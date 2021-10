Demi Lovato pide dejar de usar el término 'aliens' porque es ofensivo

Fue justo hace un año cuando Demi Lovato aseguró no solo que había tenido contacto con extraterrestres, sino que aportaba sus "evidencias" del encuentro. Quizá por ello sabe que a los seres de otros planetas no les gusta el término con el que en La Tierra nos referimos a ellos y ha afirmado que es ofensivo utilizar la palabra "aliens' para referirnos a los extraterrestres.

La actriz y cantante de 29 años, que ya ha criticado en más de una ocasión el lenguaje (aunque con temas de mayor actualidad, como al declararse no binaria y pedir que no se utilicen los pronombres femenino ni masculino al referirse a su persona), cree que debería desaparecer de cualquier idioma el vocablo "alienígena".

Para alguien que ha triunfado con éxitos como Sorry Not Sorry u Ok Not To Be Ok, y que cuenta con 117 millones de followers solo en Instagram, el término es erróneo y no hay justificación posible para su uso, como ha dejado claro en una conversación con el canal independiente PedestrianTV.

"Creo que debemos dejar de llamarles aliens porque dicha expresión es despectiva en todos y cada uno de sus usos. ¡Por eso prefiero llamarles ETs! Sí, esa es una de las conclusiones que he sacado de la información que tengo", ha explicado Lovato.

En su acepción original, 'alien' es una palabra que no designaba per se a los extraterrestres, sino a todo aquel individuo, elemento o práctica que, en una sociedad en particular, resulte extraña o desconocida. Es decir, que en su definición primigenia se refería a otras culturas y pueblos, por lo usual entendidos como una amenaza, que desagradaban las ideas imperantes en un conjunto de personas o, directamente, bárbaros.

Demi Lovato opina que, precisamente por ello, a estas alturas tendríamos que desechar el término, afrontando la ciudadanía al completo esta realidad con menos prejuicios y más bondad, sobre todo con las miras puestas en una futura toma de contacto con habitantes de otros rincones del cosmos, dado que estos no nos harán daño: "La verdad es que creo que, si hubiera algo ahí fuera que quisiera hacernos eso, ya habría ocurrido".

La intérprete está actualmente protagonizando una serie documental para el canal Peacock en la que aborda precisamente sus experiencias con fenómenos paranormales. Una serie que busca dar, según Lovato, "una comprensión de lo mucho que necesitamos cuidar nuestro planeta y de lo mucho que necesitamos aprender a expandir nuestra conciencia".

"Creo que el mundo se está convirtiendo en un lugar más abierto. Lentamente, pero con seguridad, creo que vamos progresando. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Pero, bueno, ¡cualquier progreso es un progreso!", ha finalizado la artista de Nuevo México.