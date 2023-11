Selena Gomez se pronuncia sobre Israel y Palestina y le llueven las críticas

Lo usuarios lo tienen claro: se ha equivocado completamente. Y eso que sus intenciones, nadie lo dudan, serían buenas, pero entre que permanece imparcial, que se pone ella misma en el centro de atención y que no trata este asunto como otros a lo largo de su vida, Selena Gomez ha cabreado a multitud de seguidores al pronunciarse por primera vez de forma pública sobre el conflicto de Israel y Palestina.

"Me voy a tomar un descanso de las redes sociales porque tengo que corazón roto de ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo", comienza diciendo la actriz de Solo asesinatos en el edificio, de 31 años.

"Que haya personas siendo torturadas y asesinadas o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a todas las personas pero, en especial, a los niños. Mis palabras o u hashtag nunca van a ser suficientes. Sencillamente no puedo soportar que tantas personas inocentes resulten heridas. Me pone enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo, pero una publicación no lo va a conseguir. Con amor, Selena", ha escrito.

Y aquí ha llegado el problema es, hoy por hoy, con algo más de 430 millones de followers en Instagram, la mujer con mayor número de seguidores en la red social y la cuarta cuenta más seguida del mundo, solo superada por la propia de Instagram, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Para empezar, porque sí puede utilizar su plataforma para cambiar las cosas. "'Muy loco cómo alguien puede tener 430 millones de seguidores y aun así intentar convencernos de que su altavoz es inútil, especialmente cuando los palestinos están reclamando la mayor visibilidad posible", ha dicho una usuaria.

"Selena Gómez está siendo muy estúpida ahora mismo, restándole importancia a su gran número de seguidores y siendo una hipócrita. Si una publicación no puede ayudar a cambiar el mundo, ¿por qué llamarse a sí misma filántropo? ¿Por qué sí publicar contenido sobre salud mental, Black Lives Matter, los derechos de las mujeres o las elecciones estadounidenses, etcétera?", ha opinado otra.

Precisamente le han recordado que, cuando Rusia invadió Ucrania, no tuvo ningún reparo en escribr una story en la que sí apoyó activamente al pueblo ucraniano en su lucha por liberar su país, mientras que ahora prefiere mantenerse al margen por, otra cosa que también le han criticado, ponerse a sí misma como víctima.

"¿Cómo puedes victimizarte tú cuando estamos presenciando un genocidio?", "Solo Selena Gomez podía encontrar el modo de convertir una discusión sobre un genocidio en algo sobre ella misma" han dicho los usuarios, así como que no debería extrañar que haya dado likes a publicaciones de Amy Schumer, quien ha publicado a favor de Israel —y que ha sido acusada de racista e islamófoba por dichos posts—: "El apoyo de Selena Gómez a Israel no debería ser una sorpresa, ambos tienen una cosa en común: jugar a ser la víctima".