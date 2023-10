La importancia de 'The Eras Tour' según Christopher Nolan: "Taylor Swift ha dejado en evidencia a Hollywood"

Christopher Nolan no es el mayor fan de las distribuidoras ni de las majors. Considera que los designios de estas afectan demasiado a la experiencia que el público tiene finalmente de las películas, y una vez estos designios están mediados por una multinacional que quiere invertir en streaming, esto puede ser especialmente dramático. De ahí que no dudara en romper con Warner Bros. a partir de su idea de estrenar sus películas de forma híbrida entre cines y HBO Max, encontrando un hogar mejor en Universal para Oppenheimer. No fue una mala decisión, porque Oppenheimer ha arrasado en taquilla.

Lo ha hecho este verano junto a Barbie (conformando el Barbenheimer que tantas alegrías nos ha dado), y culminó un fenómeno concentrado en las salas que meses después ha venido a ser replicada con la figura menos pensada: Taylor Swift. The Eras Tour, la película dedicada a su actual gira mundial, ha ganado cerca de 125 millones de dólares en todo el mundo, llenando las salas e incluso provocando que un film como El exorcista: Creyente adelantara su estreno para no tener que competir directamente con ella. De esta recaudación Swift se va a llevar el 57% de los ingresos, debido a que apenas ha habido intermediarios.

Eso es lo que le ha interesado a Nolan: The Eras Tour estuvo en manos de Taylor Swift Productions, y llegó a cines mediante un acuerdo directo de la artista con las cadenas. Que haya tenido tanto éxito demuestra que la distribución según como la entiende Hollywood no es tan necesaria, y así lo ha defendido Nolan en un reciente debate sobre Oppenheimer junto a su colega Emma Thomas y Kai Bird, el escritor del libro American Prometheus en el que se basó la última película del cineasta. “Taylor Swift está a punto de dejar en evidencia a los estudios, porque la película de su concierto no la están distribuyendo los estudios”.

Nolan recuerda que “la distribuye el propietario de los cines, AMC, y va a ganar muchísimo dinero”. “Se trata de un formato, de un modo de ver las cosas y de compartir historias o experiencias, que es increíblemente valioso. Y si los estudios no lo quieren, otro lo hará. Esa es la verdad”. Sobre todo, es un formato que aboga por la experiencia colectiva en salas frente a las diversas atomizaciones del streaming, y como tal Nolan la valora e incluso podría llegar a declararse como swiftie.

