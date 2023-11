140 horas mínimas de acampada: así son las normas para hacer acampada para ver a Taylor Swift en Argentina

Si hay una artista que ha conseguido hacer de sus espectáculos todo un evento social, esa es sin duda Taylor Swift. Desde que el pasado 17 de marzo diera comienzo de su gira Eras Tour en EE UU, todos sus fans ha hecho lo imposible por poder verla en directo.

Eufóricos como nadie, los llamados 'swifties' son capaces de agotar las entradas en segundos o comprar todos los suministros de abalorios para hacer pulseras. Pero, aun así, la idea que han tenido un grupo de seguidores en Argentina ha superado a todo lo demás.

Y es que, a cinco meses del concierto de la intérprete en el país, ya se han dado a conocer los "requisitos" que deben de cumplir para comenzar a hacer acampanada a las puertas del estadio.

Filtraron la lista de requisitos para estar en las capas que esperan a Taylor Swift

Ni para laburar te piden tanto 💀☠️☠️ pic.twitter.com/4BwofjZa73 — ElBuni (@therealbuni) June 8, 2023

Una lista llena de detalles con la que buscan que durante el largo periodo de tiempo no haya ningún altercado. Así, normas como el no acceso de menores, el mantener el "orden y la limpieza" o el no comer dentro de las carpas para que "no se llene de hormigas" son alguno de los puntos a cumplir.

De hecho, si un día no se puede ir, debe de avisarse con "24 horas de antelación" porque tienen un Excel donde están todos los nombres de los fans apuntados. Un orden casi perfecto que ha dejado sin palabras a la mayoría de los seguidores a nivel internacional.

Y es que no solo deben de cumplir los requisitos, sino que, además, deben de cumplir unas horas mínimas: "Las horas mínimas por mes son de 15 horas y se necesitan 28 horas al mes para llegar a las 140 mínimas de la acampada. A partir de este mes es obligatorio que todos pasen al menos una noche".

Al quedar todavía 160 días para el espectáculo, se imponen un mínimo de 140 horas por personas para poder conseguir el gran beneficio del sacrificio: un sitio en las primeras filas del concierto. Un "delirio total" según algunos internautas, pero que merece la pena para los seguidores más fieles de Taylor.

Para España aún queda mucho más tiempo. La cantante actuará en el estadio Santiago Bernabeu, Madrid, el próximo 30 de mayo de 2024. Por el momento, a más de medio año, aún no se han empezado a hacer acampadas, pero será cuestión de tiempo.