La Agencia Catalana del Agua no descarta traer agua en barcos como en 2008

El director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Samuel Reyes, ha asegurado que la posibilidad de traer barcos con agua “está sobre la mesa”. Esta circunstancia ya se dio en 2008. Reyes ha señalado que "los barcos tienen un impacto más visual y de concienciación que de volumen de agua", y considera que este aspecto es necesario porque "llevamos dos años de sequía y creo que hay muchas personas que todavía no saben que estamos en sequía porque no han notado nada en su casa y no hemos tenido cortes de agua".

Desde la Agencia Catalana del Agua se calcula que el área metropolitana puede entrar en fase de emergencia en 4, 5 o 6 semanas, "dependiendo de los indicadores", según Reyes. Las cifras de la ACA indican que en estos momentos hay alrededor de 125 Hm3 de agua en el sistema Ter-Llobregat y se entra en emergencia cuando se llega a los 100 Hm3.

Los registros pluviométricos de septiembre y octubre, que son los meses más lluviosos, no han sido positivos y no han logrado incrementar las reservas de agua de las cuencas interiores. En este sentido, el pasado martes, Samuel Reyes indicaba que “la situación para los próximos meses es muy preocupante” y ha calificado de “bajísimo” el nivel de reservas.

Las intensas lluvias que se produjeron a mediados de septiembre no tuvieron incidencia en las cabeceras de los ríos Llobregat, Ter y Muga, que acumulan graves déficits de lluvias. La Agencia Catalan del Agua ha constatado que en el último año, la cabecera del Muga ha recibido 370 litros menos que la media histórica, la del Ter acumula un déficit de 250 litros menos, y la del Llobregat ha recibido también unos 250 litros menos de las aportaciones habituales de lluvia.