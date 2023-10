Los superpoderes de Taylor Swift: la taquilla de 'The Eras Tour' acecha los récords de 'Joker' y 'Spider-Man: No Way Home'

Jason Blum, con la venia del director David Gordon Green, decidió adelantar el estreno de El exorcista: Creyente una semana. Blumhouse, productora de esta nueva entrega de la icónica franquicia, había considerado que el fin de semana del 6 de octubre sería más apropiado para rendir en taquilla, pues a Taylor Swift le había dado por elegir la fecha original del 13 de octubre para estrenar The Eras Tour: la película-concierto dedicada a la gira con la que está arrasando en todo el mundo. Su decisión terminó siendo acertada.

Aunque, ya en el momento de ser tomada, era fácil ver con qué lidiaban. Swift lanzaba la película con su propio sello, Taylor Swift Productions, y en vías de un acuerdo de exhibición con AMC Theatres (principal cadena de cines de EE.UU.) donde en los días de la preventa ya quedaba claro que la aglomeración de público iba a ser de órdago. Fue entonces cuando The Eras Tour empezó a batir récords: las entradas en preventa durante un solo día superaron a Spider-Man: No Way Home como película que más había recaudado por anticipado, y también superaban las de The Batman o Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Ahora bien, ¿cómo le ha ido a Taylor Swift según su película ha desembarcado finalmente en salas? Pues fenomenalmente: mientras El exorcista: Creyente ha acuñado desde la semana anterior una recaudación sólida (pero no lo suficiente para disimular las malas críticas), The Eras Tour ha vuelto loco al público, y a lo largo de este fin de semana aspira a quedarse entre 95 millones y 97 millones de dólares en taquilla. Ahora mismo lleva unos 96 escrutados mientras que internacionalmente la recaudación asciende a 128 millones.

Esos 96 también son muy llamativos, porque se acercan peligrosamente a lo que había ganado la película que (¿hasta ahora?) más éxito había tenido en el mes de octubre: Joker ganó 96.2 millones de dólares en EE.UU. allá por 2019, de modo que Taylor Swift puede desafiar a otra gran película de superhéroes al margen de Spider-Man: No Way Home. Pero la racha superheroica no acaba: como The Eras Tour obtuvo 39 millones de dólares el mismo viernes, ya empezó superando a Venom: Habrá matanza y volviéndose a quedar ligeramente por detrás del film con Joaquin Phoenix, que empezó con 39.3 millones.

Todo esto en EE.UU., ¿pero qué sabemos de España? Aquí el liderazgo ha estado algo más disputado: los swifties nacionales permitieron que The Eras Tour empezara en cabeza el viernes, recibiendo 1.13 millones de euros y 90.000 espectadores, pero los ánimos se relajaron de cara al sábado y el domingo (acudiendo 50.000 personas), y la película que quedó en primer lugar fue La patrulla canina: La superpelícula. Hay fenómenos contra los que ni siquiera Taylor Swift puede combatir.

