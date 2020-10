Demi Lovato afirma que tiene contacto con extraterrestres y aporta sus "evidencias"

Decía el astrofísico y divulgador Carl Sagan que si no hay vida extraterrestre en todo el Universo, lo único que esto significaría es que hay una total pérdida de espacio. De hecho, recientemente ha salido a la luz la posibilidad de que esta nueva forma de vida esté más cerca de lo que creemos, en el planeta Venus, gracias a que en sus nubes hay importantes niveles de fosfina. Pero todo esto a Demi Lovato le parece poco, porque la cantante ha asegura que no solo hay vida en otras galaxias sino que ella ya ha entrado en contacto.

La cantante de 28 años ha dejado a sus seguidores ojipláticos con una de sus últimas publicaciones en Instagram, donde acumula algo más de 93 millones de seguidores en todo el mundo, en la que explica que cómo ella misma ha podido ver a los OVNIs.

Estas evidencias que ella adjunta en el post las ha captado desde el famoso Parque Nacional Joshua Tree, en el estado de California, donde la también actriz de Camp Rock se ha retirado a meditar después de todas estas semanas en el foco mediático desde que rompiese su compromiso matrimonial con Max Ehrich y comenzasen una serie de noticias a cada cual más estrambótica hasta llegar a la posibilidad de un juicio.

"Los últimos días los he pasado en Joshua Tree con un pequeño grupo de mis seres queridos y con el doctor Steven Greer y su equipo de CE5", comienza su publicación la artista. Hay que decir que Steven Greer es un conocido ufólogo; es decir, uno de tantos que dicen haber tenido contacto con extraterrestres y que organiza charlas y fundaciones para explicar cómo hay información presuntamente suprimida para el vulgo.

"Durante los últimos dos meses, he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a pocos metros de mí", continuaba una Lovato entregadísima a la causa.

"Este planeta está en un muy mal camino autodestructivo, pero nosotros podemos cambiar todo eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos tóxicos que están liquidando nuestro planeta", ha afirmado sin tapujos la cantante.

"Estas son solo algunas de las pruebas desde debajo de las estrellas en el cielo del desierto que ya no puedo ignorar y debo compartir de inmediato", decía ella sobre las imágenes que adjuntaba antes de instar a sus followers a descargarse la aplicación que enseña "los protocolos para conectarte a formas de vida más allá de nuestro planeta".

Pero a veces el 5G de la galaxia Andrómeda o del sistema Alfa Centauri le fallan y hay que volverlo a intentar. Y la artista lo explica en su post scriptum: "Si no sucede en el primer intento, sigue intentándolo, ¡a mí me llevó varias sesiones alcanzar un nivel de meditación lo suficientemente profundo como para hacer contacto!) Feliz comunicación".