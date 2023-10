Selena Gomez tiene miedo de que Taylor Swift esté yendo "muy rápido" en su relación

Que Selena Gomez y Taylor Swift son mejores amigas en la industria no es nuevo para casi nadie. De hecho, decirlo en público le costó algún disgusto a Gomez —Fracia Raísa, la amiga que le donó un riñón, dejó de hablarle—. Pero precisamente por esa intimidad que ambas tienen le resulta tan extraña la relación de la cantante de Shake it off o Exile con Travis Kelce.

Según le ha comentado una fuente cercana a la actriz de Solo asesinatos en el edificio al portal de noticias Page Six, Gomez no deja de pensar que Swift está "yendo demasiado rápido" dentro de su nuevo amor con el ala cerrada de Kansas City Chiefs.

"Selena opina que el ir [a verle] a los partidos y aparecer juntos en eventos por Nueva York inmediatamente después de conocerle no es algo propio de ella", ha afirmado el informante. "Por su historial amoroso, Taylor siempre ha sido bastante reservada sobre todo esto, y ahora con esta [relación] es tan abierta al respecto que para Selena está siendo muy extraño", ha añadido.

No hay que olvidar que antes de Kelce, Taylor Swift llevaba una relación de algo más de seis años con Joe Alwyn en que ambos era extremada y "extrañamente celosos" de su vida privada, habida cuenta de la poca frecuencia con la que se dejaban ver juntos.

Es por eso mismo que Selena Gomez, de 31 años, cree que hay una diferencia notable con cómo está llevando Swift, de 33, este nuevo romance, y que para ella hay algunos aspectos "alarmantes", como ver a Swift de fiesta con la madre de Travis, Donna Kelce, en una suite poco después de haberla conocido, así como que ya hayan aparecido públicamente de la mano.

El informante añade que Gomez ha llegado a rechazar algunas invitaciones de Taylor para ir a los partidos de los Chiefs porque no quería ser parte del "frenesí mediático" que envuelve ahora mismo a la incipiente pareja, si bien eso no significa que ambas artistas "estén peleadas", ya que ambas sí se han dejado ver juntas a primeros de este mismo octubre por West Hollywood.

"Es tan sencillo como que Selena no quiere ser parte del frenesí mediático porque le resulta realmente caótico. No lo piensa desde la malicia y no es que a ella no le guste que estén juntos. Únicamente está preocupada por la forma en la que lo están llevando", ha matizado la fuente, que señala que otras amigas de Taylor como las hermanas Haim "también piensan de esta manera" y que por eso ni ella ni Gomez fueron a la última noche de chicas que organizó Swift.