieron mientras conducían por un lugar indeterminado de California. "Brillaba de color amarillo. Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de coches más en la carretera y ellos también se detuvieron a mirarlo, así que creo que lo que vi fue real", añadió para la revista Interview.

"Estuve en shock durante cinco días. Me dejó jodida. La verdad es que no podía mirar el cielo de la misma manera. Pensé que podrían regresar... Pero no me sentía amenazada en absoluto", añadió, así como que hizo contacto visual con uno de los extraterrestres: "Lo que realmente me dejó temblando fue mirar a los ojos de algo que no podía entender del todo".

Khloé Kardashian

Un caso sencillo. Khloé Kardashian tuvo la oportunidad de mirar unas luces extrañas y un objeto volador no identificado que sobrevolaba California hace unos años. Como varios personas atestiguaron haber visto exactamente lo mismo, la empresaria e influencer sostiene desde entonces que existe vida en otros planetas y que nos han visitado.

Robbie Williams

Para empezar, Robbie Williams aclaró que estaba completamente sobrio cuando ocurrió su encuentro con alienígenas, añadiendo además que él estuvo a poca distancia del OVNI en cuestión. "He visto algunas cosas extrañas y he experimentado fenómenos que no puedo explicar. Llegué a ver uno justo encima de mí y si hubiera tenido una pelota de tenis podría haberle dado con ella", declaró.

El cantante se interesó bastante por el tema. Y quizá oculta más información, porque un investigador de ovnis aseguró en 2020 que conoció a Robbie Williams en una nave extraterrestre tras ser abducido.

Camila Cabello

No quiere que sus fans piensen igual que ella, pero Camila Cabello tuvo una experiencia en Sudamérica mientras hacía senderismo en unas vacaciones familiares que le han hecho creer en la vida extaterrestre en nuestro planeta.

"No soy muy aficionada a lo extraterrestre. Tengo una mente más escéptica", dijo en el programa de Jimmy Fallon la cantante, que sin embargo, enseñó un vídeo que había grabado con su padre en el que se ve un objeto volador no identificado sobre sus cabezas. "Ni es un pájaro ni es una cosa del teléfono. Creo que los extraterrestres confiaron en mí para capturar ese momento", agregó.