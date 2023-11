Russell Crowe, Meghan Markle o Kim Kardashian: 'celebrities' que fueron bautizadas de adultas

Para aquellas personas religiosas, el bautizo es un momento muy importante en la vida. Muchas de ellas, sin embargo, no lo recuerdan, dado que suele realizarse debido a sus padres, quienes profesan alguna fe que requiera de tal sacramento y deciden que recién nacidos entren en el mismo camino espiritual que ellos tomaron.

Eso sí, hay ocasiones en que los padres permiten que sean sus hijos e hijas quienes toman su elección mucho más adelante en sus vidas o, sencillamente, la religión no es un eje en sus vidas y prefieren que, de ser su hijo o hija religioso, que lo descubra cuando tenga mayor conciencia de lo que significa.

Otras veces, quizá, la persona encuentra la religión que mejor se adecúa a sus creencias una vez son adultas y es entonces cuando deciden dar el paso. También hay quienes simplemente quieren recordarse o retornar al camino de la fe. Las celebrities no son una excepción y aquí hay una serie de personalidades famosas que decidieron ser bautizadas una vez habían cumplido la mayoría de edad.

Kim Kardashian

El bautizo de Kim Kardashian tuvo lugar en un viaje que realizó con toda su familia a Armenia en 2019. El apellido Kardashian, de hecho, es de origen armenio, por lo que tenía un significado especial tanto para ella como para tres de sus hijos el ser bautizados en la Catedral de Etchmiadzin.

Eso sí, quien estaba presente pero no recibió el sacramento fue su primogénita, North, dado que ella había sido bautizada previamente en una iglesia apostólica armenia del siglo XII en Jerusalén.

"Gracias Armenia por un viaje tan memorable. Qué bendición haber sido bautizada junto con mis hijos en la Sede Madre de Santa Etchmiadzin, la catedral principal de Armenia, a la que en ocasiones se conoce como el Vaticano de la Iglesia Apostólica Armenia y que fue construida en el año 303 d.C.", escribió la empresaria e influencer en su Instagram.

Russell Crowe

Fue fruto de la paternidad. Cuando Russell Crowe le dio la bienvenida a su hijo Tennyson Spencer en el año 2006 decidió que quería ser bautizado junto a él y que el recibimiento del agua bendita tendría lugar en una capilla que él tenía dentro de su rancho australiano. El bautizo tuvo lugar un año después.

El intérprete de películas como Gladiator o Master & Commander explicó que cuando era niño no había sido bautizado porque sus padres prefirieron que él tomara su propia decisión y, según creían, ese momento finalmente había llegado: "Mi madre y mi padre decidieron dejarnos a mi hermano y a mí tomar nuestras propias decisiones acerca de Dios cuando llegáramos a la edad adecuada. Y hace poco comencé a pensar: 'Si creo que es importante bautizar a mis hijos, ¿por qué no estoy bautizado yo?'".

Justin y Hailey Bieber

Por un lado, Justin Bieber ha sido bautizado de adulto en dos ocasiones. La primera , en 2014, a los 20 años, cuando hizo que un buen amigo suyo, el pastor Carl Lentz, organizara un bautismo de último hora en mitad de una celebración. Fue en la bañera en la casa del exjugador de la NBA Tyson Chandler.

La segunda ocasión, en 2020, junto a su esposa, Hailey Bieber, y en un lago. Fueron bautizados en una ceremonia religiosa y tomados de la mano bajo el ministerio del pastor Judah Smith. Justin lo definió como uno de los momentos "más especiales" de su vida por "mostrar públicamente nuestro amor y fe en Jesús frente a sus "amigos y familiares".

Demi Lovato

Demi Lovato se bautizó en el lugar en el que creen que también lo hizo Jesucristo, el río Jordán. Ocurrió durante un viaje que hizo a Israel en 2019, compartiendo más tarde con sus seguidores la experiencia, ya que, explicó, había crecido en un hogar cristiano pero teniendo antepasados judíos.

"Hay algo absolutamente mágico en Israel. Nunca había sentido tal sensación de conexión con Dios. Me lo he estado perdiendo durante años. La espiritualidad es muy importante para mí. Y ser bautizada en el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado, me ha hecho sentir más renovada que nunca en mi vida", escribió Demi en una publicación de Instagram que ahora está eliminada.

Esto se debió a que más tarde fue criticada por utilizar el post para hacer publicidad, algo que no sentó muy bien a sus seguidores y por lo que tuvo que pedir perdón.

Meghan Markle

Algo tienen en común Meghan Markle y Demi Lovato: el río Jordán. Sin embargo, en el caso de la duquesa de Sussex no hubo de ir a Israel, sino que la familia real británica se la llevó a Reino Unido. Dos meses antes de su boda con el príncipe Harry, la exactriz fue bautizada en una ceremonia privada de menos de una hora oficiada por el arzobispo de Canterbury en la Capilla Real.

Lo curioso es que ni siquiera hace falta estar bautizado paracasarse por la Iglesia Anglicana, si bien la noticia fue bastante extendida, dado que se sabía que Meghan había sido criada como cristiana. Al bautismo siguió inmediatamente otra ceremonia: la de su confirmación, también oficiada por el arzobispo Justin Welby.