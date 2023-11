CapacitARTE, cantera de artistas con discapacidad intelectual: "Me influyen el Renacimiento, el Barroco y las Vanguardias"

La vocación artística es algo trasversal. Da igual la clase, condición, origen o creencia. En todos los ámbitos y en todas las épocas han existido personas con una profunda vocación por expresarse a través del arte. Para democratizar su acceso, la Fundación Villacisneros lanza CapacitARTE. Este proyecto de acción social dirigido al colectivo de la discapacidad que nace en 2023 con el objetivo de contribuir al desarrollo y formación de las personas con capacidades diferentes para educarles en el arte, desarrollar sus habilidades artísticas y fomentar su creatividad. Ofrece un variado plan de actividades culturales de la mano de artistas españoles de diferentes disciplinas.

Los talleres están dirigidos a jóvenes del programa Artis de la Fundación Prodis y se imparten en las aulas de la fundación y los estudios de los artistas. Jóvenes con inquietudes artísticas a los que se forma en arte y humanidades y que gracias a su dedicación y esfuerzo se han convertido en auténticos artistas, expertos en acuarela, tinta china, pintura al óleo o dibujo, demostrando que su discapacidad intelectual no es una barrera para la creatividad y que pueden trabajar en el ámbito artístico-cultural.

El proyecto CapacitARTE aparece como una oportunidad para estos jóvenes, que podrán conocer de la mano de artistas de renombre nuevas técnicas, podrán visitar sus talleres, explorar otras artes y desarrollar así nuevas capacidades. Toda una ocasión también para los artistas voluntarios que participan, quienes podrán acercarse a la discapacidad de una manera única, y entre todos conseguir una sociedad más justa y solidaria, donde todos tienen un lugar que ocupar.

Helena Venturini tiene 31 años y es alumna del Departamento Artis, del Programa Labora, del Servicio Integral Ocupacional de la Fundación Prodis. Un departamento que trabaja las inquietudes artísticas de los jóvenes con discapacidad intelectual, formándoles en arte y humanidades.

Helena, ¿Cuál es tu relación con el ámbito del arte?Es una relación muy bonita, llevo casi 6 años formándome como artista en la Fundación Prodis. He estudiado mucho sobre los grandes artistas del Renacimiento, del Barroco, y sobre todo de las Vanguardias, pero lo que más me llama la atención siempre es el arte clásico de Grecia y Roma. He desarrollado mi propio estilo a lo largo de estos años probando y experimentando con diferentes técnicas.

-¿Qué disciplina artística es la que más te gusta? A mí lo que más me gusta es la técnica de la acuarela, aunque con los acrílicos también trabajo muy a gusto.

¿Qué es lo que mejor se te da hacer dentro de tu disciplina preferida? Dentro de la acuarela, me encanta hacer los bocetos en lápiz y luego darle el toque de color con las acuarelas. Me gusta muchísimo jugar con el agua y el color, las formas y composiciones que salen cuando muevo el papel hacia los lados son increíbles.

¿Tienes alguna obra de arte preferida? ¿Cuál es o cuáles son?Mi obra preferida es la primera acuarela abstracta de Vassili Kandisky, me llama mucho la atención. También el Juicio de París de Pedro Pablo Rubens es una obra que me gusta muchísimo, porque todo lo que está relacionado con la mitología griega me apasiona. Quizá influya el nombre que me pusieron mis padres: Helena.

¿Qué es lo que más te gusta de CapacitARTE?Me encanta poder visitar los talleres de artistas tan importantes de nuestro país, y poder aprender cosas nuevas. Me gusta mucho tener la oportunidad de conocer cómo se trabaja con otros materiales con los que no he tenido hasta ahora oportunidad de trabajar. Esto me permite inspirarme de otras disciplinas desconocidas para mí.

¿Cómo te sientes cuando tienes la oportunidad de ir al estudio de un artista en activo?Me siento muy orgullosa de poder estar allí. Es una suerte inmensa, un privilegio que no podemos desaprovechar.

¿Hay algún artista o corriente artística que te inspire especialmente?Me encantan los artistas de las vanguardias de principios del siglo XX. Me inspiro mucho en Kandisky y sus obras abstractas y musicales.

¿Qué le dirías a esos jóvenes con discapacidad interesados en el arte, con vocación artística, pero que no se atreven a dar el paso de comenzar a expresarlo?Yo le diría que nunca dejen de perseguir sus sueños, que con mucho trabajo todo se puede conseguir. Que no se rindan.