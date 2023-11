Socio busca "desesperadamente" un hogar: "Es mayor, tiene las patas deformadas y con el frío le duele todo"

Un 44 por ciento de los perros rescatados por las protectoras y refugios de animales están enfermos o heridos, según los datos que recoge el estudio publicado este año sobre abandono y adopción en España en 2022 realizado por la Fundación Affinity.

Ampliar la familia con un animal de compañía, tanto si se hace a través de una adopción o la compra, debe ser una decisión que meditar profundamente e informándonos de forma adecuada sobre todos los beneficios e inconvenientes que la convivencia perruna trae consigo.

Por supuesto, igual que debemos asumir que tendremos que ofrecerles una educación, tiempo y dedicación, cuando optamos por convivir con estos animales también estamos corriendo unos riesgos a nivel de salud: ¿Y si enferma o surge algún problema?

Los perros también sufren problemas motores y neuronales, a veces provocados y otras, por genética, por lo que cabe una pequeña posibilidad de que nuestros peludos requieran de más ayuda de la que habíamos previsto, de ahí la importancia de adoptarlos o comprarlos con responsabilidad.

Socio tiene las patas deformadas

La asociación Cantileros está buscando un hogar definitivo para uno de estos casos especiales, esos perros llamados "invisibles" por no llamar la atención de nadie, debido a algún problema físico o de salud. En el caso de Socio, se trata de un perro de raza considerada potencialmente peligrosa (PPP), es mayor y, además, tiene las patas deformadas.

"Llegó a nosotros tras salir de una perrera donde tenía las horas contadas", recuerdan desde la asociación. "Allí entró en un estado lamentable y, por supuesto, salió en el mismo o peor, los primeros días bajo nuestros cuidados tuvo que estar ingresado".

Tras salir del veterinario Socio fue a una casa de acogida donde, según relatan desde la asociación, "descubrió lo que era la felicidad, el amor, el cariño y el tener un sitio cómodo, tranquilo y calentito". "No duró mucho", lamentan desde Cantileros. "Desafortunadamente, Socio no se lleva bien con otros animales, por lo que, con todo el dolor de su corazón, su mami de acogida no pudo seguir manteniéndolo".

De esto hace ya un año y, desde entonces, Socio se encuentra en una residencia donde, según cuentan desde la asociación, lo tratan bien, pero no es un lugar para él. "Es mayor, un abuelo, tiene las patas deformadas y con el frío le duele todo", expresan. "Necesita un sitio agradable y calentito donde pasar sus últimos años".

"Busca acogida o adopción en la Comunidad de Madrid y, como ya hemos dicho, sin otros animales", piden desde Cantileros. "Con las personas es un amor y le encanta estar acompañado. Necesita una persona que le cambie la vida".

Para adoptar a Socio, tan solo es necesario ponerse en contacto con la asociación a través de redes sociales o con los formularios de adopción y acogida de su página web. "También nos ayuda mucho la difusión de su caso, si llega a alguien que no puede acogerle o adoptarle", añaden desde la asociación.

"Necesita desesperadamente un hogar", insisten. "Nosotros nos hacemos cargo del gasto de la licencia PPP si alguien puede acogerlo más de tres meses, así como de los gastos veterinarios, medicación y, si es necesario, también del pienso".