Pablo Navarro, con Down, ante su gran reto profesional: "Presentar en el Wizink impone mucho, pero seré muy profesional"

El Wizink Center de Madrid, antiguo Palacios de los Deportes, representa todo un hito en la carrera musical de los artistas. Actuar en estas famosas instalaciones es sinónimo de éxito. El recinto, pabellón en el que el Real Madrid de baloncesto y el Estudiantes disputan sus partidos de liga como locales, cuenta sus eventos por 'sold out' o 'no hay billetes', debido a la expectación que generan todos los acontecimientos que acoge entre sus gradas extensibles.

Pablo Navarro es un chico con síndrome de Down estrechamente vinculado a la Fundación Prodis. Al terminar el colegio, continuó su formación dentro de esta entidad. Tras terminar sus prácticas, ahora se ha incorporado al equipo de prensa de la fundación. Tiene dos grandes pasiones: la comunicación y la música. Por ello, Pablo será el maestro de ceremonias del concierto solidario que dará Pitingo este próximo martes, 15 de noviembre, en el imponente Wizink Center. Un evento a beneficio, íntegramente, de Prodis.

De puertas para afuera, tiene otras tantas tareas, ¿no?Tengo el gran honor de ser embajador de la Fundación Prodis y, por ello, acudo a los eventos que me piden desde dirección. Por ejemplo, hace dos años presenté el concierto que Pitingo ofreció para nosotros en el Teatro Real. También he presentado eventos internos y otros como el recital anual de Prodis, un concierto benéfico con el grupo The Loitte Band. Incluso, ¡he dado el pregón de fiestas en Vicálvaro en nombre de Prodis!