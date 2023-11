Emilio Viciana: "Los centros educativos en Madrid pueden cumplir una labor de ayuda a la conciliación familiar"

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, plantea introducir nuevas medidas en los centros educativos de la Comunidad de Madrid para ayudar a la conciliación de las familias. Durante el próximo curso se abrirán los colegios e institutos durante los días festivos o en periodo de vacaciones como Navidad o Semana Santa. También se ofrecerán ayudas para actividades extraescolares y se ampliarán las plazas de educación de 0 a 3 años. Además, el consejero presentará una Ley de Ciencia para atraer y retener talento en la región.

También ha lidiado con los retrasos en la concesión de las becas comedor.Ahí el problema fundamental fue la transición de un sistema a otro. Los centros y las familias no estaban acostumbradas. Desde el primer momento quisimos garantizar el acceso al comedor por parte de los alumnos y que ninguno se quedase sin comer, sufragando el coste de los expedientes que todavía no estuvieran resueltos. Estamos satisfechos con esta gestión, que se hizo de manera ágil y sobre todo transmitiendo tranquilidad a los centros y las familias. Y estamos muy agradecidos a los centros que hicieron una labor inmensa.

¿Tienen identificados los fallos para remediarlos?En las solicitudes se repetían cuestiones que consideramos que no debían impedir el acceso al comedor, como la falta de una firma o del libro de familia. Para el año que viene ya estamos trabajando en una modificación del sistema, para que haya que acreditar muchos menos aspectos dentro de los requisitos para poder acceder a las becas.

Para reducir las ratios, necesitarán aulas. ¿Cómo van a conseguir esos espacios?La bajada de las ratios implica un mayor número de docentes y de aulas. En algunos casos es relativamente sencillo, porque el centro tiene espacio. En otros casos es más complicado y hay que adaptar espacios no aprovechados en los centros para utilizarlos como aulas. También hay infraestructuras que se están desarrollando y que van a estar listas para el curso 2024-25. Lo que no nos sirve es que los alumnos estén en espacios que no son apropiados.