Taylor Swift organiza una noche de chicas con Selena Gomez, Sophie Turner y Gigi Hadid

Había tantos nombres reunidos y todos tan presentes en los medios últimamente que era obvio que los y las fans de unas y de otras iban a sacar por doquier teorías sobre de qué habían hablado entre ellas. Y es que este fin de semana Taylor Swift organizaba una noche de chicas e invitaba a sus mejores amigas, quienes llevan un tiempo en el foco de atención.

Aprovechando que estos días no tenía que ir a ningún estadio de la NFL, ya que su pareja, Travis Kelce, estaba en Alemania para otro partido, y aprovechando el tiempo antes de comenzar la parte internacional de su The Eras Tour la cantante y milmillonaria de 33 años organizó una cena en el restaurante de sushi Bond Street de Nueva York.

Para la celebración, llamó a Selena Gomez, Sophie Turner, Gigi Hadid, Cara Delevingne y Brittany Mahomes —esposa de Patrick Mahomes, la otra estrella del equipo de Travis— y todas ellas fueron fotografiadas saliendo de la mano del local, lo que da a entender que la cena fue un éxito.

Lo que está por saber, eso sí, es de qué hablaron las seis, dado que cada una ahora mismo está llevando sus propias subtramas. Por un lado, Gigi Hadid y Selena Gomez se han visto envueltas en polémicas y aplausos de las redes por su posicionamiento con el asedio israelí de Gaza.

Por un lado, la modelo, de origen palestino, ha apoyado a Palestina en sus redes —lo que ha resultado en que su familia haya recibido continuadas amenzas de muerte—y, por el otro, la cantante y actriz ha amenazado con borrarse su cuenta de Instagram, la cuarta más seguida del mundo, tras dar su opinión y no contentar a los usuarios, dado que no solo no se posicionaba —como sí ha hecho en otro temas— sino que además se acababa victimizando, lo que a ojos de los usuarios, con la cantidad de gente que están muriendo en el conflicto, ha sido un tremendo error.

Sophie Turner, por su parte, no solo parece haber encontrado de nuevo el amor —en los brazos del aristócrata inglés Peregrine Pearson— sino que se encuentra en medio de su divorcio con Joe Jonas, lo que ha hecho pensar a las redes que los Jonas Brothers fueron un tema importante de conversación: dado que Taylor, Gigi y la propia Sophie han salido con Joe Jonas, Selena Gomez estuvo con Nick Jonas y Cara Delevingne es muy amiga de los tres, asistiendo incluso a su boda con Ashley Benson.

De hecho, incluso puede que saliera a la luz el nombre de Benson porque la expareja de la modelo y actriz va a ser madre por primera vez con su nuevo novio. Por su parte, Brittany Mahomes está disfrutando de su mayor nivel de popularidad ahora que es amiga de Taylor Swift, con quien parece haber congeniado muy bien en estas primeras semanas desde que es novia del compañero de su marido en los Kansas City Chiefs.